Парсинг чисел с запятой в Java: альтернативы Double.valueOf()

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Быстрый ответ

Для преобразования строки с числом, где запятая выполняет функцию десятичного разделителя, в double , используйте DecimalFormat с DecimalFormatSymbols , основываясь на локальном стандарте:

Java Скопировать код import java.text.DecimalFormat; import java.text.DecimalFormatSymbols; import java.util.Locale; public class ParseDoubleWithComma { public static void main(String[] args) { String numberStr = "123,456"; // Представим, что это Франция! DecimalFormatSymbols symbols = new DecimalFormatSymbols(Locale.FRANCE); DecimalFormat format = new DecimalFormat("###,##0.00", symbols); try { double number = format.parse(numberStr).doubleValue(); // Преобразование выполнено! System.out.println(number); // Вывод: 123.456 – вот так-то! } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); // Ой, ошибка! } } }

Выражение DecimalFormat плюс символы локали позволит управлять ситуацией с запятой.

Непосредственное использование NumberFormat

Если требуется скорее обработать число, пробуйте NumberFormat . Вот пример использования:

Java Скопировать код String numberStr = "123,456"; NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.FRANCE); double number = nf.parse(numberStr).doubleValue(); // Итак, number равен 123.456 – вот так!

С использованием NumberFormat , разбор проходит без проблем!

Быстрый и не изысканный способ

Если вам срочно требуется преобразовать строку в Double , вы можете воспользоваться простой заменой:

Java Скопировать код String numberStr = "123,456"; double number = Double.parseDouble(numberStr.replace(',', '.')); // Производим замену запятой на точку!

Данный подход удобен и работает достаточно хорошо, однако, он не учитывает локаль, что может привести к проблемам!

При необходимости большей гибкости применяйте регулярные выражения

Регулярные выражения не всегда оптимальны, но они помогают, когда формат числа далек от стандарта:

Java Скопировать код String numberStr = "123,456"; numberStr = numberStr.replaceAll("([^\\d,]|(?<=\\d),(?=\\d{3}))+", "").replace(',', '.'); double number = Double.parseDouble(numberStr); // С регулярными выражениями всё под контролем!

Такой подход медленнее, чем String.replace() , но необходим, когда локаль не указана.

Балансировка между различными локалями

Если ваш код должен грамотно работать с разнообразными локалями, NumberFormat станет вашим спасением:

Java Скопировать код Locale userLocale = Locale.getDefault(); // Получаем локаль пользователя DecimalFormatSymbols symbols = new DecimalFormatSymbols(userLocale); // Настраиваем символы под локаль DecimalFormat format = new DecimalFormat("###,##0.00", symbols); // Формат теперь подстроен под локаль!

Визуализация

Процесс разбора числа с запятой можно вообразить как обратный отсчёт:

Markdown Скопировать код Обратный отсчёт с точкой: | 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 |

Теперь заменим точки на запятые:

Markdown Скопировать код Обратный отсчёт с запятой: | 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 |

Для успешного "запуска" (преобразования числа) необходимо преобразовать каждую запятую (,) в точку (.) :

Markdown Скопировать код 🚀 --(Разбор)--> | 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 | --(Старт!)--> 🌙

Чтобы избежать ошибок при "запуске", используйте NumberFormat :

Java Скопировать код NumberFormat format = NumberFormat.getInstance(Locale.FRANCE); Number number = format.parse("10,9"); // Готовы к отсчёту! double value = number.doubleValue(); // И мы запустились в орбиту double.

Преодолеваем языковой барьер

В мультиязычном приложении NumberFormat помогает справиться с разлиицами в локализации:

Java Скопировать код NumberFormat nf = NumberFormat.getNumberInstance(Locale.getDefault()); // Применяем локализацию по умолчанию double number = nf.parse("123,45").doubleValue(); // Задача выполнена

Таким образом, мы учли и числовой формат, и локальные настройки пользователя.

Волшебство DecimalFormat и его символов

DecimalFormat и DecimalFormatSymbols позволят вам настроить формат чисел в любом нужном направлении:

Java Скопировать код DecimalFormatSymbols otherSymbols = new DecimalFormatSymbols(); otherSymbols.setDecimalSeparator(','); // Устанавливаем запятую в качестве десятичного разделителя otherSymbols.setGroupingSeparator('.'); // Устанавливаем точку в качестве разделителя групп DecimalFormat customFormat = new DecimalFormat("###,##0.00", otherSymbols); double number = customFormat.parse("123.456,78").doubleValue();

Полезные материалы

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