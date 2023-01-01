Решение проблемы UnknownHostException на Android эмуляторе#Java Core #Android #Ошибки Java
Быстрый ответ
Ошибка
java.net.UnknownHostException: Некорректное имя сервера: local указывает на то, что имя "local" не распознано как допустимое. Вместо "local" используйте "localhost" или IP-адрес "127.0.0.1" для обращения к локальному серверу.
InetAddress address = InetAddress.getByName("localhost"); // Вот где расположен localhost
Устранение проблемы
Проверка имени хоста
Чтобы убедиться, что имя "local" правильно транслируется в IP:
- Выполните команду
ping localв консоли. – Если пинг не проходит, то имя "local" не разрешено.
- Добавьте запись
127.0.0.1 localв файл
/etc/hosts, если вы специально задали такое имя хоста.
Использование локального сервера для тестирования
При работе с эмуляторами Android или при тестировании на локальном сервере:
- Убедитесь, что вы используете адреса "localhost" или "127.0.0.1" для соединения с эмулятором.
- При необходимости добавьте виртуальное имя хоста в настройки эмулятора.
Оптимизация кода
Для верной настройки имени хоста в коде:
- Убедитесь, что нет лишних пробелов при помощи
String.trim().
- Для IPv6 используйте
::1в качестве адреса loopback – это современный аналог
127.0.0.1.
- Проверьте, правильно ли обрабатываются строки с именами хостов, разделенных точками с запятой.
Качественная обработка исключения
Правильно реагируйте на
UnknownHostException:
try {
InetAddress address = InetAddress.getByName("local"); // Здесь должен быть localhost?
} catch (UnknownHostException e) {
informUser("Простите, но мы не можем найти 'local'.");
}
Информирование пользователя поможет при возникновении проблем!
Проверка сетевого подключения
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к интернету или Wi-Fi.
- Если "local" предполагается быть разрешенным, пропингуйте его и проверьте настройки DNS.
Визуализация
Представьте, что вы ищете вечеринку по адресу Birthday Street, но получили ошибочную информацию:
У вас есть: "101 Birthday Street, 'local'"
Реальная ситуация: "Извините, вечеринка по адресу 'local' сегодня не состоится!"
java.net.UnknownHostException = 🎉🔍😅
Поиск: 🎈(Local)
Результат: 🚫🎉 Некорректный адрес!
Адрес "Local" сегодня не сопоставляется ни с одним событием в городе, то есть его невозможно сопоставить с действительным именем хоста.
Как устранить UnknownHostException
Если вы столкнулись с
UnknownHostException:
- Проверьте DNS-записи или добавьте требуемую запись в файл хостов.
- Возможно, вы пытаетесь соединиться с несуществующим сервером, что аналогично тому, как если бы вы попытались попасть на уже закончившуюся вечеринку на
google.com.
Решение проблем, специфичных для эмулятора
Проверьте корректность имени хоста внутри эмулятора:
- Внесите изменения в файл
/etc/hostsсамого эмулятора.
- Тщательно проверьте настройки точки доступа и конфигурацию маршрутизатора.
Если проблема остаётся без решения
Если проблема всё ещё актуальна, попробуйте следующее:
- Воспользуйтесь командой
hostname -fдля точного определения имени хоста.
- Если сервер расположен в той же сети, подключитесь к локальной сети.
- Иногда причины
UnknownHostExceptionсложны, как и поиски вечеринки. Возможно потребуется более глубокий анализ.
Полезные материалы
- UnknownHostException (Java Платформа SE 8) — документация
java.net.UnknownHostExceptionна официальном сайте Java.
- Обсуждения UnknownHostException на Stack Overflow — обсуждение сообщества и решения по проблеме с
UnknownHostException.
- Обработка исключений в Java – GeeksforGeeks — детальное описание механизмов исключений в Java, включая
UnknownHostException.
- Настройка локального тестового сервера – инструкция по установке локального тестового сервера от MDN.
- Руководство по безопасности Java — информация о настройке безопасности в Java.
Элина Баранова
разработчик Android