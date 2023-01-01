Программное изменение textStyle в TextView Android: решение

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Быстрый ответ

Для задания стиля текста в компоненте TextView на Android используйте метод setTypeface() . Установка жирного шрифта производится так:

Java Скопировать код textView.setTypeface(null, Typeface.BOLD);

Если же вам нужно использовать ваш собственный шрифт, находящийся в папке assets:

Java Скопировать код textView.setTypeface(Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/MyFont.ttf"));

Для одновременного применения жирного и курсивного стилей, не меняя при этом семейства шрифтов, используйте:

Java Скопировать код textView.setTypeface(textView.getTypeface(), Typeface.BOLD_ITALIC);

Простота в сочетании с гибкостью

Вы имеете возможность изменять стили текста с помощью различных программных подходов:

setTextAppearance: примените уже существующий стиль к вашему TextView:

Java Скопировать код textView.setTextAppearance(context, R.style.yourStyle);

TextViewCompat.setTextAppearance: обеспечивает согласованность стилей на разных версиях API:

Java Скопировать код TextViewCompat.setTextAppearance(textView, R.style.yourStyle);

Определение стилей в XML : все стили можно организовать в файле styles.xml для обеспечения чистоты и порядка в коде.

SpannableString и StyleSpan: для профессиональной стилизации и выделения определённых слов в TextView:

Java Скопировать код SpannableString styledString = new SpannableString("Жирный и курсивный текст"); styledString.setSpan(new StyleSpan(Typeface.BOLD), 0, 5, Spanned.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE); styledString.setSpan(new StyleSpan(Typeface.ITALIC), 10, 16, Spanned.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE); textView.setText(styledString);

Чем больше, тем лучше

setTypeface – это мощный метод для установки базовых стилей таких как НОРМАЛЬНЫЙ, ЖИРНЫЙ, КУРСИВ и ЖИРНЫЙ КУРСИВ. Для выполнения более сложного оформления текста вы можете использовать HTML или spannable строки.

Практическая визуализация

Программная установка стиля TextView может быть настолько простой, как вождение автомобиля:

Java Скопировать код TextView textView = findViewById(R.id.text_view_id); textView.setTypeface(null, Typeface.BOLD);

Глубокое погружение в стилизацию TextView

Если вы хотите более детально изучить стилизацию, вам помогут следующие продвинутые техники:

Реализация и управление сложными стилями

Использование заранее определённых стилей сильно облегчает работу с множеством TextView. Однако стоит осторожно работать с ними, чтобы случайно не нарушить однообразие стилей.

Улучшение производительности

Программная установка стилей может повлиять на производительность, особенно при работе с переиспользуемыми элементами. Оптимизируйте этот процесс, используя стилевые ресурсы и избегая лишних обновлений.

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