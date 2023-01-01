Решение ошибки 'Android license status unknown' Flutter и SDK#Android #Установка софта
Быстрый ответ
Для исправления ошибки Flutter Android License Status Unknown, нужно выполнить следующую команду:
flutter doctor --android-licenses
Этот подход сработает при условии корректной установки Инструментов командной строки Android SDK. Если команда не исполняется, нужно обновить эти инструменты с помощью SDK Manager и затем принять все обязательные лицензии.
Совместимость Java
В случае появления ошибки
java.lang.NoClassDefFoundError, могло бы помочь понижение версии Java до Java 8. После переключения версии Java сверьте корректность пути в переменной среды
JAVA_HOME.
Настройки прав доступа и среды
Приведите в порядок исполнение команд с корректными правами доступа для устранения возможных проблем с разрешениями и ошибок среды. Дополнительно проверьте настройки переменных среды, в особенности
JAVA_HOME.
Обновление инструментов
Для поддержания совместимости с Flutter регулярно обновляйте Android SDK и Java Development Kit (JDK). Пользуясь SDK Manager в Android Studio, не забывайте устанавливать последние обновления пакетов для актуальности проверки лицензий.
Визуализация
Статус Неопределённый статус лицензии Android в Flutter представляет следующую картину:
Ваше Flutter-приложение (🧳) готово завоевывать Android-мир (🌋).
Flutter-приложение (🧳) -> Паспорт (🛂) = Flutter SDK с принятыми лицензиями
Android (📱) -> Виза (🎟️) = Android SDK с принятыми лицензиями
Статус визы? (❓) -> Ожидание (🔄) = Проверка лицензий Flutter/Android в процессе
Чтобы выйти из состояния ожидания, выполните:
flutter doctor --android-licenses # Обработка виз (🔄)
Ожидаемый результат:
🧳 + 🎟️ -> Добро пожаловать в мир Android! (📱✅)
Детальное устранение неполадок
Обновление командных инструментов SDK
Обновление инструментов SDK Command-Line Tools часто помогает решить проблемы с лицензиями. Если же статус лицензий не изменился, примените команду
sdkmanager "--update". Не забудьте наладить рабочую Java-среду, иначе действия окажутся бессмысленными.
Совместимость Flutter и Android SDK
Проконсультируйтесь с репозиторием Flutter на GitHub и изучите вопросы и ответы. Там можно обнаружить информацию об обновлениях SDK, которые позволили избежать ранее возникших проблем.
Устаревшие пакеты в SDK Manager
В Android SDK Manager проверьте наличие необходимых пакетов, включая 'Android SDK Tools (Obsolete)', который может быть важен для работы.
Настройка JAVA_OPTS
Если используется Java версии 11 или более поздняя, настройка переменной
JAVA_OPTS сможет помочь в решении проблем совместимости.
Принятие всех лицензий
При исполнении
flutter doctor --android-licenses вас могут попросить подтвердить принятие каждой лицензии. Для упрощения процесса рекомендуется отвечать 'y' на каждый запрос.
Устранение ошибок, связанных с XMLSchema
Для коррекции ошибок вида
javax.xml.bind.annotation.XmlSchema, следует отнестись с осторожностью и сложить инструкциями пошагово.
Принятие лицензий после обновления SDK
Не забудьте принять новые лицензии после обновлений Android SDK, запустив
flutter doctor --android-licenses.
Полезные материалы
- Выберите подходящую платформу для начала работы с Flutter — официальное руководство по установке и настройке Flutter.
- Архив SDK Flutter — подробные инструкции по управлению версиями Flutter SDK и тонкости лицензионных соглашений Android.
- Flutter CLI | Flutter — Flutter Doctor станет вашим помощником при нахождении проблем.
- Как запустить эмулятор Android из командной строки? – Stack Overflow — советы по конфигурации Android-среды.
- Условия и положения | Android Studio — интересные моменты лицензионного соглашения Google по Android SDK.
- Обходные пути для распространённых проблем · flutter/flutter Wiki · GitHub — рекомендации по решению проблем с лицензиями Android.
- Блог разработчиков Android — свежайшие новости прямиком от команды разработчиков Android.
Элина Баранова
разработчик Android