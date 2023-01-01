Решение проблемы с компиляцией аннотаций Lombok в IntelliJ

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Быстрый ответ

Для корректной работы Lombok в IntelliJ IDEA включите соответствующий плагин. Для этого перейдите в Настройки/Preferences, далее в раздел Плагины и выполните поиск по ключевому слову 'Lombok'. После обнаружения плагина установите его. Затем включите обработку аннотаций: перейдите в Настройки/Preferences -> Сборка, выполнение, развертывание/Build, Execution, Deployment -> Компилятор/Compiler -> Обработчики аннотаций/Annotation Processors и активируйте опцию 'Включить обработку аннотаций/Enable annotation processing'. Убедитесь, что в файле конфигурации вашего проекта присутствует зависимость lombok :

Для Maven используйте:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>org.projectlombok</groupId> <artifactId>lombok</artifactId> <version>[latest]</version> <scope>provided</scope> </dependency>

Если используется Gradle, вставьте следующий код:

groovy Скопировать код compileOnly 'org.projectlombok:lombok:[latest]' annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok:[latest]'

Вместо [latest] укажите актуальную версию Lombok.

Разбираемся поподробнее: Расширенные методы устранения проблем

Совместимость плагина Lombok и IntelliJ IDEA

Убедитесь в совместимости установленной версии IntelliJ IDEA и версии плагина Lombok. Обновите плагин Lombok в случае несовместимости, следуя инструкциям из официальных источников или рекомендациям сообщества на IntelliJ Marketplace.

Соответствие версии JDK требованиям Lombok

Проверьте соответствие вашей версии JDK требованиям Lombok. Изменение версии JDK может устранить некоторые проблемы совместимости.

Настройки Gradle и IntelliJ: делегирование сборки и выполнения

Если вы используете Gradle, настройте делегирование операций сборки/выполнения Gradle через настройки IntelliJ. В этом случае перейдите к настройкам через Настройки/Preferences -> Сборка, выполнение, развертывание/Build, Execution, Deployment -> Инструменты сборки/Build Tools -> Gradle.

Проект на базе Maven: Обновление проекта

Пользователи Maven могут обновить конфигурацию проекта, использовав команды mvn idea:clean и mvn idea:idea .

Компилятор Eclipse: возможное решение

Если у вас встречаются сложные вопросы с Lombok, которые не удаётся разрешить стандартными способами, может оказаться полезным переключение на компилятор Eclipse. Для этого внесите соответствующие изменения в разделе настроек Настройки/Preferences -> Сборка, выполнение, развертывание/Build, Execution, Deployment -> Компилятор/Compiler -> Компилятор Java/Java Compiler.

Визуализация

Схема взаимодействия с Lombok:

Markdown Скопировать код IntelliJ IDEA: | Плагин Lombok: | Обработка аннотаций: | | | | Не установлен | 🚦🔴 Обформление кода невозможно | Установлен, но не активен | 🚦🟡 Возможны сложности при настройке | Активирован и настроен | 🚦🟢 Компиляция проходит успешно |

🚦🔴 Без Lombok – будут ошибки компиляции

Без Lombok – будут ошибки компиляции 🚦🟡 Плагин установлен, но не активирован – могут возникнуть трудности с настройкой

Плагин установлен, но не активирован – могут возникнуть трудности с настройкой 🚦🟢 Плагин активирован и настроен правильно – успешная компиляция

Темная сторона: Продвинутая диагностика

Исследование .class файлов

Если проблемы остаются, изучите .class файлы, сгенерированные в IntelliJ, и проверьте корректность генерации необходимых методов с помощью Lombok.

Lombok как javaagent

Продвинутые пользователи могут попробовать добавить Lombok как javaagent, указав -javaagent:path/to/lombok.jar в опциях JVM.

Нераспознанные методы в редакторе

Иногда редактор кода может не распознать методы, сгенерированные с помощью Lombok, даже если эти методы успешно скомпилируются. Возможно, проблема связана с неправильными настройками плагина.

Использование Gradle для тестирования

Убедитесь, что тестирование кода осуществляется средствами Gradle. Это поможет избежать конфликтов с IDE при работе с классами, аннотированными Lombok.

Продвинутое настраивание Lombok

Совместимость модулей Jigsaw и Lombok

Проверьте, совместимы ли модули Jigsaw с Lombok. В файле module-info.java должна быть приведена строка requires lombok; .

Добавление Lombok в глобальные библиотеки

Можно добавить lombok.jar в Глобальные Библиотеки/Global Libraries среды разработки и подключить его как библиотеку проекта.

Пересоздание файлов проекта IntelliJ

При наличии сложных настроек или ошибок в конфигурации IntelliJ стоит рассмотреть опцию начала работы с новой конфигурацией, пересоздав файлы проекта IntelliJ.

Полезные материалы