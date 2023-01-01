Обновление сущности в Spring Data JPA и JPARepository: пошаговый гайд

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Быстрый ответ

Если ваша задача — обновить сущность с помощью Spring Data JPA, то вы можете сделать это следующим образом: сначала воспользуйтесь findById для поиска нужной сущности, затем измените требуемые поля и вызовите метод save() , чтобы сохранить внесённые изменения.

Java Скопировать код YourEntity entity = repository.findById(id).orElseThrow(EntityNotFoundException::new); // Поиск сущности по Id entity.setSomeField(newValue); // Внесение изменений repository.save(entity); // Сохранение внесённых изменений

Примечательно, что JPA самостоятельно отслеживает изменения и обновляет поля по окончании транзакции.

Подробнее о методе

Метод repository.save(entity) работает таким образом: Spring Data JPA выбирает между merge() и persist() , основываясь на наличии ID у сущности. Если ID задан, то будет произведено обновление, в случае отсутствия ID — вставка новой записи.

"Единица работы" JPA

Паттерн Единица работы в контексте JPA обеспечивает применение всех изменений в рамках одной транзакции единовременно при её завершении. Это значительно упрощает управление сущностями в Spring Data JPA.

Транзакции

Чтобы обновление данных было максимально эффективным, оно должно быть выполнено в контексте транзакции. При помощи аннотации @Transactional от Spring вы задаёте границы транзакции, что позволяет методу save() осуществить все необходимые операции.

Визуализация

Обновление сущности в Spring Data JPA можно визуализировать следующим образом — как изменение пункта назначения у пассажира поезда:

Markdown Скопировать код Билет ДО обновления: +--------------------------+ | Имя: Алиса 🙍‍♀️ | | Направление: Париж 🗼 | +--------------------------+

Алиса изменяет своё направление:

Java Скопировать код Passenger passenger = repository.findById(1L).orElseThrow(EntityNotFoundException::new); // Определение местонахождения Алисы passenger.setDestination("Rome"); // Изменение маршрута на Рим 🍕 repository.save(passenger); // Алиса отправляется в Рим!

Markdown Скопировать код Билет ПОСЛЕ обновления: +--------------------------+ | Имя: Алиса 🙍‍♀️ | | Направление: Рим 🏛️ | +--------------------------+

Важно понимать: 💾 repository.save(entity) — изменяет пункт назначения для Алисы. 🔍 repository.findById(id) — находит текущий билет Алисы.

Пользовательские запросы на обновление

Иногда функциональности JPA может не хватать, и приходится написать собственный запрос на обновление. Для этого используйте аннотацию @Query в сочетании с @Modifying .

Java Скопировать код @Modifying @Query("update YourEntity y set y.field = :value where y.id = :id") // Установка новых значений int updateTheField(@Param("value") FieldType newValue, @Param("id") Long id); // ID обновляемой записи

Количество затронутых записей возвращается в виде int .

Производительность и эффективность

Чтобы повысить производительность, старайтесь избегать лишних соединений и жадной загрузки. Если требуется обновить большое количество данных, лучше это делать на уровне сервиса, оставив репозиторий только для доступа к данным.

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