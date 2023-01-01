Активация кнопки назад в ActionBar Android: решение проблемы

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Быстрый ответ

Для добавления кнопки "Назад" в ActionBar на Android вы должны в методе onCreate вызвать setDisplayHomeAsUpEnabled(true) . Нажатие кнопки можно обработать в методе onOptionsItemSelected :

Java Скопировать код @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { if (item.getItemId() == android.R.id.home) { finish(); // Завершение текущей активности return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); }

Таким образом, ActionBar будет реагировать на нажатие кнопки "Назад", завершая текущую активность и возвращаясь к предыдущей.

Детальное описание реализации кнопки "Назад"

Вам понадобится пошаговое руководство по настройке кнопки "Назад" в ActionBar для обеспечения надежной работы.

Укажите зависимости в AndroidManifest.xml

В AndroidManifest.xml Вы должны определить иерархию активностей:

xml Скопировать код <activity android:name=".ChildActivity" android:label="@string/title_child" android:parentActivityName=".ParentActivity" > <meta-data android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" android:value=".ParentActivity" /> </activity>

Переопределите onOptionsItemSelected

Java Скопировать код @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { if (item.getItemId() == android.R.id.home) { NavUtils.navigateUpFromSameTask(this); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); }

Обработка кнопки "Назад" в старых версиях API

Для API уровня ниже 16 используйте NavUtils.navigateUpFromSameTask(this) . Отметьте, что необходимо указать соответствующие meta-data в манифесте.

Создайте базовую активность для обеспечения консистентности

Создайте базовую активность, в которой вызывается setDisplayHomeAsUpEnabled(true) , и наследуйте все дочерние активности от нее. Это даст возможность обеспечить единообразное использование кнопки "Назад".

Соблюдайте жизненный цикл активности

Перед работой с onOptionsItemSelected пора всерьёз заняться изучением методов onPause , onResume и других, связанных с жизненным циклом активности.

Убедитесь в корректности темы и произведите инициализацию ActionBar

Убедитесь в том, что в вашем приложении используется совместимая тема, а в onCreate выполните инициализацию ActionBar:

Java Скопировать код Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar);

Обеспечьте консистентность поведения

Следуйте принципу: поведение кнопки "Назад" должно быть предсказуемым и единообразным во всех активностях.

Понимайте разницу между onBackPressed и finish

Команда 'Finish' немедленно закрывает активность, а 'onBackPressed' следует стандартной логике стека активностей.

Визуализация

Кнопка "Назад" в ActionBar создаёт визуальное представление перемещения пользователя по приложению:

🏠 <- 🛤️ <- [Текущая Активность]

Код для обработки нажатия кнопки "Назад":

Java Скопировать код @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { if (item.getItemId() == android.R.id.home) { onBackPressed(); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); }

Незаменимые советы для работы кнопки "Назад" в ActionBar

Правильное настроение кнопки "Назад" может заметно улучшить пользовательский интерфейс вашего приложения.

Бережно проверьте настройки в манифесте

Убедитесь, что все родительские и дочерние активности объявлены правильно в манифесте.

Работайте с методом onBackPressed

Вам может потребоваться выполнение действий по очистке или сохранению данных перед возвратом назад в методе onBackPressed :

Java Скопировать код @Override public void onBackPressed() { // Здесь может быть код для очистки super.onBackPressed(); // Не забудьте вызвать реализацию родителя }

Реализуйте onSupportNavigateUp

При использовании ActionBarDrawerToggle переопределите onSupportNavigateUp для обработки навигации через боковое меню:

Java Скопировать код @Override public boolean onSupportNavigateUp() { onBackPressed(); return true; }

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