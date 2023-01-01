Как дважды прочесть поток ввода без повторной загрузки#Разное
Быстрый ответ
Для многократного чтения
InputStream в первую очередь сохраните его содержимое в
ByteArrayOutputStream. После этого с помощью полученного буфера вы сможете создать новые объекты
ByteArrayInputStream:
InputStream origStream = // ваш InputStream
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
int len;
while ((len = origStream.read(buffer)) != -1) {
baos.write(buffer, 0, len);
}
byte[] streamData = baos.toByteArray();
InputStream cloneStream1 = new ByteArrayInputStream(streamData);
InputStream cloneStream2 = new ByteArrayInputStream(streamData);
Таким образом, теперь возможно извлечь информацию из
cloneStream1 и
cloneStream2 с самого начала. Какой подход вы бы не выбрали, действуйте обдуманно.
Оптимизация процесса клонирования при помощи IOUtils и специализированных потоков
Оптимизируем процесс, используя функцию
IOUtils.copy() из библиотеки Apache Commons IO. Этот инструмент сможет стать настоящей находкой для копирования потоков данных:
InputStream is = // ваш InputStream
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
IOUtils.copy(is, baos); // Здесь происходит оптимизированное копирование
byte[] dataBytes = baos.toByteArray();
Обрабатываете большие объемы данных? В таком случае обратите внимание на
PipedInputStream и
PipedOutputStream для клонирования потока. Но помните: обработка потока будет требовать отдельного потока выполнения. Будьте внимательны, чтобы не смешать понятия потоков данных и потоков выполнения!
Если вам требуется клонировать потоки данных в процессе их чтения, обратите внимание на
TeeInputStream и
TeeOutputStream. Так появляется возможность перенаправлять данные одновременно в два разных направления.
Использование методов mark и reset
Некоторые
InputStream поддерживают возможность установки меток (
mark) и сброса к ним (
reset), что дает возможность неоднократно читать данные с начала. Если поток поддерживает эти методы, то вот как это выполняется:
if(is.markSupported()) {
is.mark(Integer.MAX_VALUE); // Устанавливаем метку в потоке
// Чтение данных...
is.reset(); // Возвращаемся к метке, как будто ничего не произошло
}
Если ваш поток данных не поддерживает эти методы, обработку можно осуществить через обертку в
BufferedInputStream, которая добавляет такую возможность.
Работа с неподдающимися потоками и управление памятью
Если вам попался упрямый поток, который не поддается управлению, воспользуйтесь
PushbackInputStream. Он позволяет "отмотать" уже прочитанные байты назад:
PushbackInputStream pbis = new PushbackInputStream(is);
Одной из важных составляющих работы с потоками является управление памятью. Правильный выбор классов для входных потоков позволит вам избежать проблем с ограничениями памяти.
Визуализация
Представьте себе сканер, выполняющий копирование документов:
Оригинальный документ (📄): [Данные]
Первое сканирование (👀🖨️): [Данные] -> Сохраненная копия (💾)
А теперь мы уничтожили документ и пытаемся его снова скопировать на сканере:
Вторый попытка сканирования (👀🖨️): Ошибка! Документ не найден (🚫📄)
В таком случае, мы используем метод reset в InputStream:
InputStream.reset();
И теперь мы можем снова выполнить сканирование:
Второе сканирование (👀🖨️): [Данные] -> Успех! (💾🎉)
Помните: не все «сканеры» могут возвращаться к началу чтения через
reset() – предварительно их нужно обозначить через
mark().
Основные принципы работы с потоками
Важно всегда осуществлять закрытие потоков после их использования. Это поможет избежать возможных утечек ресурсов:
try(InputStream inStream = // Получаем InputStream) {
// Работаем с потоком
} catch(IOException e) {
// Обрабатываем возможные исключения
}
Продвинутые техники для опытных разработчиков
Исследуйте реализации
TryReadInputStream для автоматического возврата потоков к проставленной метке. Это подобно кнопке "Отмена", позволяя вернуться назад по потоку.
При работе с
PushbackInputStream обратите внимание на длину откатываемых байт. Грамотное управление позволит избежать неприятных ситуаций.
Полезные материалы
InputStream (Java Platform SE 8 ) — официальная документация по потокам ввода.
Учебник от DigitalOcean — практическое руководство по использованию
ByteArrayInputStream.
Чтение и запись файлов в Java – Vogella — детальный гайд по работе с потоками данных.
Как сбросить InputStream — обсуждение для опытных программистов по работе с методами
markи
reset.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы