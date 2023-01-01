Получение количества дней в месяце с Java: решение#Java Core #Даты и время
Быстрый ответ
Вы можете быстро определить количество дней в любом месяце и году, используя метод
YearMonth.lengthOfMonth() в Java:
import java.time.YearMonth;
// Проверка на високосный год и подсчёт дней в месяце
int days = YearMonth.of(2023, 2).lengthOfMonth();
System.out.println("Количество дней в месяце: " + days); // Вывод: 28
Достаточно заменить
2023 на нужный год и
2 на номер месяца, чтобы узнать точное количество дней. В данном примере показано, сколько дней в феврале 2023 года.
Учёт високосных лет
В високосных годах календарь увеличивается на один день каждые четыре года. Метод
YearMonth.lengthOfMonth() учитывает это автоматически:
// В високосном году февраль содержит 29 дней
YearMonth leapYearMonth = YearMonth.of(2024, Month.FEBRUARY);
int daysInLeapFeb = leapYearMonth.lengthOfMonth(); // Итог: 29 дней!
Так, в примере выше для февраля високосного года возвращается значение
29.
Альтернатива для старых версий Java
Если вы работаете с версией Java до Java 8, можете использовать
GregorianCalendar:
import java.util.GregorianCalendar;
GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar(2023, Calendar.FEBRUARY, 1);
int days = calendar.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);
System.out.println("Количество дней в месяце: " + days); // Каков результат?
Убедитесь, что вы устанавливаете правильную дату, таким образом, результат будет корректно учитывать високосные дни.
Визуализация в виде "банки с бобами"
Можно представить каждый месяц как контейнер с элементами — днями. Используя
java.time.YearMonth, подсчитаем их:
YearMonth yearMonth = YearMonth.of(2021, Month.FEBRUARY);
int daysInMonth = yearMonth.lengthOfMonth(); // Количество "бобов" в "банке"
Визуализируем "банку с бобами" для каждого месяца разных лет…
|МесяцГод
|2021
|2022
|Январь
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|Февраль
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Символы 🌱 представляют дни в месяце.
Библиотека Joda-Time
Прежде, чем появилось
java.time в Java 8, библиотека Joda-Time была широко используема для работы с датами и временем и до сих пор остаётся полезной:
import org.joda.time.DateTime;
// Определение количества дней в месяце с Joda-Time
DateTime date = new DateTime(2023, 2, 1, 0, 0);
int days = date.dayOfMonth().getMaximumValue(); // Полученное значение – 28
Joda-Time предлагает множество удобных возможностей для работы с датой и временем в старых приложениях.
Лучшие практики разбора дат
Вместо ручного парсинга дат в строках предпочтительнее использовать
SimpleDateFormat в старых версиях Java или
DateTimeFormatter с Java 8 и выше:
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
// Парсинг дат
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
Date date = sdf.parse("2023-02-01");
int maxDay = new GregorianCalendar().getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH); // Количество дней в месяце
Этот код преобразует строку в объект
Date, а затем определяет максимальное количество дней в месяце этой даты.
Если нет подходящего API...
Если у вас нет доступа к соответствующему API, можно применять математические методы для определения количества дней в месяце: использовать массивы или операторы
switch. Но при этом возрастает вероятность ошибок.
Полезные материалы
Для дополнительной информации рекомендуется обратиться к следующим источникам:
- LocalDate (Java Platform SE 8 ) — Официальная документация Java 8 для
LocalDate.
- YearMonth (Java Platform SE 8 ) — Официальная документация Java 8 для
YearMonth.
- Calendar (Java Platform SE 7 ) — Актуальный API Calendar для Java 7.
- Trail: Date Time (The Java™ Tutorials) — Учебник по DateTime API для Java 8+ от Oracle.
- Joda-Time – Home — Проверенное временем и надёжное решение для работы с датами и временем в Java — библиотека Joda-Time.
Олеся Тарасова
Java-разработчик