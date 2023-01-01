Как использовать класс BatteryManager для получения информации о батарее в Android

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BroadcastReceiver batteryLevelReceiver = new BroadcastReceiver() { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { int level = intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1); int scale = intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1); float batteryPct = level * 100 / (float)scale; } }; IntentFilter batteryLevelFilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED); context.registerReceiver(batteryLevelReceiver, batteryLevelFilter);