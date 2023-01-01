Получение текущего дня недели в Android: простой способ

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Быстрый ответ

Чтобы определить текущий день недели в Android, вы можете использовать следующий код:

Java Скопировать код int today = java.util.Calendar.getInstance().get(java.util.Calendar.DAY_OF_WEEK);

В переменной today будет сохранено число от 1 (воскресенье) до 7 (суббота). Современнее решение предполагает использование класса LocalDate :

Java Скопировать код import java.time.LocalDate; import java.time.DayOfWeek; DayOfWeek day = LocalDate.now().getDayOfWeek();

Этот код возвращает объект DayOfWeek , который соответствует текущему дню недели.

Поддержка Java 8 и более поздних версий

Если вашей средой выполнения является Java 8 или более поздняя версия, работать с датами будет удобнее благодаря desugaring – механизму, доступному и в старых версиях Android.

Произведите настройку файла build.gradle(Module: app) .

gradle Скопировать код android { ... compileOptions { sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 } coreLibraryDesugaringEnabled true } dependencies { coreLibraryDesugaring 'com.android.tools:desugar_jdk_libs:1.0.9' ... }

Теперь вы можете использовать классы LocalDate и DayOfWeek .

Java Скопировать код DayOfWeek day = LocalDate.now().getDayOfWeek();

Локализация и форматирование: Ведь по-разному читают даты все

Определив день недели, стоит подумать над его отображением для пользователей. Преобразуйте день недели в удобочитаемый формат с помощью java.time.format.DateTimeFormatter и java.text.SimpleDateFormat :

Java Скопировать код import java.time.format.DateTimeFormatter; import java.time.format.TextStyle; import java.util.Locale; DayOfWeek day = LocalDate.now().getDayOfWeek(); String dayName = day.getDisplayName(TextStyle.FULL, Locale.getDefault());

Представьте имя дня, например, как "понедельник", с учётом локальных настроек устройства.

Блок try, catch: Когда код сталкивается с неожиданностями

В работе с датой и временем критически важно устойчивое функционирование вашего приложения в вариабельных ситуациях. Используйте обработку исключений:

Java Скопировать код try { DayOfWeek day = LocalDate.now().getDayOfWeek(); // Будто первый глоток свежего воздуха в воскресное утро 🎵 } catch (DateTimeException ex) { Log.e("DateError", "Возникли проблемы при определении текущего дня недели", ex); // Наверное, наступил понедельник 😫 }

Разнообразие не только в датах: Важность пользовательского опыта

Цифровое обозначение дня недели мало говорит вашим пользователям, поэтому подумайте, как сделать информацию по-настоящему полезной и интересной:

Java Скопировать код switch (day) { case SATURDAY: case SUNDAY: highlightWeekendTasks(); // 😎 Время для отдыха. break; default: highlightWeekdayTasks(); // 😱 Рабочий день. }

Визуализация

Представьте ваше Android-приложение в виде календаря 🗓️, который должен показывать текущий день.

Вы получаете день недели, как бы коснувшись календаря взглядом 🗓️↗️:

Java Скопировать код Calendar c = Calendar.getInstance(); int dayOfWeek = c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);

И это как бы касание для напоминания, рабочий ли сегодня день или пора отдохнуть:

Markdown Скопировать код 🗓️ Сегодня: среда == 🐪, уже полпути пройдено! Терпим!

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