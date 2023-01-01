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Сравнение SWT и Swing для разработки на Java: обзор
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Сравнение SWT и Swing для разработки на Java: обзор

#Java Core  
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Быстрый ответ

Если требуется, чтобы внешний вид и ощущение приложения были максимально схожи с системными, подойдет SWT. Возможно, придется выполнить дополнительную работу с платформозависимыми библиотеками. Если же для вас главное – универсальность и независимость от сторонних библиотек, вам больше подойдет Swing.

  • SWT: обеспечивает сходство с нативным UI, однако требует учета специфики ОС.
  • Swing: предоставляет кроссплатформенный интерфейс, полностью соответствующий стандартам Java.

Примеры кода:

Чтобы создать окно в стиле выбранной операционной системы, используйте SWT:

Java
Скопировать код
Display display = new Display();
Shell shell = new Shell(display);
// Визуальная настройка и обработка событий здесь не показана

Для создания универсального окна выберите Swing:

Java
Скопировать код
JFrame frame = new JFrame("Title");
// Конфигурация интерфейса здесь не показана

Выберите технологию, которая максимально соответствует целям вашего проекта – использование нативных элементов интерфейса или же универсальность и кроссплатформенность.

Пошаговый план для смены профессии

Практические преимущества

Swing и SWT имеют свои преимущества. Swing, который поддерживается Oracle, интегрирован с NetBeans и Eclipse и предлагает встроенные инструменты для разработки графического интерфейса, такие как дизайнерский инструмент Matisse в NetBeans.

SWT также интегрирован с Eclipse и имеет встроенный графический редактор GUI. Кроме того, SWT позволяет использовать элементы AWT и Swing через механизм AWT/SWT. Функциональность Swing расширяется за счет библиотеки SwingX, предлагающей новые компоненты и функционал.

Производительность и совместимость

Swing обеспечивает стабильность и однородность поведения на разных платформах, однако может потребовать больше ресурсов. SWT преимущественно отличается скоростью и нативным внешним видом, но для его работы требуется использование платформозависимых библиотек. При выборе необходимо учитывать совместимость с Java VM.

Расширение функционала

Swing идеально подходит для создания модульного и повторно используемого кода, а также для настройки внешнего вида с помощью системы LookAndFeel. SWT лучше пригодится для приложений, которым необходим интерфейс, идентичный нативным.

Проектирование вашего интерфейса

Swing предлагает продвинутые возможности для компоновки интерфейса благодаря библиотекам, таким как MigLayout и JGoodies Forms. Разработчики SWT могут использовать такие опции, как FillLayout, RowLayout, и GridLayout. Для создания современного и интерактивного UI рекомендуется рассмотреть JavaFX, который можно интегрировать со Swing.

Фреймворки и документация

Фреймворки, использующие Swing, например Griffon и Apache Pivot, добавляют новые инструменты для пользовательского интерфейса. Что касается документации, Swing поддерживается Sun/Oracle, в то время как SWT обладает активно развивающимся сообществом и множеством примеров применения, доступных в интернете.

Развертывание

Процесс распространения Swing-приложений значительно упрощается благодаря включению необходимых библиотек в состав проекта, тогда как для SWT важна проверка совместимости с разными пакетами Java VM.

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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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