Создание @AspectJ pointcut для мониторинга @Monitor в Spring AOP#Java Core #Java Web #Spring
Быстрый ответ
Для того чтобы перехватить все методы класса, помеченные конкретной аннотацией в AspectJ, можно использовать следующий pointcut:
@Pointcut("execution(* (@com.yourpackage.YourAnnotation *).*(..))")
public void methodsInAnnotatedClass() {}
Подставьте имя вашей аннотации вместо
com.yourpackage.YourAnnotation для определения точки соединения для всех методов классов с аннотацией
@YourAnnotation.
Более глубокое изучение комбинаций pointcuts
Сочетая pointcuts, можно настроить перехват событий более точно. Например, чтобы перехватить все public-методы классов, помеченных аннотацией
@Monitor, можно использовать следующий pointcut:
@Pointcut("execution(public * *(..)) && within(@org.rejeev.Monitor *)")
public void annotatedPublicMethod() {} // Под контролем все public методы в помеченных аннотациями классах!
Использование @Before и @After для советов
Для активации pointcut следует применить
@Before или
@After из AspectJ, указывая временной момент для выполнения совета. Пример логгирования входа в метод:
@Before("annotatedPublicMethod()")
public void logMethodEntry(JoinPoint joinPoint) {
// Здесь выполняется логгирование вида "Вход в метод!"
}
А для логгирования выхода из метода следует использовать:
@After("annotatedPublicMethod()")
public void logMethodExit(JoinPoint joinPoint) {
// Здесь происходит логгирование фразы "Выход из метода"
}
Зачем проверять наличие аннотаций на уровне класса
Иногда может быть полезно проверить, что совет применяется только к методам классов, в которых присутствует аннотация
@Monitor. Усилите свой совет, добавив проверку наличия данной аннотации:
@Before("annotatedPublicMethod() && @within(monitorAnnotation)")
public void logEntryForMonitorAnnotated(JoinPoint joinPoint, Monitor monitorAnnotation) {
if(joinPoint.getTarget().getClass().isAnnotationPresent(Monitor.class)){
// Логирование проводится только для классов с аннотацией @Monitor
}
}
Такой подход позволит избежать ненужного выполнения совета и обеспечить изоляцию аспектов.
Повышаем уровень мониторинга с помощью оттачивания навыков использования @AspectJ
Ориентируемся на методы с конкретной @annotation
Если требуется перехватить вызовы методов с другой аннотацией на уровне метода, например,
@CommitTransaction, следует использовать директиву
@annotation:
@Before("@annotation(com.marcot.CommitTransaction)")
public void beforeCommitTransaction(JoinPoint joinPoint) {
// Запуск транзакции – начинается обработка
}
Обрабатываем исключения в аспектах
Особенно важно уделить внимание обработке исключений внутри аспектов — так можно предотвратить их негативное воздействие на работу приложения:
@AfterThrowing(pointcut = "annotatedPublicMethod()", throwing = "ex")
public void logException(JoinPoint joinPoint, Exception ex) {
// "Ошибка!" – использование логгирования исключений помогает быстро устранить проблему
}
Визуализация
Визуализируем группу шпионов (🕵️♂️), которые следят за зданиями (🏢), помеченными специальными знаками (🔖):
@Monitor // Отметка, которую шпионы наблюдают
public class SecureBuilding {
public void enter() { /*...*/ }
public void exit() { /*...*/ }
// Другие методы
}
Все действия шпионов точно координированы:
🕵️♂️👀🔖🏢: Все методы зданий с @Monitor тщательно наблюдаются.
// Методы, которые @AspectJ pointcut использует в шпионской миссии
@Pointcut("within(@com.yourcompany.yourapp.Monitor *)")
public void monitorBuilding() {}
Вся активность контролируется, каждый вход и выход (🚪➡️📈) зафиксирован:
🕵️♂️🚪➡️🔖📈: Наблюдение за происходящим в здании ведется безупречно.
Организация тайной слежки осуществляется с помощью точных AspectJ pointcuts. 🕵️♂️✨
Применение наилучших практик для эффективного использования aspectJ
Гибкость с использованием подстановочных знаков
Использование
* и
.. обеспечивает гибкий подход к выбору методов, расширяя сферу и универсальность применения AspectJ.
Структурирование аспектов для более удобного управления
Структурирование и группировка различных аспектов облегчает их управление и улучшает читаемость кода, что особенно важно при его поддержке и развитии.
AOP для всеобъемлющего мониторинга
AOP идеально подходит не только для логирования, но и для аудита безопасности, управления транзакциями, и многих других областей, где требуется отделение функционала от бизнес-логики.
Полезные материалы
- Руководство по программированию в AspectJ – Определение Pointcuts — подробно о семантике pointcut в AspectJ.
- Пример аннотации @After в Spring AOP AspectJ — руководство по использованию аннотаций AspectJ в Spring.
- Актуальные вопросы 'aspectj+pointcut' — Stack Overflow — обсуждения и решения вопросов по теме pointcuts в AspectJ.
- Полное руководство по разработке в среде AspectJ — настройка среды разработки AspectJ от А до Я.
- Краткое справочное руководство по AspectJ — здесь AspectJ изложен в удобной для быстрого изучения форме.
Рустам Мельников
Java-инженер