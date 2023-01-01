Как использовать класс BatteryManager для получения информации о батарее в Android#Java Core #Android
Быстрый ответ
Так вы можете получить уровень заряда батареи с помощью
BatteryManager Android:
BatteryManager bm = (BatteryManager) context.getSystemService(Context.BATTERY_SERVICE);
int batteryLevel = bm.getIntProperty(BatteryManager.BATTERY_PROPERTY_CAPACITY);
Для проверки, находится ли устройство в режиме зарядки, выполните следующее:
IntentFilter ifilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
Intent batteryStatus = context.registerReceiver(null, ifilter);
int status = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_STATUS, -1);
boolean isCharging = status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_CHARGING ||
status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_FULL;
Как работать с информацией о батарее Android
Давайте исследуем возможности
BatteryManager по сбору данных о уровне заряда и состоянии зарядки.
Динамическая регистрация BroadcastReceiver
Поскольку регистрация
ACTION_BATTERY_CHANGED через манифест невозможна, следует использовать динамическую регистрацию
BroadcastReceiver:
BroadcastReceiver batteryLevelReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
int level = intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1);
int scale = intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1);
float batteryPct = level * 100 / (float)scale;
}
};
IntentFilter batteryLevelFilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
context.registerReceiver(batteryLevelReceiver, batteryLevelFilter);
Важно прервать регистрацию приёмника, чтобы предотвратить утечки памяти.
Типы зарядки: USB или AC
Выяснение, производится ли зарядка через USB или AC, может быть значимым для функционирования вашего приложения:
int chargePlug = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_PLUGGED, -1);
boolean usbCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_USB;
boolean acCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_AC;
Выбор между sticky и динамическими интентами
ACTION_BATTERY_CHANGED — это sticky intent, доступ к которому можно получить в любой момент. Для получения актуальной информации используйте динамическую регистрацию приёмника.
Визуализация
Визуализируйте данные о батарее следующим образом:
🔋 Состояние батареи: [Заряжается, Разряжается, Полна, Не заряжается, Неизвестно]
Уровень заряда: [🔴 Пустая, 🟡 Половина заряда, 🟢 Полная]
Состояние: [⚡️ Зарядка, 💤 Разрядка, 🏁 Полная, ❓ Неизвестно]
- Цвета отображают уровень заряда батареи.
- Иконки символизируют текущее состояние.
Рекомендации по работе с информацией о батарее
Корректная работа с информацией о батарее требует обдуманного подхода. Вот некоторые рекомендации:
Реакция на системные события
Убедитесь, что ваше приложение адекватно реагирует на изменения в питании, такие как подключение и отключение зарядного устройства.
Внимательное управление контекстом
Предотвратите утечки памяти, правильно управляя контекстом при работе со службами системы.
Умеренность в обновлениях интерфейса
Не стоит обновлять пользовательский интерфейс слишком активно, чтобы не ускорять разрядку аккумулятора.
Тестирование – надёжный путь к успеху
Проводите тестирование приложения в разных условиях, чтобы гарантировать его стабильность и эффективность.
Полезные материалы
- Monitor the Battery Level and Charging State | Android Developers – Официальное руководство по мониторингу состояния батареи.
- java – Get battery level and state in Android – Stack Overflow – Обсуждения и решения сообщества разработчиков на тему работы с батареей.
- BroadcastReceiver | Android Developers – Документация класса BroadcastReceiver.
- Android Developers Blog – Советы по оптимизации потребления энергии от разработчиков Android.
- Android BroadcastReceiver – Tutorial – Уроки по работе с BroadcastReceiver.
- service – startForeground fail after upgrade to Android 8.1 – Stack Overflow – Решение проблем, связанных с уровнем заряда батареи после обновления до Android 8.1.
- Android BroadcastReceiver Example Tutorial | DigitalOcean – Подробное руководство по работе с BroadcastReceiver.
Элина Баранова
разработчик Android