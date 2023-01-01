В Java: определение буквы или цифры в строке без regex

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Быстрый ответ

Если необходимо выяснить, является ли символ в Java буквой или числом без применения регулярных выражений, можно воспользоваться методами Character.isLetter(char) и Character.isDigit(char) :

Java Скопировать код boolean isLetter = Character.isLetter('A'); // true, 'A' – это буква boolean isNumber = Character.isDigit('1'); // true, '1' – это цифра

Просто и понятно!

Юникод и Java

Java поддерживает Юникод, поэтому используемые символы не ограничены английской азбукой и могут включать буквы с диакритическими знаками и другие символы:

Java Скопировать код boolean isLetter = Character.isLetter('ñ'); // true, 'ñ' – определенно не цифра!

Для тех символов, которые могут одновременно быть и буквами, и цифрами, подходит Character.isLetterOrDigit :

Java Скопировать код boolean isLetterOrDigit = Character.isLetterOrDigit('8'); // true, это цифра

Проверка символов, специфичных для ASCII

Если ваша работа ограничивается символами ASCII, можно просто проверить символ на принадлежность к определенному диапазону:

Java Скопировать код char c = 'A'; boolean isASCIILetter = (c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= 'a' && c <= 'z'); // Это, несомненно, буква!

Остерегайтесь битовых операций, они могут привести к неожиданным ошибкам:

Java Скопировать код boolean isASCIILetter = ((c | 32) – 'a') < 26; // Недостаточно хороший вариант, если важна читаемость кода

Работа с Юникодом

При работе с символами Юникода необходимо учитывать различные блоки символов, что возможно благодаря Character.UnicodeBlock :

Java Скопировать код UnicodeBlock block = Character.UnicodeBlock.of('９'); // Вот такой FULLWIDTH_DIGIT if (block.equals(UnicodeBlock.BASIC_LATIN)) { // Здесь применимы только ASCII символы }

Такой подход будет полезен при локализации контента.

Визуализация

Рассматривайте символы как объекты на складе 🏭:

Java Скопировать код char c = getBoxFromWarehouse(); // Вот это поворот – новые данные! 📦 // Что же внутри? if (Character.isLetter(c)) { // Это текстовый элемент 🔧 } if (Character.isDigit(c)) { // Или просто числовой объект! 🧸 }

Логика здесь действительно проста, как выбор между просмотром Netflix и учебой 🏭✅!

Идем дальше

Также есть метод Character.isAlphabetic(char) , который работает даже с буквами специальных алфавитов:

Java Скопировать код boolean isAlphabetic = Character.isAlphabetic('Ä'); // true, несмотря на наличие диакритического знака

Для выполнения специфических символьных операций полезен Apache Commons Lang с его утилитами, такими как CharUtils.isAscii :

Java Скопировать код boolean isAsciiLetter = CharUtils.isAsciiAlpha('B'); // true, как в американской идиоме "apple pie"

Вспомните о контексте: '5' – это цифра, но в шестнадцатеричном представлении 'G' становится частью числа.

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