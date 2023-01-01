Преобразование строки из EditText в целое число, Android#Java Core #Android
Быстрый ответ
Для трансформации строки в целое число применяйте
Integer.parseInt("123"), проверте, что строка содержит правильное числовое значение:
try {
int num = Integer.parseInt("123"); // Получаем целое число.
} catch (NumberFormatException e) {
// Строка непреобразуема в число.
}
Обработка исключений позволит избежать ошибки приложения, если строка не содержит числа.
Необходимые инструменты
Мощь ParseInt
Android предлагает возможность быстрого преобразования
String в
int с помощью
Integer.parseInt().
try {
int simpleNumber = Integer.parseInt("12345"); // Преобразуем строку в число.
} catch (NumberFormatException nfe) {
// Обрабатываем ошибку, если строка не преобразуется в число.
}
Объектно-ориентированные решения
Для использования расширенных функционирований и для работы с объектом
Integer используйте
Integer.valueOf().
Integer complexNumber = Integer.valueOf("12345"); // применяем объектный подход.
Мастерство использования регулярных выражений
Регулярные выражения пригодится для извлечения чисел из строки, содержащей буквы.
String inputStr = "1t23h4i56s7is6a9string";
String numericStr = inputStr.replaceAll("[\\D]", ""); // Удаляем все, что не цифра.
int numberFromStr = Integer.parseInt(numericStr); // Преобразуем числовую строку в целое число.
Проверьте свою строку: Знание – власть
Проверка строки перед преобразованием помогает защищать ваше приложение от непредсказуемых ошибок.
if(myString != null && !myString.trim().isEmpty() && myString.matches("\\d+")) {
int myNumber = Integer.parseInt(myString); // Преобразуем строку в число.
} else {
// Строка не содержит число.
}
Переходим через джунгли нечисловых строк
В случаях, когда строки включают набор чисел и букв, пригодятся только цифры.
String mixedStr = "H3ll0WOrld";
String cleanStr = mixedStr.replaceAll("[\\D]", ""); // Оставляем только числа.
int numericValue = Integer.parseInt(cleanStr);
// Исключаем буквы и оставляем только числа, которые могут пригодиться.
Если требуется извлечь первое число из строки, примените:
int firstNumericValue = NumberFormat.getInstance().parse(mixedStr).intValue();
// Числа имеют приоритет!
Используйте регулярные выражения с учетом содержимого анализируемой строки.
Центр отладки
Понимание общих проблем поможет сохранить ваши нервы.
Несуществующий нуль: Используйте
myString.isEmpty(), чтобы предотвратить
NumberFormatException.
Кризис тождества: Убедитесь, что формат строки совпадает с ожидаемым (например,
123, а не
123.45).
Потеря в переводе: Обратите внимание на региональные форматы чисел, которые могут ввести в заблуждение.
Активизируйте отчет об ошибке, чтобы помочь пользователю или разработчику в понимании проблемы.
Визуализация
Представьте преобразование простой строки в целое число:
Строка "1234" ➡️ 🔄 ➡️ Целое число 1234
Это похоже на надувание воздушного шара:
🎈(вялый) + Гелий(`"1234"`) ➡️ 🎈(надутый, поднимающийся вверх)📏
Этапы:
1. 🧵 "1234" // Строка (вялый шарик)
2. 🎈➕🎈 // Надуваем (добавляем гелий)
3. 🎈📏 Целое число 1234 // Шарик поднялся в воздух (используется значение)!
Если строка не является числом, воздушный шар лопается 🎈💥, вызывая
NumberFormatException.
Оптимальная производительность: Что, Зачем и Как?
Улучшайте процесс для достижения идеала и продуктивности:
Избегайте создания объектов
Integerбез необходимости:
Integer.parseInt()использует меньше ресурсов, чем
Integer.valueOf(), когда объект
Integerне требуется.
- Не злоупотребляйте регулярными выражениями: Они могут быть громоздки, поэтому используйте их в оптимальном контексте.
- Кэшируйте результат: Повторно распознаваете одну и ту же строку? Сохраните результат для дальнейшего использования.
Полезные материалы
- Integer | Android Developers — документация.
- How do I convert a String to an int in Java? – Stack Overflow — для удовлетворения любопытства.
- Java – Integer parseInt() method — обзор
parseInt().
- NumberFormatException (Java Platform SE 7 ) — когда преобразование становится проблемой.
- converting json to models | CodePath Android Cliffnotes — от сырых данных к использованию.
- Java String — работа со строками.
- Integer.valueOf() vs Integer.parseInt() with Examples – GeeksforGeeks — сравнение
valueOf()и
parseInt().
Элина Баранова
разработчик Android