Подсчет количества повторений элементов в ArrayList Java

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Быстрый ответ

Для подсчёта количества появлений элемента в List можно использовать Collections.frequency(List list, Object element) . Этот метод прост и эффективен:

Java Скопировать код int occurrences = Collections.frequency(myList, "apple"); // Узнаём количество "яблок"

Код выше будет вычислять частоту появления элемента "apple" в списке myList .

Применяем HashMap

Если вам не подходит метод Collections.frequency или хотите отслеживать процесс подсчёта самостоятельно, вы можете использовать HashMap . Для этого выполним следующие шаги:

Java Скопировать код HashMap<String, Integer> frequencyMap = new HashMap<>(); for(String item : myList) { frequencyMap.put(item, frequencyMap.getOrDefault(item, 0) + 1); } int occurrences = frequencyMap.getOrDefault("apple", 0);

Такой подход дает вам больше гибкости и позволяет наблюдать за весь процессом подсчёта.

Использование потоков Java 8

В Java 8 было введено функциональное программирование, упростившее обработку коллекций. Воспользуемся потоками для подсчёта вхождений:

Java Скопировать код long occurrences = myList.stream() .filter("apple"::equals) .count(); // Считаем количество "яблок"

Данный способ особенно полезен, когда вам нужно интегрировать потоки в вашу текущую работу.

Визуализация

Возьмём List в качестве аналога полки в магазине, а элемент для подсчёта представим в виде определённой марки сухих завтраков:

Markdown Скопировать код 🛒 Полка в магазине: [🥣🥣🍜🍜🥣🥣🥣🍜🥣]

Наша задача подсчитать количество ваших любимых 🥣.

Java Скопировать код Collections.frequency(groceryShelf, "🥣");

Результат:

Markdown Скопировать код 🥣 Количество: 5

Метод Collections.frequency в данном случае аналогичен работе продавца, который считает товары за вас.

Специализированный список с встроенным подсчётом

Если вам требуется отслеживать частоту элементов в списке, создайте специализированный класс наследник:

Java Скопировать код public class FrequencyList<E> extends ArrayList<E> { private final HashMap<E, Integer> frequencyMap = new HashMap<>(); @Override public boolean add(E e) { frequencyMap.put(e, frequencyMap.getOrDefault(e, 0) + 1); return super.add(e); } public int getFrequency(E e) { return frequencyMap.getOrDefault(e, 0); } }

Этот класс содержит всю необходимую логику подсчёта и обеспечивает удобный интерфейс работы.

Учёт краевых случаев

Работая с нестандартными объектами, может возникнуть сложность в подсчёте их количества. Адекватное переопределение методов equals() и hashCode() обезопасит вас от ошибок при работе с коллекциями или потоками.

Если ваш List используется различными потоками, воспользуйтесь ConcurrentHashMap или синхронизируйте блоки кода, чтобы избежать проблем с многопоточностью.

Подсчёт без изменений в классе

В ситуациях, когда исходный класс изменять нельзя, лямбда-выражения и интерфейсы Java помогут применить предикаты:

Java Скопировать код long occurrences = myList.stream() .filter(item -> item.meetsCondition()) .count();

Полиморфный подсчет

Для работы с элементами разного типа в List , воспользуйтесь полиморфизмом:

Java Скопировать код HashMap<Class<?>, Integer> typeFrequency = new HashMap<>(); for(Object item : myList){ typeFrequency.put(item.getClass(), typeFrequency.getOrDefault(item.getClass(), 0) + 1); }

Адаптация под Java 8 и последующие улучшения

С появлением Java 8 и потоков классические методы итерации по коллекциям всё ещё актуальны, но рефакторинг, например, с применением потоков, может значительно упростить код и обновить его под новые требования и задачи.

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