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Отличия Helper и Utility классов в программировании
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Отличия Helper и Utility классов в программировании

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Быстрый ответ

Вспомогательные классы привязаны к определенному контексту и обладают состоянием, позволяя оказывать специализированную поддержку. В то же время утилитные классы не обладают состоянием, они полностью состоят из статических методов и предназначены для выполнения общих задач без конкретной привязки.

Пример:

Java
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// Утилитный класс – он как скрытое подразделение поддержки в коде!
public final class MathUtils {
    private MathUtils() {} // Как Комната Отдыха в Гарри Поттере: незримая, но всегда готовая помочь!

    public static int add(int a, int b) {
        return a + b; // Чистая арифметика!
    }
}

// Вспомогательный класс – ваш консультант для сортировки массивов!
public class SortingHelper {
    private int[] numbers;

    public SortingHelper(int[] numbers) {
        this.numbers = numbers.clone();
    }

    public void sortArray() {
        Arrays.sort(numbers); // Экспертный уровень сортировки!
    }
}
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Инь и янь вспомогательных и утилитных классов

Утилитные классы: швейцарский нож кода

  • Статичность: Состоят из статических методов, которые доступны без создания экземпляра класса.
  • Непревзойденность: Благодаря final статусу и приватному конструктору эти классы не могут быть инстанцированы или унаследованы.
  • Универсальность: Решают широкий спектр задач и функционируют в роли многоцелевого инструмента.

Вспомогательные классы: специализированный инструментарий

  • Состояние: Хранят информацию о состоянии, обеспечивая специализированную поддержку для определенных целей.
  • Ориентированность: Созданы для упрощения или скрытия сложностей определенных задач, часто используются в связке с другими классами.
  • Целенаправленность: Несмотря на более ограниченные области применения по сравнению с утилитными классами, вспомогательные классы эффективно оптимизируют операции в своих специфических областях.

Визуализация

Можно представить инструменты разработчика следующим образом:

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| 🛠️ Инструмент       | Аналогия            | Назначение                                              |
| -------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------- |
| 🔧 Регулируемый ключ | Вспомогательный класс | Многофункциональный, адаптируется под разные ситуации. |
| 🔪 Швейцарский нож  | Утилитный класс     | Незаменим в часто встречаемых общих задачах.       |

Таким образом, получаем два типа классов:

  • Вспомогательные классы 🔧: адаптируются под специфические ситуации и помогают в решении конкретных задач.
  • Утилитные классы 🔪: ориентированы на конкретные задачи, предоставляют разработчику обширный набор методов для повседневных операций.

Рассматриваем дизайн: наименование и структурирование

Утилитные классы: словарь в мире кода

Утилитные классы можно сравнить с языковыми словарями: они обобщенные, но имеют определенную цель. Обычно их располагают в пакете util и добавляют к имени суффикс "Utils".

Пример:

Java
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package com.example.util; // здесь хранятся наши "справочные ресурсы"

public final class StringUtils { // Ваш магический инструмент для работы со строками
    public static boolean isNullOrEmpty(String string) {
        return string == null || string.isEmpty(); // Ловушка для пустых строк!
    }
}

Вспомогательные классы: пособие по использованию в коде

Вспомогательные классы ориентированы на конкретный контекст и обычно имеют соответствующие названия. Их полезно размещать близко к тем местам, где они наиболее активно используются.

Пример:

Java
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package com.example.session; // Здесь мы рядом с "местом действия"

public class SessionHelper { // Ваш личный хранитель сессий
    private Session session;

    public SessionHelper(Session session) {
        this.session = session;
    }

    // Методы, обладающие "большими знаниями" о происходящем
    public User getCurrentUser() {
        return session.getCurrentUser(); // Индивидуальный подход к каждому пользователю!
    }
}

Расшифровка тайн использования (или неправильного использования) паттернов

Основные паттерны в данной области:

  • Одиночка и Enum могут использоваться для хранения глобальных состояний, изменяемых и неизменяемых соответственно.

    Распространенные антипаттерны:

  • Непомерное использование вспомогательных классов часто указывает на недостатки в архитектуре и структуре объектов.
  • Несистемное именование может сбивать с толку как самого программиста, так и инструменты для разработки.

Полезные материалы

  1. Различия между утилитными и вспомогательными классами в Java — обсуждение на Stack Overflow с анализом от сообщества.
  2. Утилитные классы: Практическое применение в Java — подробное руководство на Baeldung по использованию утилитных классов.
  3. Утилитные классы и как они влияют на чистоту кода — статья на Medium о связи утилитных классов и чистоты кода.
  4. Инкапсуляция и использование утилитных классов в Java — статья на DZone о роли инкапсуляции в утилитных классах.
  5. Практика применения утилитных классов в Java – руководство по эффективному использованию утилитных классов.
  6. Функции и документация вспомогательных классов в Java — обсуждение на Software Engineering Stack Exchange, посвященное значимости и документированию вспомогательных классов.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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