Валидация форм в Spring MVC без Hibernate: лучший метод#Веб-разработка #Java Web #Spring
Быстрый ответ
Для использования встроенного функционала валидации в Spring MVC, добавьте в ваш объект формы ограничения Bean Validation, такие как @NotNull и @Size. Включить валидацию можно с помощью аннотации @Valid, ошибки отлавливаются при помощи класса BindingResult.
@PostMapping("/submit")
public String submitForm(@Valid @ModelAttribute("formData") FormData formData, BindingResult bindingResult) {
if (bindingResult.hasErrors()) {
return "formPage";
}
// Ваша бизнес-логика находится здесь.
return "successPage";
}
Класс FormData должен быть дополнен соответствующими ограничениями, чтобы установить базовые правила проверки данных:
public class FormData {
@NotBlank(message = "Заполнение поля 'имя' обязательно")
private String name;
// Дополнительные поля с ограничениями валидации
}
Аннотации, такие как @NotBlank, @Email, @Min и другие, устанавливают критерии валидации непосредственно в модели и активируют процесс автоматической валидации в Spring.
Внутренний механизм валидации
Пользовательская валидация с помощью интерфейса
Validator
Интерфейс Validator, предоставляемый Spring, позволяет создать собственную логику валидации, словно вы бармен, устанавливающий свои правила на входе.
public class YourBouncer implements Validator {
@Override
public boolean supports(Class<?> clazz) {
return FormData.class.equals(clazz);
}
@Override
public void validate(Object target, Errors errors) {
// Ваша индивидуальная логика проверки.
}
}
В контроллере подключите вашу пользовательскую валидацию, устанавливая правила проверки:
@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
binder.setValidator(new YourBouncer()); // Выполнение проверки.
}
Высшая ступень сложности валидации: сравнение полей и пользовательские аннотации
Нередко требуется осуществить валидацию, учитывая взаимосвязь между полями. Например, корректность дублирования пароля. В этом случае нам на помощь приходят пользовательские аннотации, как
@FieldsEquality.
Для вас потребуется ConstraintValidator:
public class FieldsEqualityValidator implements ConstraintValidator<FieldsEquality, Object> {
@Override
public boolean isValid(Object value, ConstraintValidatorContext context) {
// Проверка совпадения двух полей.
}
}
Ошибки валидации в RESTful-сервисах: обуздание неукротимого с помощью
ControllerAdvice
Правильное применение
@Valid и
ControllerAdvice в REST-сервисах может значительно облегчить управление ошибками.
@ControllerAdvice
public class RestResponseEntityExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {
@Override
protected ResponseEntity<Object> handleMethodArgumentNotValid(MethodArgumentNotValidException ex, HttpHeaders headers, HttpStatus status, WebRequest request) {
// Грациозная обработка ошибок.
}
}
Визуализация
Клуб Spring MVC (🌐)
- Гость 🚶 стремится попасть на вечеринку.
- Бармен (🔍: Spring Validator) тщательно проверяет приглашения.
Результаты валидации окончательны:
– ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ✅: Добро пожаловать на вечеринку! 🎉 – НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ❌: Извините, вам вход закрыт. 🚫
Ваши действия:
- Определите критерии валидации (Validator 🔍).
- Настройте методы
supports()и
validate().
- Примените
@Validдля автоматической валидации в методе контроллера.
- Решайте возникшие в ходе валидации проблемы 👮♂️.
Профессиональные рекомендации и особенности использования
Овладение механизмом
BindingResult
Правильно разделяйте валидационную и бизнес-логику, используя
BindingResult. Не проникайте с ней в глубину приложения.
@PostMapping("/submit")
public String submitForm(@Valid FormData formData, BindingResult bindingResult) {
if (bindingResult.hasErrors()) {
return "formPage";
}
// BindingResult не выходит за пределы этого метода.
}
Внедрение зависимостей в пользовательских валидаторах
Если ваши валидаторы требуют Spring контролируемых бинов, 'Autowired' станет вашим верным помощником:
public class MyCustomValidator implements Validator {
@Autowired
private SomeDependency someDependency;
// Производим настройку валидации с учетом зависимостей.
}
Настройка модели формы в стиле Spring
В старых версиях Spring или при использовании XML-конфигурации обязательно инициализируйте модель формы:
@ModelAttribute("formData")
public FormData prepareFormDataModel() {
return new FormData();
}
Это обеспечит чёткую связь между контроллером и представлением.
Полезные материалы
Рустам Мельников
Java-инженер