Конфигурация двух источников данных в Spring Boot

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Быстрый ответ

Чтобы настроить два источника данных в Spring Boot, следует предпринять следующие действия:

Создать классы конфигурации и пометить их аннотацией @Configuration. Определить основную базу данных как первичную, воспользовавшись аннотацией @Primary. В файле application.properties установить параметры spring.datasource.[primary|secondary]. Определить бины DataSource, применив аннотацию @ConfigurationProperties. При внедрении бина в классы использовать аннотацию @Qualifier, указывая имя dataSource.

Пример кода:

Java Скопировать код @Configuration public class PrimaryConfig { @Primary @Bean @ConfigurationProperties("spring.datasource.primary") public DataSource primaryDataSource() { // Основная база данных вызвана на главную роль (покажи на что ты способна! 🎸) return DataSourceBuilder.create().build(); } } @Configuration public class SecondaryConfig { @Bean @ConfigurationProperties("spring.datasource.secondary") public DataSource secondaryDataSource() { // Вторичная база данных играет роль дополнительного аксессуара (без вожделенного @Primary 🤫) return DataSourceBuilder.create().build(); } }

Переменные в файле application.properties :

properties Скопировать код spring.datasource.primary.url=jdbc:example:primarydb spring.datasource.secondary.url=jdbc:example:secondarydb

Освоение настроек источников данных

Настройте два источника данных в вашем приложении, учитывая детали, чтобы предотвратить конфликты и поддержать производительность.

Создание индивидуальных свойств источника данных

Для каждого DataSource можно определить собственные свойства, такие как стратегия именования сущностей или режим инициализации. Также можно указать путь к SQL-скриптам:

properties Скопировать код spring.datasource.primary.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl spring.datasource.secondary.initialize=true spring.datasource.secondary.schema=classpath:secondary-schema.sql spring.datasource.secondary.data=classpath:secondary-data.sql

Управление транзакциями

Управление транзакциями между различными базами данных может быть реализовано при помощи ChainedTransactionManager или индивидуального DataSourceTransactionManager для каждой базы:

Java Скопировать код @Bean public PlatformTransactionManager transactionManager() { JpaTransactionManager primaryTransactionManager = new JpaTransactionManager(primaryEntityManagerFactory().getObject()); DataSourceTransactionManager secondaryTransactionManager = new DataSourceTransactionManager(secondaryDataSource()); // Отличный выбор, когда требуется управление несколькими транзакциями одновременно 🕴️ return new ChainedTransactionManager(primaryTransactionManager, secondaryTransactionManager); }

При работе с транзакциями нужно указывать имя менеджера транзакций при помощи аннотации @Transactional("transactionManagerName") .

Настройка отдельных EntityManager’ов

Настроить отдельные экземпляры EntityManagerFactory для каждого источника данных, при этом важно учитывать аннотации @Primary и @Qualifier для определения нужных компонентов:

Java Скопировать код @Bean @Primary public LocalContainerEntityManagerFactoryBean primaryEntityManagerFactory( EntityManagerFactoryBuilder builder, @Qualifier("primaryDataSource") DataSource dataSource) { // Здесь начинается погружение в мир основной базы данных 🏊‍♀️ return builder .dataSource(dataSource) .packages("com.example.primary") .persistenceUnit("primary") .build(); } @Bean public LocalContainerEntityManagerFactoryBean secondaryEntityManagerFactory( EntityManagerFactoryBuilder builder, @Qualifier("secondaryDataSource") DataSource dataSource) { // Вторичная база данных, хоть и в роли дополнения, также играет свою роль! 😂 return builder .dataSource(dataSource) .packages("com.example.secondary") .persistenceUnit("secondary") .build(); }

Разделение репозиториев

Spring Data предлагает возможность разделения репозиториев между разными источниками данных и связанными с ними EntityManager’ами:

Java Скопировать код @Configuration @EnableJpaRepositories( basePackages = "com.example.primary", entityManagerFactoryRef = "primaryEntityManagerFactory", transactionManagerRef = "primaryTransactionManager" ) public class PrimaryDataSourceConfiguration { // ... } @Configuration @EnableJpaRepositories( basePackages = "com.example.secondary", entityManagerFactoryRef = "secondaryEntityManagerFactory", transactionManagerRef = "secondaryTransactionManager" ) public class SecondaryDataSourceConfiguration { // ... }

Инициализация баз данных

Подготовьте базы данных к использованию, определев DDL и DML скрипты для каждого источника данных.

Управление зависимостями

Проверьте настройку зависимостей в pom.xml, чтобы обеспечить поддержку нескольких источников данных. Особое внимание следует уделить транзакционности и параллелизму.

Движение к более сложным настройкам

Воспользуйтесь более продвинутыми настройками Kotlin, Spring Boot и Hibernate, чтобы достичь наиболее точной конфигурыации для эффективной работы приложения.

Визуализация

Представьте себе, что ваше приложение это шеф-повар (👨‍🍳), который готовит изысканное блюдо из продуктов, взятых из двух разных кладовых:

Markdown Скопировать код Кладовая A (🗄️): Основные настройки источника данных (🐟) Кладовая B (🗃️): Вторичные настройки источника данных (🌿)

Для приготовления удивительного блюда, шеф-повар мастерски манипулирует ингредиентами из обоих кладовых:

Markdown Скопировать код 👨‍🍳⚙️🗄️: Основные компоненты в приоритете, используем @Primary (🐟)

Основные ингредиенты ложатся в основу блюда.

Markdown Скопировать код 👨‍🍳⚙️🗃️: Для дополнительных акцентов воспользуемся @Bean (🌿)

Дополнительные детали добавляют изысканность и завершают блюдо.

И вот, приложение искусно сочетает элементы из обеих кладовых, предоставляя потрясающий пользовательский опыт.

Решения возможных проблем проекта

Работая с несколькими источниками данных, возможно столкновение с некоторыми трудностями. Однако их можно преодолеть путем профилактики и внимательного подхода:

Осторожность при настройке источника данных

Тщательно настраивайте свойства каждого источника данных, чтобы предотвратить пересечение и обеспечить уникальность конфигураций.

Предотвращение неправильного управления транзакциями

Ошибки при настройке транзакций могут привести к проблемам синхронизации и потери данных. Правильно разграничивайте и квалифицируйте транзакции, особенно в сложных случаях, при помощи ChainedTransactionManager.

Избегание проблем с "ленивой" загрузкой

"Ленивая" загрузка может вызвать нежелательные последствия. Обеспечьте правильное управление прокси-серверами и транзакциями для поддержки ленивой инициализации.

Обеспечение управления

При работе с несколькими базами данных, учитывайте безопасность и мультипользовательскую среду, чтобы сохранить данные в целостности и изоляции.

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