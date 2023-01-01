Отличия Helper и Utility классов в программировании

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Быстрый ответ

Вспомогательные классы привязаны к определенному контексту и обладают состоянием, позволяя оказывать специализированную поддержку. В то же время утилитные классы не обладают состоянием, они полностью состоят из статических методов и предназначены для выполнения общих задач без конкретной привязки.

Пример:

Java Скопировать код // Утилитный класс – он как скрытое подразделение поддержки в коде! public final class MathUtils { private MathUtils() {} // Как Комната Отдыха в Гарри Поттере: незримая, но всегда готовая помочь! public static int add(int a, int b) { return a + b; // Чистая арифметика! } } // Вспомогательный класс – ваш консультант для сортировки массивов! public class SortingHelper { private int[] numbers; public SortingHelper(int[] numbers) { this.numbers = numbers.clone(); } public void sortArray() { Arrays.sort(numbers); // Экспертный уровень сортировки! } }

Инь и янь вспомогательных и утилитных классов

Утилитные классы: швейцарский нож кода

Статичность : Состоят из статических методов , которые доступны без создания экземпляра класса.

: Состоят из , которые доступны без создания экземпляра класса. Непревзойденность : Благодаря final статусу и приватному конструктору эти классы не могут быть инстанцированы или унаследованы.

: Благодаря статусу и эти классы не могут быть инстанцированы или унаследованы. Универсальность: Решают широкий спектр задач и функционируют в роли многоцелевого инструмента.

Вспомогательные классы: специализированный инструментарий

Состояние : Хранят информацию о состоянии, обеспечивая специализированную поддержку для определенных целей.

: Хранят информацию о состоянии, обеспечивая специализированную поддержку для определенных целей. Ориентированность : Созданы для упрощения или скрытия сложностей определенных задач, часто используются в связке с другими классами.

: Созданы для упрощения или скрытия сложностей определенных задач, часто используются в связке с другими классами. Целенаправленность: Несмотря на более ограниченные области применения по сравнению с утилитными классами, вспомогательные классы эффективно оптимизируют операции в своих специфических областях.

Визуализация

Можно представить инструменты разработчика следующим образом:

Markdown Скопировать код | 🛠️ Инструмент | Аналогия | Назначение | | -------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------- | | 🔧 Регулируемый ключ | Вспомогательный класс | Многофункциональный, адаптируется под разные ситуации. | | 🔪 Швейцарский нож | Утилитный класс | Незаменим в часто встречаемых общих задачах. |

Таким образом, получаем два типа классов:

Вспомогательные классы 🔧 : адаптируются под специфические ситуации и помогают в решении конкретных задач.

: адаптируются под специфические ситуации и помогают в решении конкретных задач. Утилитные классы 🔪: ориентированы на конкретные задачи, предоставляют разработчику обширный набор методов для повседневных операций.

Рассматриваем дизайн: наименование и структурирование

Утилитные классы: словарь в мире кода

Утилитные классы можно сравнить с языковыми словарями: они обобщенные, но имеют определенную цель. Обычно их располагают в пакете util и добавляют к имени суффикс "Utils".

Пример:

Java Скопировать код package com.example.util; // здесь хранятся наши "справочные ресурсы" public final class StringUtils { // Ваш магический инструмент для работы со строками public static boolean isNullOrEmpty(String string) { return string == null || string.isEmpty(); // Ловушка для пустых строк! } }

Вспомогательные классы: пособие по использованию в коде

Вспомогательные классы ориентированы на конкретный контекст и обычно имеют соответствующие названия. Их полезно размещать близко к тем местам, где они наиболее активно используются.

Пример:

Java Скопировать код package com.example.session; // Здесь мы рядом с "местом действия" public class SessionHelper { // Ваш личный хранитель сессий private Session session; public SessionHelper(Session session) { this.session = session; } // Методы, обладающие "большими знаниями" о происходящем public User getCurrentUser() { return session.getCurrentUser(); // Индивидуальный подход к каждому пользователю! } }

Расшифровка тайн использования (или неправильного использования) паттернов

Основные паттерны в данной области:

Одиночка и Enum могут использоваться для хранения глобальных состояний, изменяемых и неизменяемых соответственно. Распространенные антипаттерны :

Непомерное использование вспомогательных классов часто указывает на недостатки в архитектуре и структуре объектов.

часто указывает на недостатки в архитектуре и структуре объектов. Несистемное именование может сбивать с толку как самого программиста, так и инструменты для разработки.

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