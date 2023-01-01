logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Обновление сущности в Spring Data JPA и JPARepository: пошаговый гайд
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Обновление сущности в Spring Data JPA и JPARepository: пошаговый гайд

#Java Core  #Spring  #Hibernate/JPA  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если ваша задача — обновить сущность с помощью Spring Data JPA, то вы можете сделать это следующим образом: сначала воспользуйтесь findById для поиска нужной сущности, затем измените требуемые поля и вызовите метод save(), чтобы сохранить внесённые изменения.

Java
Скопировать код
YourEntity entity = repository.findById(id).orElseThrow(EntityNotFoundException::new); // Поиск сущности по Id
entity.setSomeField(newValue); // Внесение изменений
repository.save(entity);  // Сохранение внесённых изменений

Примечательно, что JPA самостоятельно отслеживает изменения и обновляет поля по окончании транзакции.

Пошаговый план для смены профессии

Подробнее о методе

Метод repository.save(entity) работает таким образом: Spring Data JPA выбирает между merge() и persist(), основываясь на наличии ID у сущности. Если ID задан, то будет произведено обновление, в случае отсутствия ID — вставка новой записи.

"Единица работы" JPA

Паттерн Единица работы в контексте JPA обеспечивает применение всех изменений в рамках одной транзакции единовременно при её завершении. Это значительно упрощает управление сущностями в Spring Data JPA.

Транзакции

Чтобы обновление данных было максимально эффективным, оно должно быть выполнено в контексте транзакции. При помощи аннотации @Transactional от Spring вы задаёте границы транзакции, что позволяет методу save() осуществить все необходимые операции.

Визуализация

Обновление сущности в Spring Data JPA можно визуализировать следующим образом — как изменение пункта назначения у пассажира поезда:

Markdown
Скопировать код
Билет ДО обновления:
+--------------------------+
| Имя: Алиса 🙍‍♀️              |
| Направление: Париж 🗼     |
+--------------------------+

Алиса изменяет своё направление:

Java
Скопировать код
Passenger passenger = repository.findById(1L).orElseThrow(EntityNotFoundException::new); // Определение местонахождения Алисы
passenger.setDestination("Rome"); // Изменение маршрута на Рим 🍕
repository.save(passenger); // Алиса отправляется в Рим!
Markdown
Скопировать код
Билет ПОСЛЕ обновления:
+--------------------------+
| Имя: Алиса 🙍‍♀️              |
| Направление: Рим 🏛️       |
+--------------------------+

Важно понимать: 💾 repository.save(entity) — изменяет пункт назначения для Алисы. 🔍 repository.findById(id) — находит текущий билет Алисы.

Пользовательские запросы на обновление

Иногда функциональности JPA может не хватать, и приходится написать собственный запрос на обновление. Для этого используйте аннотацию @Query в сочетании с @Modifying.

Java
Скопировать код
@Modifying
@Query("update YourEntity y set y.field = :value where y.id = :id") // Установка новых значений
int updateTheField(@Param("value") FieldType newValue, @Param("id") Long id); // ID обновляемой записи

Количество затронутых записей возвращается в виде int.

Производительность и эффективность

Чтобы повысить производительность, старайтесь избегать лишних соединений и жадной загрузки. Если требуется обновить большое количество данных, лучше это делать на уровне сервиса, оставив репозиторий только для доступа к данным.

Полезные материалы

  1. Spring Data JPA :: Spring Data JPA — Подробное руководство по сохранению и обновлению сущностей с помощью Spring Data JPA.
  2. Difference Between save() and saveAndFlush() in Spring Data JPA | Baeldung — Сравнение методов save() и saveAndFlush().
  3. How does the entity version property work when using JPA and Hibernate – Vlad Mihalcea — Детальное изучение аннотации @Version на примерах от эксперта.
  4. Getting Started | Accessing Data with JPA — Руководство для начинающих по работе с JPA и Spring.
  5. Hibernate ORM User Guide — Руководство по отслеживанию изменений и сбросу состояния в Hibernate.
  6. Software Testing Tutorial – Learn Unit Testing and Integration Testing – YouTube — Обзор тестирования функционала обновления и удаления в Spring Boot JPA.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для поиска сущности по ID в Spring Data JPA?
1 / 4

Рустам Мельников

Java-инженер

Свежие материалы
История компиляторов: от первых до современных
30 августа 2024
Основные этапы компиляции: от лексического анализа до оптимизации кода
30 августа 2024
Ошибки компиляции: типичные проблемы и методы их решения
30 августа 2024

Загрузка...