Использование переменных окружения в POM.XML на Maven

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Быстрый ответ

Чтобы обратиться к переменным окружения в файле pom.xml , используйте конструкцию ${env.ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ} . Например, для использования переменной окружения JAVA_HOME добавьте в файл следующий фрагмент:

xml Скопировать код <properties> <javaHome>${env.JAVA_HOME}</javaHome> </properties>

Таким образом, значение переменной окружения JAVA_HOME будет присвоено свойству Maven.

Переменные окружения и воспроизводимость сборки

Важной особенностью использования переменных окружения при процессах CI/CD является стремление к воспроизводимости сборки. Рекомендуется документировать все необходимые переменные, а также определять для них значения по умолчанию:

xml Скопировать код <properties> <!-- В случае, если JAVA_HOME не определена, устанавливаем значение по умолчанию --> <javaHome>${env.JAVA_HOME:-/default/path/to/jdk}</javaHome> </properties>

Так, при отсутствии указания JAVA_HOME будет использован предустановленный путь.

Профили: настройка конфигураций проекта как профи

Профили Maven обеспечивают удобное управление конфигурациями для различных сред. Рассмотрим на примере:

xml Скопировать код <profiles> <profile> <id>production</id> <properties> <!-- Переменная окружения для производственной среды --> <envConfig>${env.PROD_DB}</envConfig> </properties> </profile> </profiles>

Для активации профиля следует воспользоваться командной строкой:

shell Скопировать код mvn clean install -Pproduction

Возможные проблемы? Защитите свои настройки

Перед публикацией кода удостоверьтесь, что все необходимые переменные окружения определены:

shell Скопировать код #!/bin/bash # Проверяем наличие JAVA_HOME : ${JAVA_HOME:? "ОШИБКА: JAVA_HOME не определена."} # Запускаем Maven mvn clean install

Эта сборка будет прервана, если переменная JAVA_HOME отсутствует, предотвращая тем самым возможные ошибки.

Визуализация

Взаимоотношение между POM.xml и переменными окружения можно представить аналогией с DJ-пультом:

Markdown Скопировать код 🎧 DJ Пульт Управления: POM.xml

Вы можете переключить POM.xml на использование других переменных окружения:

xml Скопировать код <properties> <envVar>${env.ВАША_ПЕРЕМЕННАЯ}</envVar> </properties>

Как и при настройке DJ-сета, вы регулируете поведение проекта с помощью переменных окружения в Maven.

Конфигурирование плагинов и использование переменных окружения: эффективный дуэт

Настройка плагинов может происходить через переменные окружения. Рассмотрим на примере maven-replacer-plugin :

xml Скопировать код <plugin> <groupId>com.google.code.maven-replacer-plugin</groupId> <artifactId>maven-replacer-plugin</artifactId> <version>1.5.3</version> <executions> <execution> <phase>prepare-package</phase> <goals> <goal>replace</goal> </goals> <configuration> <!-- Процесс подстановки токенов --> <file>${project.build.directory}/config/app.properties</file> <token>@envVar@</token> <value>${env.ENV_VARIABLE}</value> </configuration> </execution> </executions> </plugin>

В данном случае @envVar@ в файле app.properties заменяется на значение переменной окружения ENV_VARIABLE .

Регистрозависимость и проверка совместимости: позаботьтесь о деталях

Переменные окружения обычно пишутся большими буквами, следите за правильностью обращений:

xml Скопировать код <buildNumber>${env.BUILD_NUMBER}</buildNumber>

Также не забывайте проверять совместимость обращения к переменных окружения в вашей версии Maven.

Продвинутые методы подстановки

В некоторых ситуациях вам может потребоваться более сложная подстановка, где на помощь придут скрипты:

shell Скопировать код source ./maven_script.sh mvn -Dproperty.file=env.properties clean install

Сначала выполняется скрипт maven_script.sh , устанавливающий начальные переменные окружения, а затем эти переменные передаются в процесс сборки Maven.

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