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Создание @AspectJ pointcut для мониторинга @Monitor в Spring AOP
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Создание @AspectJ pointcut для мониторинга @Monitor в Spring AOP

#Java Core  #Java Web  #Spring  
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Быстрый ответ

Для того чтобы перехватить все методы класса, помеченные конкретной аннотацией в AspectJ, можно использовать следующий pointcut:

Java
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@Pointcut("execution(* (@com.yourpackage.YourAnnotation *).*(..))")
public void methodsInAnnotatedClass() {}

Подставьте имя вашей аннотации вместо com.yourpackage.YourAnnotation для определения точки соединения для всех методов классов с аннотацией @YourAnnotation.

Пошаговый план для смены профессии

Более глубокое изучение комбинаций pointcuts

Сочетая pointcuts, можно настроить перехват событий более точно. Например, чтобы перехватить все public-методы классов, помеченных аннотацией @Monitor, можно использовать следующий pointcut:

Java
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@Pointcut("execution(public * *(..)) && within(@org.rejeev.Monitor *)")
public void annotatedPublicMethod() {}  // Под контролем все public методы в помеченных аннотациями классах!

Использование @Before и @After для советов

Для активации pointcut следует применить @Before или @After из AspectJ, указывая временной момент для выполнения совета. Пример логгирования входа в метод:

Java
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@Before("annotatedPublicMethod()")
public void logMethodEntry(JoinPoint joinPoint) {
    // Здесь выполняется логгирование вида "Вход в метод!"
}

А для логгирования выхода из метода следует использовать:

Java
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@After("annotatedPublicMethod()")
public void logMethodExit(JoinPoint joinPoint) {
    // Здесь происходит логгирование фразы "Выход из метода"
}

Зачем проверять наличие аннотаций на уровне класса

Иногда может быть полезно проверить, что совет применяется только к методам классов, в которых присутствует аннотация @Monitor. Усилите свой совет, добавив проверку наличия данной аннотации:

Java
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@Before("annotatedPublicMethod() && @within(monitorAnnotation)")
public void logEntryForMonitorAnnotated(JoinPoint joinPoint, Monitor monitorAnnotation) {
    if(joinPoint.getTarget().getClass().isAnnotationPresent(Monitor.class)){
        // Логирование проводится только для классов с аннотацией @Monitor
    }
}

Такой подход позволит избежать ненужного выполнения совета и обеспечить изоляцию аспектов.

Повышаем уровень мониторинга с помощью оттачивания навыков использования @AspectJ

Ориентируемся на методы с конкретной @annotation

Если требуется перехватить вызовы методов с другой аннотацией на уровне метода, например, @CommitTransaction, следует использовать директиву @annotation:

Java
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@Before("@annotation(com.marcot.CommitTransaction)")
public void beforeCommitTransaction(JoinPoint joinPoint) {
    // Запуск транзакции – начинается обработка
}

Обрабатываем исключения в аспектах

Особенно важно уделить внимание обработке исключений внутри аспектов — так можно предотвратить их негативное воздействие на работу приложения:

Java
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@AfterThrowing(pointcut = "annotatedPublicMethod()", throwing = "ex")
public void logException(JoinPoint joinPoint, Exception ex) {
    // "Ошибка!" – использование логгирования исключений помогает быстро устранить проблему
}

Визуализация

Визуализируем группу шпионов (🕵️‍♂️), которые следят за зданиями (🏢), помеченными специальными знаками (🔖):

Java
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@Monitor // Отметка, которую шпионы наблюдают
public class SecureBuilding {
    public void enter() { /*...*/ }
    public void exit() { /*...*/ }
    // Другие методы
}

Все действия шпионов точно координированы:

Markdown
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🕵️‍♂️👀🔖🏢: Все методы зданий с @Monitor тщательно наблюдаются.
Java
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// Методы, которые @AspectJ pointcut использует в шпионской миссии
@Pointcut("within(@com.yourcompany.yourapp.Monitor *)")
public void monitorBuilding() {}

Вся активность контролируется, каждый вход и выход (🚪➡️📈) зафиксирован:

Markdown
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🕵️‍♂️🚪➡️🔖📈: Наблюдение за происходящим в здании ведется безупречно.

Организация тайной слежки осуществляется с помощью точных AspectJ pointcuts. 🕵️‍♂️✨

Применение наилучших практик для эффективного использования aspectJ

Гибкость с использованием подстановочных знаков

Использование * и .. обеспечивает гибкий подход к выбору методов, расширяя сферу и универсальность применения AspectJ.

Структурирование аспектов для более удобного управления

Структурирование и группировка различных аспектов облегчает их управление и улучшает читаемость кода, что особенно важно при его поддержке и развитии.

AOP для всеобъемлющего мониторинга

AOP идеально подходит не только для логирования, но и для аудита безопасности, управления транзакциями, и многих других областей, где требуется отделение функционала от бизнес-логики.

Полезные материалы

  1. Руководство по программированию в AspectJ – Определение Pointcuts — подробно о семантике pointcut в AspectJ.
  2. Пример аннотации @After в Spring AOP AspectJ — руководство по использованию аннотаций AspectJ в Spring.
  3. Актуальные вопросы 'aspectj+pointcut' — Stack Overflow — обсуждения и решения вопросов по теме pointcuts в AspectJ.
  4. Полное руководство по разработке в среде AspectJ — настройка среды разработки AspectJ от А до Я.
  5. Краткое справочное руководство по AspectJ — здесь AspectJ изложен в удобной для быстрого изучения форме.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
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Какой pointcut используется для перехвата всех public-методов классов, помеченных аннотацией @Monitor?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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