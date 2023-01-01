Преобразование строки из EditText в целое число, Android

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Быстрый ответ

Для трансформации строки в целое число применяйте Integer.parseInt("123") , проверте, что строка содержит правильное числовое значение:

Java Скопировать код try { int num = Integer.parseInt("123"); // Получаем целое число. } catch (NumberFormatException e) { // Строка непреобразуема в число. }

Обработка исключений позволит избежать ошибки приложения, если строка не содержит числа.

Необходимые инструменты

Мощь ParseInt

Android предлагает возможность быстрого преобразования String в int с помощью Integer.parseInt() .

Java Скопировать код try { int simpleNumber = Integer.parseInt("12345"); // Преобразуем строку в число. } catch (NumberFormatException nfe) { // Обрабатываем ошибку, если строка не преобразуется в число. }

Объектно-ориентированные решения

Для использования расширенных функционирований и для работы с объектом Integer используйте Integer.valueOf() .

Java Скопировать код Integer complexNumber = Integer.valueOf("12345"); // применяем объектный подход.

Мастерство использования регулярных выражений

Регулярные выражения пригодится для извлечения чисел из строки, содержащей буквы.

Java Скопировать код String inputStr = "1t23h4i56s7is6a9string"; String numericStr = inputStr.replaceAll("[\\D]", ""); // Удаляем все, что не цифра. int numberFromStr = Integer.parseInt(numericStr); // Преобразуем числовую строку в целое число.

Проверьте свою строку: Знание – власть

Проверка строки перед преобразованием помогает защищать ваше приложение от непредсказуемых ошибок.

Java Скопировать код if(myString != null && !myString.trim().isEmpty() && myString.matches("\\d+")) { int myNumber = Integer.parseInt(myString); // Преобразуем строку в число. } else { // Строка не содержит число. }

Переходим через джунгли нечисловых строк

В случаях, когда строки включают набор чисел и букв, пригодятся только цифры.

Java Скопировать код String mixedStr = "H3ll0WOrld"; String cleanStr = mixedStr.replaceAll("[\\D]", ""); // Оставляем только числа. int numericValue = Integer.parseInt(cleanStr); // Исключаем буквы и оставляем только числа, которые могут пригодиться.

Если требуется извлечь первое число из строки, примените:

Java Скопировать код int firstNumericValue = NumberFormat.getInstance().parse(mixedStr).intValue(); // Числа имеют приоритет!

Используйте регулярные выражения с учетом содержимого анализируемой строки.

Центр отладки

Понимание общих проблем поможет сохранить ваши нервы.

Несуществующий нуль : Используйте myString.isEmpty() , чтобы предотвратить NumberFormatException .

Кризис тождества : Убедитесь, что формат строки совпадает с ожидаемым (например, 123 , а не 123.45 ).

Потеря в переводе: Обратите внимание на региональные форматы чисел, которые могут ввести в заблуждение.

Активизируйте отчет об ошибке, чтобы помочь пользователю или разработчику в понимании проблемы.

Визуализация

Представьте преобразование простой строки в целое число:

Markdown Скопировать код Строка "1234" ➡️ 🔄 ➡️ Целое число 1234

Это похоже на надувание воздушного шара:

Markdown Скопировать код 🎈(вялый) + Гелий(`"1234"`) ➡️ 🎈(надутый, поднимающийся вверх)📏

Markdown Скопировать код Этапы: 1. 🧵 "1234" // Строка (вялый шарик) 2. 🎈➕🎈 // Надуваем (добавляем гелий) 3. 🎈📏 Целое число 1234 // Шарик поднялся в воздух (используется значение)!

Если строка не является числом, воздушный шар лопается 🎈💥, вызывая NumberFormatException .

Оптимальная производительность: Что, Зачем и Как?

Улучшайте процесс для достижения идеала и продуктивности:

Избегайте создания объектов Integer без необходимости : Integer.parseInt() использует меньше ресурсов, чем Integer.valueOf() , когда объект Integer не требуется.

Не злоупотребляйте регулярными выражениями : Они могут быть громоздки, поэтому используйте их в оптимальном контексте.

: Они могут быть громоздки, поэтому используйте их в оптимальном контексте. Кэшируйте результат: Повторно распознаваете одну и ту же строку? Сохраните результат для дальнейшего использования.

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