getPathInfo или getRequestURI: выбираем правильно в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Метод getRequestURI() возвращает полный URI, из которого исключены параметры запроса, но в то же время в него включены контекст приложения и путь, соответствующий сервлету. В отличие от него, метод getPathInfo() извлекает часть URI, находящуюся после того фрагмента пути, который соответствует сервлету, и до параметров запроса. Данный метод удобен для получения RESTful параметров.

Пример: для URL http://www.example.com/app/servlet/extra?query=123 результат будет следующим:

для getRequestURI() : /app/servlet/extra

: для getPathInfo() : /extra

Java Скопировать код String uri = request.getRequestURI(); // /app/servlet/extra String pathInfo = request.getPathInfo(); // /extra

Анализ объекта HttpServletRequest

Рассмотрев HttpServletRequest , стоит обратить внимание на его основные компоненты, влияющие на корректное восприятие URL:

Контекстный путь (Context Path) : определяет корневой путь приложения, доступ к которому осуществляется через getContextPath() .

: определяет корневой путь приложения, доступ к которому осуществляется через . Путь сервлета (Servlet Path) : это фрагмент URI, относящийся к сервлету, отвечающему за обработку запроса.

: это фрагмент URI, относящийся к сервлету, отвечающему за обработку запроса. Информация о пути (Path Info): сегмент URI, передаваемый сервлету после пути сервлета, который часто используется в RESTful приложениях.

Примечание: при работе с Spring MVC крайне важно внимательно относиться к обработке фрагментов URL, чтобы не столкнуться с проблемами безопасности.

Подводные камни при настройке карты сервлетов

При конфигурировании карты сервлетов стоит помнить, что пропуск символа ' * ' в маппинге может привести к тому, что getPathInfo() вернет null .

Например, при использовании маппинга /app/* и обращении к /app/servlet/extra , метод getPathInfo() вернет /extra .

Избежание сложностей при обработке URI

Метод getPathInfo() может обрабатываться по-разному в разных средах разработки и продакшена, что требует тщательного тестирования и осознанной настройки конфигурации.

Дополнительные методы объекта HttpServletRequest

Помимо getRequestURI() и getPathInfo() , в HttpServletRequest включены и другие методы, такие как доступ к строке запроса через getQueryString() и обработка фрагментов URL, которую выполняет клиентская сторона после символа "#".

Для обеспечения правильного управления данными следует помнить, что getRequestURI() предоставляет декодированную строку, а getPathInfo() может также вернуть информацию о пути в декодированном виде.

Руководство по спецификации сервлетов

Спецификация сервлетов подробно описывает функции getRequestURI() и getPathInfo() . Ее изучение поможет глубже понять их использование.

Визуализация

Можно представить себе прогулку, чтобы лучше осознать различия между getRequestURI() и getPathInfo() :

Markdown Скопировать код Город = "Путь запроса Сервлет" Главная улица (getRequestURI): /Shop/Electronics/TV Боковая улочка (getPathInfo) при маппинге на /Shop: /Electronics/TV

getRequestURI() : Полный путь, проходимый от начала до конечного пункта назначения.

plaintext Скопировать код Дом 🏡 -----------------> 🏬 Магазин электроники 📺 (Полный путь)

getPathInfo() : Только часть пути после последней существенной остановки на маршруте.

plaintext Скопировать код Значимая остановка 🛣️ -- [Магазин] --> 🏬 Магазин электроники 📺 (Часть пути)

Ключевое примечание: Если getRequestURI() отражает всю историю пройденного пути, то getPathInfo() описывает отдельные главы этой истории.

Дополнительные рекомендации для разработчиков

Особенности Spring MVC

При разработке на платформе Spring MVC, столкновение с null в getPathInfo() является распространенным. В таких случаях может потребоваться использовать getRequestURI() , чтобы обеспечить единообразие данных.

Паттерн Front Controller

Для Front Controller'ов, например DispatcherServlet , изъяснение пути запроса имеет решающую важность для правильной работы MVC подхода, в связи с чем getRequestURI() и getPathInfo() играют ключевую роль.

Обработка URL-декодирования

Учтите, что getPathInfo() может предоставить сегменты пути в декодированном виде. Обработка таких данных должна быть корректной, чтобы избежать возникновения проблем, связанных с уязвимостями двойного URL-декодирования.

Полезные материалы