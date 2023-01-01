Активация кнопки назад в ActionBar Android: решение проблемы#Android
Быстрый ответ
Для добавления кнопки "Назад" в ActionBar на Android вы должны в методе
onCreate вызвать
setDisplayHomeAsUpEnabled(true). Нажатие кнопки можно обработать в методе
onOptionsItemSelected:
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
finish(); // Завершение текущей активности
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
Таким образом, ActionBar будет реагировать на нажатие кнопки "Назад", завершая текущую активность и возвращаясь к предыдущей.
Детальное описание реализации кнопки "Назад"
Вам понадобится пошаговое руководство по настройке кнопки "Назад" в ActionBar для обеспечения надежной работы.
Укажите зависимости в
AndroidManifest.xml
В
AndroidManifest.xml Вы должны определить иерархию активностей:
<activity
android:name=".ChildActivity"
android:label="@string/title_child"
android:parentActivityName=".ParentActivity" >
<meta-data
android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
android:value=".ParentActivity" />
</activity>
Переопределите
onOptionsItemSelected
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
NavUtils.navigateUpFromSameTask(this);
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
Обработка кнопки "Назад" в старых версиях API
Для API уровня ниже 16 используйте
NavUtils.navigateUpFromSameTask(this). Отметьте, что необходимо указать соответствующие meta-data в манифесте.
Создайте базовую активность для обеспечения консистентности
Создайте базовую активность, в которой вызывается
setDisplayHomeAsUpEnabled(true), и наследуйте все дочерние активности от нее. Это даст возможность обеспечить единообразное использование кнопки "Назад".
Соблюдайте жизненный цикл активности
Перед работой с
onOptionsItemSelected пора всерьёз заняться изучением методов
onPause,
onResume и других, связанных с жизненным циклом активности.
Убедитесь в корректности темы и произведите инициализацию ActionBar
Убедитесь в том, что в вашем приложении используется совместимая тема, а в
onCreate выполните инициализацию ActionBar:
Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);
Обеспечьте консистентность поведения
Следуйте принципу: поведение кнопки "Назад" должно быть предсказуемым и единообразным во всех активностях.
Понимайте разницу между onBackPressed и finish
Команда 'Finish' немедленно закрывает активность, а 'onBackPressed' следует стандартной логике стека активностей.
Визуализация
Кнопка "Назад" в ActionBar создаёт визуальное представление перемещения пользователя по приложению:
🏠 <- 🛤️ <- [Текущая Активность]
Код для обработки нажатия кнопки "Назад":
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
onBackPressed();
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
Незаменимые советы для работы кнопки "Назад" в ActionBar
Правильное настроение кнопки "Назад" может заметно улучшить пользовательский интерфейс вашего приложения.
Бережно проверьте настройки в манифесте
Убедитесь, что все родительские и дочерние активности объявлены правильно в манифесте.
Работайте с методом
onBackPressed
Вам может потребоваться выполнение действий по очистке или сохранению данных перед возвратом назад в методе
onBackPressed:
@Override
public void onBackPressed() {
// Здесь может быть код для очистки
super.onBackPressed(); // Не забудьте вызвать реализацию родителя
}
Реализуйте
onSupportNavigateUp
При использовании
ActionBarDrawerToggle переопределите
onSupportNavigateUp для обработки навигации через боковое меню:
@Override
public boolean onSupportNavigateUp() {
onBackPressed();
return true;
}
Полезные материалы
- Добавление панели приложения | Разработчики Android — руководство по добавлению панели приложения.
- Отображение стрелки "Назад" на панели инструментов — Stack Overflow — дискуссия о реализации кнопки "Назад" на StackOverflow.
- Использование панели инструментов Android (ActionBar) — Учебник — подробное руководство по работе с ActionBar на vogella.com.
- ActionBar с вкладками и фрагментами | Учебник Android CodePath — пошаговая инструкция по добавлению вкладок в ActionBar с использованием фрагментов.
- Настройка панели приложения | Разработчики Android — руководство по настройке панели приложения в проектах Android.
- Как добавить кнопку "Назад" в AppBar — Учебное пособие по Android Studio — YouTube — видеоурок, демонстрирующий добавление кнопки "Назад".
- Android – кнопка "Назад" в заголовке — Stack Overflow — обсуждение проблем с кнопкой "Назад" в Android на StackOverflow.
Элина Баранова
разработчик Android