Асинхронные HTTP запросы в Java: аналог async/await в C#

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Path file = Paths.get("file.txt"); AsynchronousFileChannel channel = AsynchronousFileChannel.open(file, READ, WRITE); ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024); channel.read(buffer, 0, buffer, new CompletionHandler<Integer, ByteBuffer>() { public void completed(Integer result, ByteBuffer attachment) { System.out.println("Чтение завершено!"); } public void failed(Throwable exc, ByteBuffer attachment) { // Обрабатываем ошибку } });