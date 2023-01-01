Инициализация ArrayList с заданными значениями в Java

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Быстрый ответ

Если вам нужен быстрый способ, вот так можно инициализировать ArrayList :

Блок инициализации:

Java Скопировать код ArrayList<String> list = new ArrayList<String>() {{ add("A"); add("B"); add("C"); }};

Arrays.asList:

Java Скопировать код ArrayList<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("A", "B", "C"));

Оба метода создадут ArrayList с элементами "A", "B", и "C".

Разбираемся в способах объявления ArrayList

Давайте рассмотрим различные способы объявления списков на понятных примерах кода.

Java 9+ и Java 8: Преимущества последних версий

В Java 9+ появилась возможность создавать неизменяемые списки с помощью List.of() :

Java Скопировать код List<String> list = List.of("A", "B", "C");

В Java 8 можно использовать Stream для создания изменяемых списков:

Java Скопировать код List<String> list = Stream.of("A", "B", "C").collect(Collectors.toList());

Создаем изменяемый список

Используйте ArrayList для создания списка, который в дальнейшем можно будет модифицировать:

Java Скопировать код List<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("A", "B", "C"));

Упрощаем код через статический импорт и Guava

Статический импорт позволяет использовать asList напрямую:

Java Скопировать код import static java.util.Arrays.asList; ArrayList<String> list = new ArrayList<>(asList("A", "B", "C"));

Для более лаконичного кода используйте Guava:

Java Скопировать код import com.google.common.collect.Lists; List<String> list = Lists.newArrayList("A", "B", "C");

Использование обобщений для типовой безопасности

Обобщенные типы предоставляют типовую безопасность:

Java Скопировать код ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>(Arrays.asList(1, 2, 3));

Выбор между изменяемыми и неизменяемыми списками

List.of() обеспечивает неизменяемость, в то время как ArrayList — гибкость в изменениях.

Указание начальной емкости списка

Если вы знаете предполагаемый размер списка, укажите начальную емкость:

Java Скопировать код ArrayList<String> listWithCapacity = new ArrayList<>(50);

Подробнее о методах объявления списков

Рассмотрим детальнее инициализацию списков на примерах.

Преобразование массива в список

Самый простой способ превратить массив в список:

Java Скопировать код String[] array = {"A", "B", "C"}; List<String> listFromArray = Arrays.asList(array);

Использование интерфейса List

Для более общего случая можно использовать интерфейс List :

Java Скопировать код List<String> list = new ArrayList<>();

Осторожно с неизменяемыми списками

Нельзя изменять неизменяемые списки, чтобы избежать исключений. Используйте изменяемые варианты для работы с коллекциями.

Визуализация

Объявление ArrayList подобно подготовке набора инструментов 🧰.

Java Скопировать код ArrayList<String> tools = new ArrayList<>(Arrays.asList("Молоток", "Гаечный ключ", "Отвертка"));

Так ваш комплект выглядит готовым к работе:

Роль Инструмент 🔧 ⚒ Молоток 🔧 Гаечный ключ 🪛 Отвертка

Теперь можно приступить к кодированию! 🛠✨

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