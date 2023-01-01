Обновление учетных данных Bitbucket в IntelliJ IDEA 14#Git и GitHub
Быстрый ответ
Для обновления доступа к удаленному репозиторию в IntelliJ примените следующую последовательность действий:
- Перейдите в меню
Файл > Настройки > Оформление и поведение > Системные настройки > Пароли.
- Включите опцию
Не сохранять, стирать пароли после перезапускадля сброса ранее сохраненных учетных данных.
- Перезапустите IntelliJ IDEA. При следующем подключении к репозиторию вы увидите поля для ввода новых учетных данных.
Для репозиториев Git обновите информацию, изменив URL следующей командой:
git remote set-url origin https://<новое_имя_пользователя>:<новый_пароль>@<url_репозитория>
Укажите актуальные
<новое_имя_пользователя>,
<новый_пароль> и
<url_репозитория>. Для управления учетными данными рекомендуется применять Git Credential Helper.
Защита ваших учетных данных
В этом блоке рассмотрим способы повышения безопасности подключения к репозиторию, а также обсудим использование менеджера паролей и настройку SSH в IntelliJ IDEA.
Повышение защиты паролей
Чтобы обеспечить надежное хранение паролей:
- Откройте
Файл > Настройки > Оформление и поведение > Системные настройки > Пароли.
- Выберите либо
Не сохранять, стирать пароли после перезапуска, либо
Сохранять пароли на диске (защищено мастер-паролем).
Обновление SSH-ключей
Для улучшения защиты подключений по SSH:
- Перейдите в
Файл > Настройки > Управление версиями > Git.
- В разделе SSH выберите
ВстроенныйSSH-исполняемый файл.
Применение помощника по учетным данным
Чтобы безопасно хранить учетные данные в Git:
- Включите помощник командой в терминале
git config --global credential.helper store.
- Проверьте, что пароли не сохранены в URL. Если они там есть, уберите их и снова настройте удаленный репозиторий, как описано выше.
Проверка учетных данных при каждом обновлении
Если вы выбрали вариант не сохранять пароли, будьте готовы к тому, что придется регулярно вводить их в IntelliJ IDEA при получении или обновлении кода.
Синхронизация с менеджерами паролей
Интегрирование с встроенными менеджерами паролей операционных систем:
- На Windows перейдите в Панель управления > Учетные записи пользователей > Менеджер учетных данных.
- В Ubuntu используйте приложение
Пароли и ключи.
Визуализация
🔒 **Закрыть** – удаляем старые учетные данные
- Откройте IntelliJ IDEA.
- Перейдите в раздел Настройки/Предпочтения.
- Выберите раздел Управление версиями.
- Найдите настройки для Git или другого типа репозитория.
🔑 **Переключить** – вводим новые учетные данные
- Замените старые данные на новые.
- Проверьте настройки.
- Примените изменения.
🔓 **Открыть** – новые учетные данные готовы к использованию
Устранение проблем и лучшие практики
В этом разделе кратко затронем возможные проблемы и дадим рекомендации для их решения.
Работа с Bitbucket и аналогичными сервисами
Для успешного взаимодействия с такими сервисами, как Bitbucket:
- Сверьте соответствие удаленного адреса и актуальных учетных данных в Bitbucket.
- Произведите тест, выполнив команду
fetchили
pullв IntelliJ IDEA.
Обновление учетных данных в менеджере учетных данных Git
На Windows может потребоваться обновление учетных данных в Менеджере учетных данных Git (GCM) при смене пароля.
Если возникают проблемы, откажитесь от использования помощника
При проблемах, возникших после обновления учетных данных, проверьте настройки Git и при необходимости отключите опцию
Использовать помощник по учетным данным.
Применяйте обновления IntelliJ
Регулярное обновление IntelliJ IDEA может улучшить работу с инструментами управления учетными данными VCS и добавить свежести в рабочий процесс.
Проблема с аутентификацией
Если вы столкнулись с ошибкой
fatal: Authentication failed, часто помогает сброс сохраненных учетных данных в настройках IntelliJ IDEA.
Полезные материалы
- Хранение учетных данных Git — документация по работе с учетными данными Git.
- Обновление учетных данных из связки ключей macOS – Инструкции GitHub — подробная инструкция для пользователей macOS.
- Постоянная аутентификация в репозиториях Git | Центр данных и сервер Bitbucket 8.17 | Документация Atlassian — руководство Atlassian по управлению учетными данными Git.
- Документация по аутентификации – Инструкции GitHub — справочник GitHub по методам аутентификации.
Рустам Мельников
Java-инженер