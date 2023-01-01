Определение позиции подстроки в строке в Java: методы и примеры

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Быстрый ответ

Для определения позиции вхождения подстроки в заданной строке, вам нужно использовать метод indexOf :

Java Скопировать код String str = "Пример"; int pos = str.indexOf("ри"); // pos будет равен 2, если в строке есть такая подстрока

Если подстрока в строке отсутствует, метод вернёт -1:

Java Скопировать код int pos = str.indexOf("торт"); // pos будет равен -1, поскольку в заданной строке нет подстроки "торт"

Чтобы найти все позиции, где встречается определённая подстрока, можно использовать цикл:

Java Скопировать код int startIndex = 0; while ((startIndex = str.indexOf("ри", startIndex)) != -1) { System.out.println(startIndex); // Увеличиваем startIndex, чтобы продолжить поиск с позиции следующего символа startIndex += "ри".length(); }

Всех под одну гребёнку: определение позиций множественных вхождений подстроки

Когда подстрока встречается в строке несколько раз, метод indexOf поможет определить все позиции её вхождений:

Java Скопировать код int startIndex = 0; while ((startIndex = str.indexOf("ри", startIndex)) != -1) { int endIndex = startIndex + "ри".length(); System.out.println("Подстрока совпадает из позиции: " + startIndex + " до " + (endIndex – 1)); startIndex = endIndex; // Перемещаемся к концу текущего вхождения }

Регулярные выражения: усовершенствованный поиск подстрок

Для работы со сложными шаблонами необходимо использовать классы Pattern и Matcher :

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("ри"); Matcher matcher = pattern.matcher("Пример"); while (matcher.find()) { System.out.println("Вхождение начинается с позиции: " + matcher.start()); }

Метод find() является вашим проводником в поиске, а start() указывает начало найденного вхождения. В свою очередь, end() определит позицию сразу после вхождения.

Визуализация

Представьте, что перед вами стоят книги на полке:

Markdown Скопировать код Полка: ["Java", "Python", "C++", "Java", "Ruby"] Запрос: "Java"

Вы ищите на ней книгу под названием "Java":

Java Скопировать код indexOf("Java"); // Найдёт позицию 0.

И продолжаете поиски:

Java Скопировать код indexOf("Java", 1); // Найдёт позицию 3.

Используя метод indexOf , вы всплываете из тьмы и освещаете ключевые места на полке:

Markdown Скопировать код Позиции: [🔦0, 1, 2, 🔦3, 4]

Таким образом, indexOf изначально обнаруживает первое вхождение и продолжает поиск с указанной позиции.

Граничные случаи и руководство по применению метода с учётом эффективности

Начать с середины строки

Использование fromIndex с indexOf оптимизирует и ускоряет поиск в больших строках:

Java Скопировать код int fromIndex = 3; int pos = str.indexOf("ри", fromIndex); // Поиск начнётся с позиции, указанной в fromIndex, то есть 3

С конца, с использованием метода lastIndexOf

Если вам необходимо начать поиск с конца строки, воспользуйтесь lastIndexOf :

Java Скопировать код int posFromEnd = str.lastIndexOf("ри"); // posFromEnd также будет равен 2

Сравнение indexOf и regex

Для простого поиска подстрок метод indexOf будет работать быстрее, тогда как для поиска по сложным шаблонам больше подходят регулярные выражения. Выбирайте инструмент в соответствии с задачей!

Что стоит помнить и чего следует избегать

Берегитесь ошибок, связанных с единицей: они могут запутать вас.

При работе с циклами не забывайте обновлять индексы.

Используйте indexOf для обычных задач поиска и не усложняйте свою задачу регулярными выражениями, если это не требуется.

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