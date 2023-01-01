Именование потоков и пулов в ExecutorService: решение

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public class NamedThreadFactory implements ThreadFactory { private final String baseName; private final AtomicInteger threadNum = new AtomicInteger(1); public NamedThreadFactory(String baseName) { this.baseName = baseName; } @Override public Thread newThread(Runnable r) { return new Thread(r, baseName + "-" + threadNum.getAndIncrement()); } } // Пример использования: ExecutorService pool = Executors.newCachedThreadPool(new NamedThreadFactory("SuperWorkers"));