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Валидация форм в Spring MVC без Hibernate: лучший метод
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Валидация форм в Spring MVC без Hibernate: лучший метод

#Веб-разработка  #Java Web  #Spring  
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Быстрый ответ

Для использования встроенного функционала валидации в Spring MVC, добавьте в ваш объект формы ограничения Bean Validation, такие как @NotNull и @Size. Включить валидацию можно с помощью аннотации @Valid, ошибки отлавливаются при помощи класса BindingResult.

Java
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@PostMapping("/submit")
public String submitForm(@Valid @ModelAttribute("formData") FormData formData, BindingResult bindingResult) {
    if (bindingResult.hasErrors()) {
        return "formPage";
    }
    // Ваша бизнес-логика находится здесь.
    return "successPage";
}

Класс FormData должен быть дополнен соответствующими ограничениями, чтобы установить базовые правила проверки данных:

Java
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public class FormData {
    @NotBlank(message = "Заполнение поля 'имя' обязательно")
    private String name;
    // Дополнительные поля с ограничениями валидации
}

Аннотации, такие как @NotBlank, @Email, @Min и другие, устанавливают критерии валидации непосредственно в модели и активируют процесс автоматической валидации в Spring.

Пошаговый план для смены профессии

Внутренний механизм валидации

Пользовательская валидация с помощью интерфейса Validator

Интерфейс Validator, предоставляемый Spring, позволяет создать собственную логику валидации, словно вы бармен, устанавливающий свои правила на входе.

Java
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public class YourBouncer implements Validator {
    @Override
    public boolean supports(Class<?> clazz) {
        return FormData.class.equals(clazz);
    }

    @Override
    public void validate(Object target, Errors errors) {
        // Ваша индивидуальная логика проверки.
    }
}

В контроллере подключите вашу пользовательскую валидацию, устанавливая правила проверки:

Java
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@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
    binder.setValidator(new YourBouncer()); // Выполнение проверки.
}

Высшая ступень сложности валидации: сравнение полей и пользовательские аннотации

Нередко требуется осуществить валидацию, учитывая взаимосвязь между полями. Например, корректность дублирования пароля. В этом случае нам на помощь приходят пользовательские аннотации, как @FieldsEquality.

Для вас потребуется ConstraintValidator:

Java
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public class FieldsEqualityValidator implements ConstraintValidator<FieldsEquality, Object> {
    @Override
    public boolean isValid(Object value, ConstraintValidatorContext context) {
        // Проверка совпадения двух полей.
    }
}

Ошибки валидации в RESTful-сервисах: обуздание неукротимого с помощью ControllerAdvice

Правильное применение @Valid и ControllerAdvice в REST-сервисах может значительно облегчить управление ошибками.

Java
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@ControllerAdvice
public class RestResponseEntityExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

    @Override
    protected ResponseEntity<Object> handleMethodArgumentNotValid(MethodArgumentNotValidException ex, HttpHeaders headers, HttpStatus status, WebRequest request) {
        // Грациозная обработка ошибок.
    }
}

Визуализация

Клуб Spring MVC (🌐)

  • Гость 🚶 стремится попасть на вечеринку.
  • Бармен (🔍: Spring Validator) тщательно проверяет приглашения.

Результаты валидации окончательны:

– ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ✅: Добро пожаловать на вечеринку! 🎉 – НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ❌: Извините, вам вход закрыт. 🚫

Ваши действия:

  1. Определите критерии валидации (Validator 🔍).
  2. Настройте методы supports() и validate().
  3. Примените @Valid для автоматической валидации в методе контроллера.
  4. Решайте возникшие в ходе валидации проблемы 👮‍♂️.

Профессиональные рекомендации и особенности использования

Овладение механизмом BindingResult

Правильно разделяйте валидационную и бизнес-логику, используя BindingResult. Не проникайте с ней в глубину приложения.

Java
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@PostMapping("/submit")
public String submitForm(@Valid FormData formData, BindingResult bindingResult) {
    if (bindingResult.hasErrors()) {
        return "formPage";
    }
    // BindingResult не выходит за пределы этого метода.
}

Внедрение зависимостей в пользовательских валидаторах

Если ваши валидаторы требуют Spring контролируемых бинов, 'Autowired' станет вашим верным помощником:

Java
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public class MyCustomValidator implements Validator {
    @Autowired
    private SomeDependency someDependency;

    // Производим настройку валидации с учетом зависимостей.
}

Настройка модели формы в стиле Spring

В старых версиях Spring или при использовании XML-конфигурации обязательно инициализируйте модель формы:

Java
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@ModelAttribute("formData")
public FormData prepareFormDataModel() {
    return new FormData();
}

Это обеспечит чёткую связь между контроллером и представлением.

Полезные материалы

  1. Валидация в Spring Boot — всестороннее руководство
  2. Введение в валидацию ввода формы
  3. Создание аннотаций в Java — обзор DZone
  4. Пример валидации в Spring — валидатор формы Spring MVC
  5. Документация Spring Framework по валидации
  6. Пример CRUD с Spring Boot и Angular 8 — валидация на стороне сервиса
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Рустам Мельников

Java-инженер

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