Проверка наличия строки в enum Java: аналог ArrayList.contains()

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Быстрый ответ

Java Скопировать код public enum MyEnum { // значения перечисления } public static boolean isEnumContains(String str) { // Простая проверка за одну строку кода return Arrays.stream(MyEnum.values()).anyMatch(e -> e.name().equals(str)); }

Мы пользуемся методами Arrays.stream() и anyMatch() для краткой и эффектной проверки наличия строки в перечислении enum MyEnum.

Разбор различных подходов

Существует множество методов, оптимальность которых зависит от конкретной ситуации. Вот перечень этих подходов:

Метод Описание Apache Commons Lang Предлагает удобный метод: EnumUtils.isValidEnum(MyEnum.class, myValue) Использование HashSet Особенно эффективен для больших enum, с производительностью O(1) Использование Stream API Реализует преимущества функционального программирования: Stream.of(MyEnum.values()).anyMatch(e -> e.name().equals(myValue))

Навигация по различным сценариям

В разработке возможны различные случаи.

Применение switch case

Если требуется использовать switch для строкового значения, метод из библиотеки Apache Commons Lang кажется оптимальным:

Java Скопировать код if(EnumUtils.isValidEnum(MyEnum.class, myValue)) { switch(MyEnum.valueOf(myValue)) { // содержимое switch case } }

Таким образом, мы избегаем выброса исключения IllegalArgumentException .

Обращение с Enum.valueOf()

Не хотите столкнуться с исключениями? Отказывайтесь от использования Enum.valueOf() . Как говорит народная мудрость: "Без исключений — жизнь безопаснее."

Использование Guava для работы с Optional

Библиотека Guava позволяет обогатить код контейнером Optional :

Java Скопировать код Optional<MyEnum> presentEnum = Enums.getIfPresent(MyEnum.class, myValue);

Optional надежно указывает наличие или отсутствие искомой строки в значениях enum.

Ситуации с малым объемом перечисления и редкими проверками

Если в enum небольшое количество элементов или проверки осуществляются нечасто, нет нужды использовать такие мощные инструменты, как HashSet или Streams . Вполне хватит простого цикла.

Визуализация

Представим наше enum как сундук 🧰, содержащий свитки 📜 (то есть наши строки):

Markdown Скопировать код 🧰: [📜"CONSTANT1", 📜"CONSTANT2", 📜"CONSTANT3"]

И проверим наличие свитка:

Java Скопировать код public boolean isScrollInChest(String scroll) { for (MyEnum constant : MyEnum.values()) { if (constant.name().equals(scroll)) { return true; // 🎉 Бинго, свиток найден! } } return false; // 😞 К сожалению, свиток не найден... }

Примеры:

Markdown Скопировать код Ищем: 📜"CONSTANT2" Результат: 🎉 Ищем: 📜"NOT_HERE" Результат: 😞

Мы используем метод .name() для преобразования элементов enum в строку.

Будьте осторожны

Во время написания кода нужно быть особенно внимательными к следующим моментам:

Динамическое изменение enum

Не забывайте, что после компиляции enum не предполагают изменений. Если же изменения необходимы, придется обновить связанные коллекции, такие как HashSet или Stream .

Чувствительность к регистру

Enum чувствительны к регистру. "CONSTANT1" и "constant1" рассматриваются как разные элементы.

Сложности с сериализацией

Сериализация может вызвать дополнительные трудности при работе с enum и коллекциями, например, HashSet . Уделяйте особое внимание этому аспекту в своем коде.

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