Установка значения по умолчанию в Hibernate: руководство

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Быстрый ответ

Для того чтобы установить статическое значение по умолчанию, метод прямого присваивания выглядит следующим образом:

Java Скопировать код @Entity public class MyEntity { private String propertyName = "defaultValue"; // Присваиваем начальное значение }

Если значение должно быть вычислено динамически, используйте аннотацию @PrePersist для его инициализации перед сохранением:

Java Скопировать код @Entity public class MyEntity { private String propertyName; // В значении данное значение не указано @PrePersist private void initializeDefaultValue() { if (propertyName == null) { propertyName = "Reddit любит котиков"; } } }

Для автоматического установления меток времени используйте аннотацию @CreationTimestamp :

Java Скопировать код @Entity public class MyEntity { @CreationTimestamp private Date creationDate; // Когда это создано? }

Обзор настройки значений по умолчанию в Hibernate

Использование columnDefinition

Чтобы настроить значения по умолчанию на уровне базы данных, реализуйте аннотацию @Column с параметром columnDefinition :

Java Скопировать код @Column(name = "status", nullable = false, columnDefinition = "VARCHAR(10) DEFAULT 'PENDING'") private String status;

Не забывайте о совместимости вашего кода; синтаксис columnDefinition зависит от используемой вами системы управления базами данных.

Методы Hibernate: ColumnDefault

Воспользуйтесь аннотацией @ColumnDefault , чтобы Hibernate выполнил установку значения по умолчанию:

Java Скопировать код @ColumnDefault("'New'") private String status;

Не забудьте обновить схему после внесения изменений.

Использование dynamic-insert

Активируйте dynamic-insert для более эффективного вставления сущностей с null значениями:

yaml Скопировать код <property name = "hibernate.dynamic-insert" value="true"/>

Dynamic-insert пропускает поля с null значениями, что положительно отвечает на производительность.

Установка значений перед сохранением

Чтобы устанавливать значения во время выполнения, пригодится аннотация @PrePersist :

Java Скопировать код @PrePersist public void onPrePersist() { if (status == null) { status = "Ваш кофе готов"; } }

Заполнение не-null полей

Если поля не должны быть пустыми, используйте аннотацию @Column(nullable = false) :

Java Скопировать код @Column(name = "email", nullable = false) private String email;

Таким образом, заполнение полей гарантировано.

Управление сложными случаями значений по умолчанию

Для автоматической установки дат используйте аннотацию @CreationTimestamp :

Java Скопировать код @CreationTimestamp private LocalDateTime createdAt;

Для управления миграциями схем используйте инструмент Flyway.

Аннотацию @Generated(GenerationTime.INSERT) можно использовать для обновления вычисляемых значений после операции insert.

Визуализация

Представьте себе, что настройки радио в вашем автомобиле уже заранее установлены:

Markdown Скопировать код | Автомобильное Радио (Сущность) | Настроенная Кнопка (Свойство) | Установленная Станция (Значение) | ------------------------------ | --------------------------- | ---------------------------------- | 🚗 Радиомодель X | Кнопка 1 | 🎶 90.5 FM (По Умолчанию) | 🚗 Радиомодель Y | Кнопка 2 | 🎸 101.2 FM (По Умолчанию)

То есть, вот как присвоить станцию по умолчанию сущности при её создании:

Java Скопировать код @Entity public class Radio { @Column(name = "station") private String station = "90.5 FM"; // Ваш персональный лётчик времени. }

Гармония простоты и изящества

Прямое присвоение значений переменным в Java

Простейший метод – это прямое присвоение значения переменной:

Java Скопировать код private String status = "active"; // Бодр как белка на кофеине!

Динамика сложных вычислений в Hibernate

Hibernate поможет в отображении более сложных расчётов:

Java Скопировать код @Formula("subtotal * (1 – discount_rate)") private BigDecimal totalValue;

Используйте аннотацию @Formula для вычисления значения на основе других полей.

Поддержание целостности значений после сохранения

Для поддержки целостности значений после их вставки иногда требуется выполнить обновление:

Java Скопировать код @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private Long id; @PostLoad private void maintainGeneratedValues() { // Обновляем данные, чтобы они всегда были актуальными! }

Достижение профессионализма в работе с Hibernate

Осторожность при использовании columnDefinition

Несмотря на свои преимущества, использование columnDefinition несет в себе определенные риски по совместимости и миграции, о которых нужно помнить.

Особенности @ColumnDefault

Важно понимать, что @ColumnDefault не инициализирует значения в уже существующих столбцах при изменении схемы, а только помогает генератору DDL Hibernate.

Актуальность значений после сохранения

Может потребоваться @Generated , чтобы обеспечить актуальность значений, но следует помнить о необходимости ручного обновления для корректного функционирования этого функционала.

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