Разница между null и пустой строкой в Java: анализ сравнений

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Быстрый ответ

В Java строка со значением null ( String nullString = null; ) обозначает отсутствие ссылки на любой объект в памяти. Любые попытки вызвать методы у такой строки, например nullString.length() , приведут к выбрасыванию исключения NullPointerException . С другой стороны, пустая строка ( String emptyString = ""; ) является полноценным объектом, но его содержимое отсутствует, что позволяет без проблем вызывать методы, и emptyString.length() корректно вернёт 0. При прямом сравнении ( == ) null трактуется как отсутствие ссылки на объект, а пустая строка – как ссылка на объект без символов.

Java Скопировать код String nullString = null; String emptyString = ""; // Проверка на null boolean isNull = (nullString == null); // true, объект отсутствует boolean isEmpty = (emptyString == null); // false, объект существует, но он пуст // Получение длины строки int emptyLength = emptyString.length(); // 0, строка пуста, но объект существует int nullLength = nullString.length(); // Вызовет NullPointerException, так как объект отсутствует

Основные различия

Прогараммируя на Java, необходимо помнить следующее о строках:

Ссылка null символизирует отсутствие любого объекта .

символизирует . Пустая строка представляет собой объект , в котором нет символов ( length() == 0 ).

, в котором нет символов ( ). Символьные литералы, включая пустую строку, являются неизменяемыми в Java.

У null невозможно вызывать свойства или методы , поэтому попытка их вызова влечет за собой ошибку.

, поэтому попытка их вызова влечет за собой ошибку. Сравнение null строки с пустой строкой при помощи == или equals() всегда возвращает false .

Сценарии использования

Изучение интернирования строк и равенства

Java Скопировать код String s1 = ""; String s2 = ""; boolean literalEquality = (s1 == s2); // true, пустые строки сохраняются в пуле строк и имеют одинаковые ссылки

Анализ операций со строками

Java Скопировать код String s = ""; // Эти операции допустимы для пустых строк char firstChar = s.charAt(0); // Вызовет StringIndexOutOfBoundsException, в пустой строке отсутствуют символы boolean isEmpty = s.isEmpty(); // true, строка не содержит символов String n = null; // Выполнение операций с null приведет к исключениям char firstChar = n.charAt(0); // Вызовет NullPointerException, ввиду отсутствия строки boolean isNull = n.isEmpty(); // Вызовет NullPointerException, у null невозможно вызывать методы

Изучение null-безопасных операций

Java Скопировать код // Использование Apache Commons Lang boolean isBlank = StringUtils.isBlank(null); // true, null обозначает абсолютное отсутствие содержимого boolean isNotBlank = StringUtils.isNotBlank(""); // false, строка существует, однако пуста // Использование isBlank() из Java 11 boolean isBlankNative = "".isBlank(); // true, строка пуста и существует

Глубокое понимание разницы между null и пустой строкой

Понимание этой разницы помогает избегать непредсказуемого поведения и ошибок в программах. Например, приложение, ожидающее строку, может вести себя не так, как предполагалось, если вместо пустой строки получает null , что может привести к выбрасыванию null-исключений.

Проектирование с учетом null и пустых строк

Правильное разлиичение между null и пустой строкой может влиять на архитектурные решения. Если null может означать отсутствие данных, то использование пустой строки ( "" ) подразумевает, что значение было осознанно установлено как пустое.

Визуализация

Представьте театр, где вместа мест приходят в употребление значения переменных Java:

Статус места | Значение переменной | Пример в Java -------------- | ------------------- | ------------- 🛌 (Пусто) | Место свободно, | String str = ""; | но не занято | 🚫 (Null) | Место отсутствует, | String str = null; | места нет в наличии |

Иллюстрация Null и Пустой Строки:

"" (Пусто 🛌): В театре идёт спектакль, но никто не сидит на этом месте.

В театре идёт спектакль, но никто не сидит на этом месте. null (Нет места 🚫): Этого места просто нет, его нельзя предложить; оно не существует в принципе.

Усиление надежности вашего кода

Обработка null и пустых строк

Используйте условные проверки : Перед вызовом методов у строк всегда убеждайтесь в их не- null -состоянии, чтобы избежать NullPointerException .

: Перед вызовом методов у строк всегда убеждайтесь в их не- -состоянии, чтобы избежать . Используйте Optional: С Java 8 доступно использование Optional для предотвращения появления нулевых ссылок.

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