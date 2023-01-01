Разница между null и пустой строкой в Java: анализ сравнений#Java Core #Ошибки Java #JVM и память
Быстрый ответ
В Java строка со значением null (
String nullString = null;) обозначает отсутствие ссылки на любой объект в памяти. Любые попытки вызвать методы у такой строки, например
nullString.length(), приведут к выбрасыванию исключения
NullPointerException. С другой стороны, пустая строка (
String emptyString = "";) является полноценным объектом, но его содержимое отсутствует, что позволяет без проблем вызывать методы, и
emptyString.length() корректно вернёт 0. При прямом сравнении (
==) null трактуется как отсутствие ссылки на объект, а пустая строка – как ссылка на объект без символов.
String nullString = null;
String emptyString = "";
// Проверка на null
boolean isNull = (nullString == null); // true, объект отсутствует
boolean isEmpty = (emptyString == null); // false, объект существует, но он пуст
// Получение длины строки
int emptyLength = emptyString.length(); // 0, строка пуста, но объект существует
int nullLength = nullString.length(); // Вызовет NullPointerException, так как объект отсутствует
Основные различия
Прогараммируя на Java, необходимо помнить следующее о строках:
- Ссылка
nullсимволизирует отсутствие любого объекта.
- Пустая строка представляет собой объект, в котором нет символов (
length() == 0).
- Символьные литералы, включая пустую строку, являются неизменяемыми в Java.
- У
nullневозможно вызывать свойства или методы, поэтому попытка их вызова влечет за собой ошибку.
- Сравнение null строки с пустой строкой при помощи
==или
equals()всегда возвращает
false.
Сценарии использования
Изучение интернирования строк и равенства
String s1 = "";
String s2 = "";
boolean literalEquality = (s1 == s2); // true, пустые строки сохраняются в пуле строк и имеют одинаковые ссылки
Анализ операций со строками
String s = "";
// Эти операции допустимы для пустых строк
char firstChar = s.charAt(0); // Вызовет StringIndexOutOfBoundsException, в пустой строке отсутствуют символы
boolean isEmpty = s.isEmpty(); // true, строка не содержит символов
String n = null;
// Выполнение операций с null приведет к исключениям
char firstChar = n.charAt(0); // Вызовет NullPointerException, ввиду отсутствия строки
boolean isNull = n.isEmpty(); // Вызовет NullPointerException, у null невозможно вызывать методы
Изучение null-безопасных операций
// Использование Apache Commons Lang
boolean isBlank = StringUtils.isBlank(null); // true, null обозначает абсолютное отсутствие содержимого
boolean isNotBlank = StringUtils.isNotBlank(""); // false, строка существует, однако пуста
// Использование isBlank() из Java 11
boolean isBlankNative = "".isBlank(); // true, строка пуста и существует
Глубокое понимание разницы между null и пустой строкой
Понимание этой разницы помогает избегать непредсказуемого поведения и ошибок в программах. Например, приложение, ожидающее строку, может вести себя не так, как предполагалось, если вместо пустой строки получает
null, что может привести к выбрасыванию null-исключений.
Проектирование с учетом null и пустых строк
Правильное разлиичение между
null и пустой строкой может влиять на архитектурные решения. Если
null может означать отсутствие данных, то использование пустой строки (
"") подразумевает, что значение было осознанно установлено как пустое.
Визуализация
Представьте театр, где вместа мест приходят в употребление значения переменных Java:
Статус места | Значение переменной | Пример в Java
-------------- | ------------------- | -------------
🛌 (Пусто) | Место свободно, | String str = "";
| но не занято |
🚫 (Null) | Место отсутствует, | String str = null;
| места нет в наличии |
Иллюстрация Null и Пустой Строки:
""(Пусто 🛌): В театре идёт спектакль, но никто не сидит на этом месте.
null(Нет места 🚫): Этого места просто нет, его нельзя предложить; оно не существует в принципе.
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Обработка null и пустых строк
- Используйте условные проверки: Перед вызовом методов у строк всегда убеждайтесь в их не-
null-состоянии, чтобы избежать
NullPointerException.
- Используйте Optional: С Java 8 доступно использование
Optionalдля предотвращения появления нулевых ссылок.
Полезные материалы
- String (Java Platform SE 8) — Официальная документация на класс String Java SE 8.
- Check whether a String is not Null and not Empty – Trой дискуссии на Stack Overflow о проверках строк на null или пустоту.
- Difference Between null and an Empty String in Java — Статья на Baeldung, подробно описывающая различия между null и пустыми строками.
- Java67 — Сборник советов о наилучших способах проверки строк на пустоту или null в Java.
- Java String isEmpty() and isBlank() Methods — Учебное пособие от DigitalOcean, в котором объясняется использование и различия методов isEmpty() и isBlank().
Олеся Тарасова
Java-разработчик