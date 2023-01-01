Различия RuntimeException и Exception в Java: как выбрать?

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Быстрый ответ

Исключения типа RuntimeException представляют из себя ошибки, обработка которых не является обязательной, и они часто указывают на баги в программном коде, например, NullPointerException или ArrayIndexOutOfBoundsException .

Исключения (Exceptions), не производные от RuntimeException, требуют обязательной обработки, и могут быть вызваны в процессе выполнения программы, как, например, IOException .

Непроверяемое исключение (RuntimeException):

Java Скопировать код void uncheckedDemo() { // Без try-catch: как настоящий рокер, мы прорываемся сквозь трудности! throw new RuntimeException("Fail fast"); }

Проверяемое исключение (Exception):

Java Скопировать код void checkedDemo() throws Exception { // Компилятор, ваш личный охранник, заставляет вас обдумать последствия! throw new Exception("Обработай меня разумно"); }

Выбор RuntimeException вместо Exception

Побуждение к использованию обработчиков исключений для проверяемых исключений

Использование Exception в интерфейсах API сообщает пользователю о необходимости позаботиться об обработке потенциальных ошибок. Например, операции чтения и записи могут вызывать исключение IOException , к чему программисты должны быть готовы.

Предотвращение типовых программных ошибок

Исключения типа RuntimeException сигнализируют об ошибках со стороны программиста, например, обращение к некорректному объекту или выход за границы массива. В таких случаях рекомендуется выбирать RuntimeException , чтобы быстро исправить возникшую проблему.

Создание собственных типов исключений

Когда вы создаёте собственное исключение, необходимо чётко представлять, каково будет его воздействие на пользователей вашего кода. Будут ли они способны устранить возникшую проблему? В зависимости от ответа на этот вопрос следует определить, делать ли ваше исключение непроверяемым или проверяемым.

Код без избытка обработчиков исключений

Излишнее использование проверяемых исключений может привести к загромождению вашего кода блоками try-catch, что усложнит чтение программы. Использование непроверяемых исключений позволяет сделать код более чётким и понятным, так как их обработка не является обязательной.

Визуализация

Воспринимайте ситуацию при работе с исключениями следующим образом:

Markdown Скопировать код 🛠 Разработчик, столкнувшийся с исключениями: - 🐜 Непроверяемое исключение (RuntimeException): Врывается внезапно в процесс программирования, требуют немедленной реакции. - 🌪 Проверяемое исключение (Exception): Оно ожидаемо и дает возможность заранее подготовиться к его появлению.

Краткие выводы:

RuntimeExceptions представляют собой ошибки, которыми мы обычно не заботимся, пока они не начнут нарушать процесс разработки.

представляют собой ошибки, которыми мы обычно не заботимся, пока они не начнут нарушать процесс разработки. Exceptions — это предсказуемые препятствия, которые даем нам возможность подготовиться заранее.

Углубленно: иерархия исключений и рекомендации по их использованию

Иерархия исключений в Java

Все исключения в Java наследуются от Throwable и делятся на Error , Exception , и последний, в свою очередь, на RuntimeException . Знание этой иерархии помогает выбрать правильный тип исключения при создании собственных классов.

Объявление исключений в вашем коде

Хорошей практикой является перечисление всех исключений, которые метод может вызвать, в его сигнатуре через throws . Это помогает организовать взаимодействие между вызывающим и вызываемым кодом.

Баланс между генерацией и обработкой исключений

Если метод генерирует слишком много проверяемых исключений, может быть целесообразно пересмотреть его функциональность или объединить исключения в одно, что упростит интерфейс. В то же время следует избегать избыточности непроверяемых исключений, чтобы важные ошибки не были пропущены.

Работа с непроверяемыми исключениями

Предотвращение ошибок программирования важное задание, особенно когда предпочтительнее использовать непроверяемые исключения. Assert-ы или ранние проверки помогают выявить проблемы на раннем этапе, предотвращая дальнейшую нестабильную работу программы.

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