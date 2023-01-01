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getPathInfo или getRequestURI: выбираем правильно в Java
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getPathInfo или getRequestURI: выбираем правильно в Java

#Java Core  #Java Web  
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Быстрый ответ

Метод getRequestURI() возвращает полный URI, из которого исключены параметры запроса, но в то же время в него включены контекст приложения и путь, соответствующий сервлету. В отличие от него, метод getPathInfo() извлекает часть URI, находящуюся после того фрагмента пути, который соответствует сервлету, и до параметров запроса. Данный метод удобен для получения RESTful параметров.

Пример: для URL http://www.example.com/app/servlet/extra?query=123 результат будет следующим:

  • для getRequestURI(): /app/servlet/extra
  • для getPathInfo(): /extra
Java
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String uri = request.getRequestURI(); // /app/servlet/extra
String pathInfo = request.getPathInfo(); // /extra
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Анализ объекта HttpServletRequest

Рассмотрев HttpServletRequest, стоит обратить внимание на его основные компоненты, влияющие на корректное восприятие URL:

  • Контекстный путь (Context Path): определяет корневой путь приложения, доступ к которому осуществляется через getContextPath().
  • Путь сервлета (Servlet Path): это фрагмент URI, относящийся к сервлету, отвечающему за обработку запроса.
  • Информация о пути (Path Info): сегмент URI, передаваемый сервлету после пути сервлета, который часто используется в RESTful приложениях.

Примечание: при работе с Spring MVC крайне важно внимательно относиться к обработке фрагментов URL, чтобы не столкнуться с проблемами безопасности.

Подводные камни при настройке карты сервлетов

При конфигурировании карты сервлетов стоит помнить, что пропуск символа '*' в маппинге может привести к тому, что getPathInfo() вернет null.

Например, при использовании маппинга /app/* и обращении к /app/servlet/extra, метод getPathInfo() вернет /extra.

Избежание сложностей при обработке URI

Метод getPathInfo() может обрабатываться по-разному в разных средах разработки и продакшена, что требует тщательного тестирования и осознанной настройки конфигурации.

Дополнительные методы объекта HttpServletRequest

Помимо getRequestURI() и getPathInfo(), в HttpServletRequest включены и другие методы, такие как доступ к строке запроса через getQueryString() и обработка фрагментов URL, которую выполняет клиентская сторона после символа "#".

Для обеспечения правильного управления данными следует помнить, что getRequestURI() предоставляет декодированную строку, а getPathInfo() может также вернуть информацию о пути в декодированном виде.

Руководство по спецификации сервлетов

Спецификация сервлетов подробно описывает функции getRequestURI() и getPathInfo(). Ее изучение поможет глубже понять их использование.

Визуализация

Можно представить себе прогулку, чтобы лучше осознать различия между getRequestURI() и getPathInfo():

Markdown
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Город = "Путь запроса Сервлет"
Главная улица (getRequestURI): /Shop/Electronics/TV
Боковая улочка (getPathInfo) при маппинге на /Shop: /Electronics/TV

getRequestURI(): Полный путь, проходимый от начала до конечного пункта назначения.

plaintext
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Дом 🏡 -----------------> 🏬 Магазин электроники 📺 (Полный путь)

getPathInfo(): Только часть пути после последней существенной остановки на маршруте.

plaintext
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Значимая остановка 🛣️ -- [Магазин] --> 🏬 Магазин электроники 📺 (Часть пути)

Ключевое примечание: Если getRequestURI() отражает всю историю пройденного пути, то getPathInfo() описывает отдельные главы этой истории.

Дополнительные рекомендации для разработчиков

Особенности Spring MVC

При разработке на платформе Spring MVC, столкновение с null в getPathInfo() является распространенным. В таких случаях может потребоваться использовать getRequestURI(), чтобы обеспечить единообразие данных.

Паттерн Front Controller

Для Front Controller'ов, например DispatcherServlet, изъяснение пути запроса имеет решающую важность для правильной работы MVC подхода, в связи с чем getRequestURI() и getPathInfo() играют ключевую роль.

Обработка URL-декодирования

Учтите, что getPathInfo() может предоставить сегменты пути в декодированном виде. Обработка таких данных должна быть корректной, чтобы избежать возникновения проблем, связанных с уязвимостями двойного URL-декодирования.

Полезные материалы

  1. HttpServletRequest (Java(TM) EE 8 Specification APIs) — официальная документация JavaDoc для HttpServletRequest.
  2. Java Reading Undecoded URL from Servlet – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow, посвященное теме getRequestURI и getPathInfo.
  3. Understanding Java Servlets – getRequestURI vs getPathInfo — подробное руководство, объясняющее отличия между getRequestURI и getPathInfo.
  4. Tutorial | DigitalOcean — исследование параметров пути в сервлетах с примерами кода.
  5. Apache Tomcat 8 Configuration Reference (8.5.98) – The Valve Component — обзор обработки запросов в Apache Tomcat.
  6. A Guide to the Servlet API Path Information – DZone — обширное руководство по работе с getPathInfo и getRequestURI.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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