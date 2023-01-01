Решение проблемы UnknownHostException на Android эмуляторе

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Быстрый ответ

Ошибка java.net.UnknownHostException: Некорректное имя сервера: local указывает на то, что имя "local" не распознано как допустимое. Вместо "local" используйте "localhost" или IP-адрес "127.0.0.1" для обращения к локальному серверу.

Java Скопировать код InetAddress address = InetAddress.getByName("localhost"); // Вот где расположен localhost

Устранение проблемы

Проверка имени хоста

Чтобы убедиться, что имя "local" правильно транслируется в IP:

Выполните команду ping local в консоли. – Если пинг не проходит, то имя "local" не разрешено. Добавьте запись 127.0.0.1 local в файл /etc/hosts , если вы специально задали такое имя хоста.

Использование локального сервера для тестирования

При работе с эмуляторами Android или при тестировании на локальном сервере:

Убедитесь, что вы используете адреса "localhost" или "127.0.0.1" для соединения с эмулятором.

или для соединения с эмулятором. При необходимости добавьте виртуальное имя хоста в настройки эмулятора.

Оптимизация кода

Для верной настройки имени хоста в коде:

Убедитесь, что нет лишних пробелов при помощи String.trim() .

при помощи . Для IPv6 используйте ::1 в качестве адреса loopback – это современный аналог 127.0.0.1 .

в качестве адреса – это современный аналог . Проверьте, правильно ли обрабатываются строки с именами хостов, разделенных точками с запятой.

Качественная обработка исключения

Правильно реагируйте на UnknownHostException :

Java Скопировать код try { InetAddress address = InetAddress.getByName("local"); // Здесь должен быть localhost? } catch (UnknownHostException e) { informUser("Простите, но мы не можем найти 'local'."); }

Информирование пользователя поможет при возникновении проблем!

Проверка сетевого подключения

Убедитесь, что ваше устройство подключено к интернету или Wi-Fi .

или . Если "local" предполагается быть разрешенным, пропингуйте его и проверьте настройки DNS.

Визуализация

Представьте, что вы ищете вечеринку по адресу Birthday Street, но получили ошибочную информацию:

Markdown Скопировать код У вас есть: "101 Birthday Street, 'local'" Реальная ситуация: "Извините, вечеринка по адресу 'local' сегодня не состоится!"

java.net.UnknownHostException = 🎉🔍😅

Markdown Скопировать код Поиск: 🎈(Local) Результат: 🚫🎉 Некорректный адрес!

Адрес "Local" сегодня не сопоставляется ни с одним событием в городе, то есть его невозможно сопоставить с действительным именем хоста.

Как устранить UnknownHostException

Если вы столкнулись с UnknownHostException :

Проверьте DNS-записи или добавьте требуемую запись в файл хостов.

или добавьте требуемую запись в файл хостов. Возможно, вы пытаетесь соединиться с несуществующим сервером, что аналогично тому, как если бы вы попытались попасть на уже закончившуюся вечеринку на google.com .

Решение проблем, специфичных для эмулятора

Проверьте корректность имени хоста внутри эмулятора:

Внесите изменения в файл /etc/hosts самого эмулятора.

самого эмулятора. Тщательно проверьте настройки точки доступа и конфигурацию маршрутизатора.

Если проблема остаётся без решения

Если проблема всё ещё актуальна, попробуйте следующее:

Воспользуйтесь командой hostname -f для точного определения имени хоста.

для точного определения имени хоста. Если сервер расположен в той же сети, подключитесь к локальной сети .

. Иногда причины UnknownHostException сложны, как и поиски вечеринки. Возможно потребуется более глубокий анализ.

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