Чтение ввода данных через консоль в Java: класс Scanner

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно прочитать данные из консоли, используйте класс Scanner и создайте его экземпляр с использованием new Scanner(System.in) . Чтобы считать строку, примените метод scanner.nextLine() , а для чтения целочисленного значения используйте scanner.nextInt() .

Java Скопировать код import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); System.out.print("Пожалуйста, введите текст: "); String text = input.nextLine(); // здесь идет считывание текста System.out.println("Вы ввели следующий текст: " + text); // здесь происходит вывод текста } }

Чтобы проверить работу приведенного кода, запустите его, введите текст и нажмите Enter.

Изучаем Scanner: детали и нюансы

Чтение данных различных типов

Вы можете использовать класс Scanner для чтения разнообразных типов данных, в том числе строк и чисел, обращаясь к соответствующим методам.

Java Скопировать код Scanner scan = new Scanner(System.in); // Чтение строки данных, например, имени пользователя System.out.print("Напишите ваше имя пользователя: "); String username = scan.nextLine(); // Отлично подобрано имя! // Чтение целочисленного значения, например, возраста пользователя System.out.print("Укажите ваш возраст: "); int age = scan.nextInt(); // Этот шаг очищает буфер ввода scan.nextLine();

Не забывайте очищать буфер ввода с помощью scan.nextLine() , чтобы предотвратить последующие ошибки при чтении данных.

Обработка исключений с использованием try-catch

Чтобы правильно обработать возможные ошибки, рекомендуется обернуть код, связанный со Scanner, в блок try-catch.

Java Скопировать код try { // Здесь используется Scanner } catch (Exception e) { System.out.println("Случилась ошибка: " + e.getMessage()); }

Закрывание Scanner после использования

Для освобождения системных ресурсов важно закрыть Scanner после его использования, применив метод scan.close() . Для надежности вы можете использовать блок finally или конструкцию try-with-resources для автоматического закрытия Scanner .

Визуализация

Представьте себе, что Scanner это GPS-навигатор (🗺️), который помогает вам вести путь к нужной точке ввода данных (📍):

Markdown Скопировать код Гид (🗺️): Scanner Старт (🚀): scanner.nextLine() или scanner.nextInt()

Будьте внимательны к ожиданиям пользователя при движении к цели:

Java Скопировать код Scanner scanner = new Scanner(System.in); // Включаем наш GPS (🗺️) System.out.print("Что вы ожидаете: "); // Готовимся к старту (🚀) String expectations = scanner.nextLine(); // Достигли цели (📍) System.out.println("Ваши ожидания: " + expectations); // Отмечаем успешное достижение!

Мы успешно реализовали "навигацию" по вводу пользователя, используя наш навигатор!

Повышаем квалификацию: RegEx, синхронизация, настройка разделителей

Проверка данных с использованием RegEx

Применяйте метод next(String pattern) для проверки вводимых данных на соответствие образцам (паттернам).

Java Скопировать код System.out.print("Введите ваш email: "); String email = scan.next("\\S+@\\S+\\.\\S+"); // Таким образом проводится валидация электронной почты!

Использование BufferedReader для управления и синхронизации

BufferedReader предоставляет более контролируемое чтение текста. Используйте его чтобы преобразовывать строки в числовой формат:

Java Скопировать код BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); int number = Integer.parseInt(reader.readLine()); // Попрощайтесь со строками и салютуйте числам!

Настройка разделителей и работа в многопоточных приложениях

Метода useDelimiter() позволяет устанавливать свои разделители для разбиения данных на фрагменты (токены).

Работая с многопоточными приложениями, используйте внешнюю синхронизацию, чтобы обеспечить потокобезопасность Scanner .

Полезные материалы