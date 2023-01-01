Обновление учетных данных Bitbucket в IntelliJ IDEA 14

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Быстрый ответ

Для обновления доступа к удаленному репозиторию в IntelliJ примените следующую последовательность действий:

Перейдите в меню Файл > Настройки > Оформление и поведение > Системные настройки > Пароли . Включите опцию Не сохранять, стирать пароли после перезапуска для сброса ранее сохраненных учетных данных. Перезапустите IntelliJ IDEA. При следующем подключении к репозиторию вы увидите поля для ввода новых учетных данных.

Для репозиториев Git обновите информацию, изменив URL следующей командой:

shell Скопировать код git remote set-url origin https://<новое_имя_пользователя>:<новый_пароль>@<url_репозитория>

Укажите актуальные <новое_имя_пользователя> , <новый_пароль> и <url_репозитория> . Для управления учетными данными рекомендуется применять Git Credential Helper.

Защита ваших учетных данных

В этом блоке рассмотрим способы повышения безопасности подключения к репозиторию, а также обсудим использование менеджера паролей и настройку SSH в IntelliJ IDEA.

Повышение защиты паролей

Чтобы обеспечить надежное хранение паролей:

Откройте Файл > Настройки > Оформление и поведение > Системные настройки > Пароли .

. Выберите либо Не сохранять, стирать пароли после перезапуска , либо Сохранять пароли на диске (защищено мастер-паролем) .

Обновление SSH-ключей

Для улучшения защиты подключений по SSH:

Перейдите в Файл > Настройки > Управление версиями > Git . В разделе SSH выберите Встроенный SSH-исполняемый файл.

Применение помощника по учетным данным

Чтобы безопасно хранить учетные данные в Git:

Включите помощник командой в терминале git config --global credential.helper store .

. Проверьте, что пароли не сохранены в URL. Если они там есть, уберите их и снова настройте удаленный репозиторий, как описано выше.

Проверка учетных данных при каждом обновлении

Если вы выбрали вариант не сохранять пароли, будьте готовы к тому, что придется регулярно вводить их в IntelliJ IDEA при получении или обновлении кода.

Синхронизация с менеджерами паролей

Интегрирование с встроенными менеджерами паролей операционных систем:

На Windows перейдите в Панель управления > Учетные записи пользователей > Менеджер учетных данных .

перейдите в . В Ubuntu используйте приложение Пароли и ключи .

Визуализация

Markdown Скопировать код 🔒 **Закрыть** – удаляем старые учетные данные

Откройте IntelliJ IDEA. Перейдите в раздел Настройки/Предпочтения. Выберите раздел Управление версиями. Найдите настройки для Git или другого типа репозитория.

Markdown Скопировать код 🔑 **Переключить** – вводим новые учетные данные

Замените старые данные на новые. Проверьте настройки. Примените изменения.

Markdown Скопировать код 🔓 **Открыть** – новые учетные данные готовы к использованию

Устранение проблем и лучшие практики

В этом разделе кратко затронем возможные проблемы и дадим рекомендации для их решения.

Работа с Bitbucket и аналогичными сервисами

Для успешного взаимодействия с такими сервисами, как Bitbucket:

Сверьте соответствие удаленного адреса и актуальных учетных данных в Bitbucket.

и актуальных учетных данных в Bitbucket. Произведите тест, выполнив команду fetch или pull в IntelliJ IDEA.

Обновление учетных данных в менеджере учетных данных Git

На Windows может потребоваться обновление учетных данных в Менеджере учетных данных Git (GCM) при смене пароля.

Если возникают проблемы, откажитесь от использования помощника

При проблемах, возникших после обновления учетных данных, проверьте настройки Git и при необходимости отключите опцию Использовать помощник по учетным данным .

Применяйте обновления IntelliJ

Регулярное обновление IntelliJ IDEA может улучшить работу с инструментами управления учетными данными VCS и добавить свежести в рабочий процесс.

Проблема с аутентификацией

Если вы столкнулись с ошибкой fatal: Authentication failed , часто помогает сброс сохраненных учетных данных в настройках IntelliJ IDEA.

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