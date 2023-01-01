Подсчет количества повторений элементов в ArrayList Java#Java Core #Коллекции Java #Java Streams
Быстрый ответ
Для подсчёта количества появлений элемента в
List можно использовать
Collections.frequency(List list, Object element). Этот метод прост и эффективен:
int occurrences = Collections.frequency(myList, "apple"); // Узнаём количество "яблок"
Код выше будет вычислять частоту появления элемента "apple" в списке
myList.
Применяем HashMap
Если вам не подходит метод
Collections.frequency или хотите отслеживать процесс подсчёта самостоятельно, вы можете использовать
HashMap. Для этого выполним следующие шаги:
HashMap<String, Integer> frequencyMap = new HashMap<>();
for(String item : myList) {
frequencyMap.put(item, frequencyMap.getOrDefault(item, 0) + 1);
}
int occurrences = frequencyMap.getOrDefault("apple", 0);
Такой подход дает вам больше гибкости и позволяет наблюдать за весь процессом подсчёта.
Использование потоков Java 8
В Java 8 было введено функциональное программирование, упростившее обработку коллекций. Воспользуемся потоками для подсчёта вхождений:
long occurrences = myList.stream()
.filter("apple"::equals)
.count(); // Считаем количество "яблок"
Данный способ особенно полезен, когда вам нужно интегрировать потоки в вашу текущую работу.
Визуализация
Возьмём
List в качестве аналога полки в магазине, а элемент для подсчёта представим в виде определённой марки сухих завтраков:
🛒 Полка в магазине: [🥣🥣🍜🍜🥣🥣🥣🍜🥣]
Наша задача подсчитать количество ваших любимых 🥣.
Collections.frequency(groceryShelf, "🥣");
Результат:
🥣 Количество: 5
Метод
Collections.frequency в данном случае аналогичен работе продавца, который считает товары за вас.
Специализированный список с встроенным подсчётом
Если вам требуется отслеживать частоту элементов в списке, создайте специализированный класс наследник:
public class FrequencyList<E> extends ArrayList<E> {
private final HashMap<E, Integer> frequencyMap = new HashMap<>();
@Override
public boolean add(E e) {
frequencyMap.put(e, frequencyMap.getOrDefault(e, 0) + 1);
return super.add(e);
}
public int getFrequency(E e) {
return frequencyMap.getOrDefault(e, 0);
}
}
Этот класс содержит всю необходимую логику подсчёта и обеспечивает удобный интерфейс работы.
Учёт краевых случаев
Работая с нестандартными объектами, может возникнуть сложность в подсчёте их количества. Адекватное переопределение методов
equals() и
hashCode() обезопасит вас от ошибок при работе с коллекциями или потоками.
Если ваш
List используется различными потоками, воспользуйтесь
ConcurrentHashMap или синхронизируйте блоки кода, чтобы избежать проблем с многопоточностью.
Подсчёт без изменений в классе
В ситуациях, когда исходный класс изменять нельзя, лямбда-выражения и интерфейсы Java помогут применить предикаты:
long occurrences = myList.stream()
.filter(item -> item.meetsCondition())
.count();
Полиморфный подсчет
Для работы с элементами разного типа в
List, воспользуйтесь полиморфизмом:
HashMap<Class<?>, Integer> typeFrequency = new HashMap<>();
for(Object item : myList){
typeFrequency.put(item.getClass(), typeFrequency.getOrDefault(item.getClass(), 0) + 1);
}
Адаптация под Java 8 и последующие улучшения
С появлением Java 8 и потоков классические методы итерации по коллекциям всё ещё актуальны, но рефакторинг, например, с применением потоков, может значительно упростить код и обновить его под новые требования и задачи.
Полезные материалы
- Обзор коллекций в Java — официальная документация по коллекциям Java.
- Как посчитать количество вхождений элемента в список – Stack Overflow — обсуждение методов подсчета на Stack Overflow с примерами использования Java 8 streams.
- Учебник по Java 8 STREAMS – YouTube — видеоурок, посвящённый работе с потоками в Java.
- HashMap в Java – GeeksforGeeks — статья о использовании HashMap для подсчета элементов.
- Учебник | DigitalOcean — руководство по подсчёту вхождений в Java-коллекциях.
- DZone — информация о подсчете элементов списка с помощью потоков Java 8.
Олеся Тарасова
Java-разработчик