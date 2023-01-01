Реализация progress bar в командной строке на Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Способ быстрого создания индикатора выполнения – применить метод updateProgressBar() . Этот метод позволяет отобразить динамический индикатор, который демонстрирует прогресс выполнения задач. Результат представлен с высокой степенью точности с помощью String.format , что обеспечивает ясную визуальную обратную связь пользователю.

Java Скопировать код public static void updateProgressBar(int done, int total) { String format = "\r%3d%% %s %c"; String icon = "="; int width = 50; int progress = (done * width) / total; String bar = new String(new char[progress]).replace('\0', icon.charAt(0)) + new String(new char[width – progress]).replace('\0', ' '); System.out.printf(format, (done * 100) / total, bar, '|'); } // Имитация процесса выполнения задачи for (int i = 0; i <= total; i++) { updateProgressBar(i, total); Thread.sleep(100); // Здесь происходит выполнение задачи }

Важные моменты:

\r : Возвращает курсор в начало строки, не переходя на новую.

: Возвращает курсор в начало строки, не переходя на новую. %3d%% : Отображает целое число со знаком процента после числа.

: Отображает целое число со знаком процента после числа. Вычисление прогресса : Формула (done * width) / total идеально подходит для адаптивного индикатора.

: Формула идеально подходит для адаптивного индикатора. Thread.sleep : Необходимо заменить кодом выполнения задачи.

Практические улучшения

Пробелы: ваш инструмент для коррекции

Чтобы избавиться от лишних символов после завершения индикатора, можно вывести строку с пробелами и символом новой строки '

'.

Java Скопировать код System.out.print("\r" + new String(new char[width]).replace('\0', ' ') + "

");

Этот подход гарантирует чистоту вывода в терминале.

StringBuilder: Инструмент для ускорения работы

StringBuilder существенно увеличивает скорость при частых операциях с строками по сравнению с обычными методами. Примените StringBuilder для создания полосы прогресса.

Java Скопировать код StringBuilder barBuilder = new StringBuilder(width); for (int i = 0; i < progress; i++) { barBuilder.append(icon); } for (int i = progress; i < width; i++) { barBuilder.append(' '); } System.out.printf(format, (done * 100) / total, barBuilder.toString(), '|');

Корректное прерывание

Индикатор должен правильно обрабатывать прерывание длительных операций.

Java Скопировать код try { for (int i = 0; i <= total; i++) { if (Thread.interrupted()) { // Очищаем вывод перед завершением, если поток прерван break; } updateProgressBar(i, total); Thread.sleep(100); } } catch (InterruptedException ex) { Thread.currentThread().interrupt(); System.out.println("Прервано пользователем! Процесс остановлен."); }

Уделите внимание выбору шрифта

Для сохранения визуальной целостности индикатора рекомендуется использование моноширинных шрифтов, таких как Menlo , Fira Mono , Source Code Pro или SF Mono .

Расширение возможностей использования

Библиотека "Я"

Для готовых решений рассмотрите использование библиотеки ProgressBar, представленной на GitHub. Она предлагает настраиваемые ASCII-индикаторы, совместимые со шрифтами Consolas и Andale Mono .

Отображение обновлений в режиме реального времени

Обновления в режиме реального времени значительно улучшают взаимодействие пользователя с программой, если процесс динамично изменяется, и его выполнение может наблюдаться.

Визуализация

Выход в консоли можно представить в виде железнодорожных путей, а индикатор прогресса – как движущийся по ним поезд. 🚂

Markdown Скопировать код // Старт [------------------------] 🚂💨 Попробуй со мной догнать! (0%) // Середина пути [=========---------------] 🚂💨 Ускоряемся! (50%) // Финишная прямая [========================] 🚂💨 Прибыли к финишу, дамы и господа! (100%)

Обновление перемещает "поезд" по "рельсам" в нужное положение.

Java Скопировать код System.out.print("\r" + progressBar); // Поезд всегда точно в срок!

Это предоставляет представление об уровне прогресса и скорости работы программы.

Полезные материалы