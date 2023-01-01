Инициализация ArrayList с заданными значениями в Java#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Если вам нужен быстрый способ, вот так можно инициализировать
ArrayList:
Блок инициализации:
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>() {{
add("A"); add("B"); add("C");
}};
Arrays.asList:
ArrayList<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("A", "B", "C"));
Оба метода создадут
ArrayList с элементами "A", "B", и "C".
Разбираемся в способах объявления ArrayList
Давайте рассмотрим различные способы объявления списков на понятных примерах кода.
Java 9+ и Java 8: Преимущества последних версий
В Java 9+ появилась возможность создавать неизменяемые списки с помощью
List.of():
List<String> list = List.of("A", "B", "C");
В Java 8 можно использовать
Stream для создания изменяемых списков:
List<String> list = Stream.of("A", "B", "C").collect(Collectors.toList());
Создаем изменяемый список
Используйте
ArrayList для создания списка, который в дальнейшем можно будет модифицировать:
List<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("A", "B", "C"));
Упрощаем код через статический импорт и Guava
Статический импорт позволяет использовать
asList напрямую:
import static java.util.Arrays.asList;
ArrayList<String> list = new ArrayList<>(asList("A", "B", "C"));
Для более лаконичного кода используйте Guava:
import com.google.common.collect.Lists;
List<String> list = Lists.newArrayList("A", "B", "C");
Использование обобщений для типовой безопасности
Обобщенные типы предоставляют типовую безопасность:
ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>(Arrays.asList(1, 2, 3));
Выбор между изменяемыми и неизменяемыми списками
List.of() обеспечивает неизменяемость, в то время как
ArrayList — гибкость в изменениях.
Указание начальной емкости списка
Если вы знаете предполагаемый размер списка, укажите начальную емкость:
ArrayList<String> listWithCapacity = new ArrayList<>(50);
Подробнее о методах объявления списков
Рассмотрим детальнее инициализацию списков на примерах.
Преобразование массива в список
Самый простой способ превратить массив в список:
String[] array = {"A", "B", "C"};
List<String> listFromArray = Arrays.asList(array);
Использование интерфейса List
Для более общего случая можно использовать интерфейс
List:
List<String> list = new ArrayList<>();
Осторожно с неизменяемыми списками
Нельзя изменять неизменяемые списки, чтобы избежать исключений. Используйте изменяемые варианты для работы с коллекциями.
Визуализация
Объявление
ArrayList подобно подготовке набора инструментов 🧰.
ArrayList<String> tools = new ArrayList<>(Arrays.asList("Молоток", "Гаечный ключ", "Отвертка"));
Так ваш комплект выглядит готовым к работе:
|Роль
|Инструмент 🔧
|⚒
|Молоток
|🔧
|Гаечный ключ
|🪛
|Отвертка
Теперь можно приступить к кодированию! 🛠✨
Полезные материалы
- ArrayList (Java Platform SE 8) — официальная документация по
ArrayListв Java.
- Инициализация ArrayList в одну строку – Stack Overflow — обсуждения и советы сообщества по инициализации
ArrayList.
- ArrayList в Java – GeeksforGeeks — базовые и детальные сведения о
ArrayListна примерах с пояснениями.
- Java – Коллекции — введение в коллекции Java.
- Java Generics and Collections [Книга] — общий обзор обобщений и коллекций в Java.
- Путь: Коллекции (Руководство Java™) — подробное руководство по коллекциям, включая
ArrayList, от Oracle.
Олеся Тарасова
Java-разработчик