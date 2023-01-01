Создание @AspectJ pointcut для мониторинга @Monitor в Spring AOP

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Быстрый ответ

Для того чтобы перехватить все методы класса, помеченные конкретной аннотацией в AspectJ, можно использовать следующий pointcut:

Java Скопировать код @Pointcut("execution(* (@com.yourpackage.YourAnnotation *).*(..))") public void methodsInAnnotatedClass() {}

Подставьте имя вашей аннотации вместо com.yourpackage.YourAnnotation для определения точки соединения для всех методов классов с аннотацией @YourAnnotation .

Более глубокое изучение комбинаций pointcuts

Сочетая pointcuts, можно настроить перехват событий более точно. Например, чтобы перехватить все public-методы классов, помеченных аннотацией @Monitor , можно использовать следующий pointcut:

Java Скопировать код @Pointcut("execution(public * *(..)) && within(@org.rejeev.Monitor *)") public void annotatedPublicMethod() {} // Под контролем все public методы в помеченных аннотациями классах!

Использование @Before и @After для советов

Для активации pointcut следует применить @Before или @After из AspectJ, указывая временной момент для выполнения совета. Пример логгирования входа в метод:

Java Скопировать код @Before("annotatedPublicMethod()") public void logMethodEntry(JoinPoint joinPoint) { // Здесь выполняется логгирование вида "Вход в метод!" }

А для логгирования выхода из метода следует использовать:

Java Скопировать код @After("annotatedPublicMethod()") public void logMethodExit(JoinPoint joinPoint) { // Здесь происходит логгирование фразы "Выход из метода" }

Зачем проверять наличие аннотаций на уровне класса

Иногда может быть полезно проверить, что совет применяется только к методам классов, в которых присутствует аннотация @Monitor . Усилите свой совет, добавив проверку наличия данной аннотации:

Java Скопировать код @Before("annotatedPublicMethod() && @within(monitorAnnotation)") public void logEntryForMonitorAnnotated(JoinPoint joinPoint, Monitor monitorAnnotation) { if(joinPoint.getTarget().getClass().isAnnotationPresent(Monitor.class)){ // Логирование проводится только для классов с аннотацией @Monitor } }

Такой подход позволит избежать ненужного выполнения совета и обеспечить изоляцию аспектов.

Повышаем уровень мониторинга с помощью оттачивания навыков использования @AspectJ

Ориентируемся на методы с конкретной @annotation

Если требуется перехватить вызовы методов с другой аннотацией на уровне метода, например, @CommitTransaction , следует использовать директиву @annotation :

Java Скопировать код @Before("@annotation(com.marcot.CommitTransaction)") public void beforeCommitTransaction(JoinPoint joinPoint) { // Запуск транзакции – начинается обработка }

Обрабатываем исключения в аспектах

Особенно важно уделить внимание обработке исключений внутри аспектов — так можно предотвратить их негативное воздействие на работу приложения:

Java Скопировать код @AfterThrowing(pointcut = "annotatedPublicMethod()", throwing = "ex") public void logException(JoinPoint joinPoint, Exception ex) { // "Ошибка!" – использование логгирования исключений помогает быстро устранить проблему }

Визуализация

Визуализируем группу шпионов (🕵️‍♂️), которые следят за зданиями (🏢), помеченными специальными знаками (🔖):

Java Скопировать код @Monitor // Отметка, которую шпионы наблюдают public class SecureBuilding { public void enter() { /*...*/ } public void exit() { /*...*/ } // Другие методы }

Все действия шпионов точно координированы:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♂️👀🔖🏢: Все методы зданий с @Monitor тщательно наблюдаются.

Java Скопировать код // Методы, которые @AspectJ pointcut использует в шпионской миссии @Pointcut("within(@com.yourcompany.yourapp.Monitor *)") public void monitorBuilding() {}

Вся активность контролируется, каждый вход и выход (🚪➡️📈) зафиксирован:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♂️🚪➡️🔖📈: Наблюдение за происходящим в здании ведется безупречно.

Организация тайной слежки осуществляется с помощью точных AspectJ pointcuts. 🕵️‍♂️✨

Применение наилучших практик для эффективного использования aspectJ

Гибкость с использованием подстановочных знаков

Использование * и .. обеспечивает гибкий подход к выбору методов, расширяя сферу и универсальность применения AspectJ.

Структурирование аспектов для более удобного управления

Структурирование и группировка различных аспектов облегчает их управление и улучшает читаемость кода, что особенно важно при его поддержке и развитии.

AOP для всеобъемлющего мониторинга

AOP идеально подходит не только для логирования, но и для аудита безопасности, управления транзакциями, и многих других областей, где требуется отделение функционала от бизнес-логики.

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