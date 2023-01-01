Решение ошибки 'Android license status unknown' Flutter и SDK

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Быстрый ответ

Для исправления ошибки Flutter Android License Status Unknown, нужно выполнить следующую команду:

Bash Скопировать код flutter doctor --android-licenses

Этот подход сработает при условии корректной установки Инструментов командной строки Android SDK. Если команда не исполняется, нужно обновить эти инструменты с помощью SDK Manager и затем принять все обязательные лицензии.

Совместимость Java

В случае появления ошибки java.lang.NoClassDefFoundError , могло бы помочь понижение версии Java до Java 8. После переключения версии Java сверьте корректность пути в переменной среды JAVA_HOME .

Настройки прав доступа и среды

Приведите в порядок исполнение команд с корректными правами доступа для устранения возможных проблем с разрешениями и ошибок среды. Дополнительно проверьте настройки переменных среды, в особенности JAVA_HOME .

Обновление инструментов

Для поддержания совместимости с Flutter регулярно обновляйте Android SDK и Java Development Kit (JDK). Пользуясь SDK Manager в Android Studio, не забывайте устанавливать последние обновления пакетов для актуальности проверки лицензий.

Визуализация

Статус Неопределённый статус лицензии Android в Flutter представляет следующую картину:

Markdown Скопировать код Ваше Flutter-приложение (🧳) готово завоевывать Android-мир (🌋). Flutter-приложение (🧳) -> Паспорт (🛂) = Flutter SDK с принятыми лицензиями Android (📱) -> Виза (🎟️) = Android SDK с принятыми лицензиями Статус визы? (❓) -> Ожидание (🔄) = Проверка лицензий Flutter/Android в процессе

Чтобы выйти из состояния ожидания, выполните:

Bash Скопировать код flutter doctor --android-licenses # Обработка виз (🔄)

Ожидаемый результат:

🧳 + 🎟️ -> Добро пожаловать в мир Android! (📱✅)

Детальное устранение неполадок

Обновление командных инструментов SDK

Обновление инструментов SDK Command-Line Tools часто помогает решить проблемы с лицензиями. Если же статус лицензий не изменился, примените команду sdkmanager "--update" . Не забудьте наладить рабочую Java-среду, иначе действия окажутся бессмысленными.

Совместимость Flutter и Android SDK

Проконсультируйтесь с репозиторием Flutter на GitHub и изучите вопросы и ответы. Там можно обнаружить информацию об обновлениях SDK, которые позволили избежать ранее возникших проблем.

Устаревшие пакеты в SDK Manager

В Android SDK Manager проверьте наличие необходимых пакетов, включая 'Android SDK Tools (Obsolete)', который может быть важен для работы.

Настройка JAVA_OPTS

Если используется Java версии 11 или более поздняя, настройка переменной JAVA_OPTS сможет помочь в решении проблем совместимости.

Принятие всех лицензий

При исполнении flutter doctor --android-licenses вас могут попросить подтвердить принятие каждой лицензии. Для упрощения процесса рекомендуется отвечать 'y' на каждый запрос.

Устранение ошибок, связанных с XMLSchema

Для коррекции ошибок вида javax.xml.bind.annotation.XmlSchema , следует отнестись с осторожностью и сложить инструкциями пошагово.

Принятие лицензий после обновления SDK

Не забудьте принять новые лицензии после обновлений Android SDK, запустив flutter doctor --android-licenses .

Полезные материалы