Преобразование списка строк в строку через запятую в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

С появлением Java 8 мы получили метод String.join() , которые позволяет решить данную задачу:

Java Скопировать код String result = String.join(", ", Arrays.asList("apple", "banana", "cherry"));

Метод String.join() изящно объединяет элементы List<String> , разделяя их запятыми и пробелами, и формирует одну строку String .

Полный набор способов

Как опытному разработчику вам, наверняка, известно множество методик решения данной задачи. Одним из решений является функция String.join() из Java 8, но существуют и альтернативы.

Использование StringUtils

Помощник от Apache Commons Lang:

Java Скопировать код // commons-lang3 – проверенный временем подход для преобразования списков в строки, существующий с 2001 года String result = StringUtils.join(list, ", ");

Проверьте, что эта производительная утилита включена в список зависимостей вашего проекта.

Широкие возможности Guava

Библиотека Guava от Google может помочь благодаря своему классу Joiner.

Java Скопировать код // Подключаемся к Guava. Кто сказал, что Google это только поиск и Gmail? String result = Joiner.on(", ").join(list);

Joiner умеет элегантно обработать значения null и предоставляет гибкие настройки.

toString() – Достигаем новых границ

Интересный приём с использованием toString() :

Java Скопировать код // ВНИМАНИЕ: Вы в роли алхимика! Будьте аккуратны String result = list.toString().replaceAll("(^\\[|\\]$)", "").replace(", ", ",");

Данный метод может обернуться настоящим приключением, особенно если ваши строки содержат запятые.

Зная боевое поле

Каждый из предлагаемых методов имеет свои особенности. Выбирайте, ориентируясь на свою задачу:

Null-элементы : String.join() бросит исключение, если встретит null , в отличие от Apache Commons Lang или Guava.

: бросит исключение, если встретит , в отличие от Apache Commons Lang или Guava. Запятые в элементах списка : Будьте внимательны к внезапным запятым внутри строк вашего списка.

: Будьте внимательны к внезапным запятым внутри строк вашего списка. Производительность: Часто рекомендуются библиотеки типа Apache Commons Lang и Guava из-за их высокой производительности. Но String.join() также подойдет для небольших списков.

Выбор подхода в зависимости от задачи

Лучший способ преобразования List<String> в строку в зависимости от ситуации:

Использование Java по умолчанию : String.join() — это простое и ясное решение.

: — это простое и ясное решение. Учет особых требований к null : StringUtils.join или Joiner от Guava лучше, если вам нужно избежать проблем с null.

: или лучше, если вам нужно избежать проблем с null. Творческий подход: list.toString() дает Вам больше контроля и настроек, но не забывайте, что ответственность за ошибки при этом лежит на вас.

Преимущества исключения явного прохода по списку

Исключение явных циклов при преобразовании списков в строки имеет определенные преимущества:

Улучшение читаемости : Код становится чище и понятнее.

: Код становится чище и понятнее. Сокращение рутинного кода : Мы избавляемся от однообразия циклов.

: Мы избавляемся от однообразия циклов. Снижение числа ошибок: Зачем изучать логику цикла, когда всё может сделать за вас уже готовый метод?

Визуализация

Продемонстрируем на примере поезда, где каждый вагон — это элемент списка:

Список: ["Java", "Python", "C++"]

С помощью String.join() мы соединяем вагоны запятыми:

Markdown Скопировать код 🔗🚃 Java, 🔗🚃 Python, 🔗🚃 C++

И вот поезд, соединенный запятыми, готов к отправке:

Markdown Скопировать код "Java, Python, C++"

Сценарии, зависящие от конкретной задачи

Проанализируем несколько примеров кода для различных ситуаций.

Простые и одноразовые решения:

Java Скопировать код // "Я иду по свету солнечных дней" String result = String.join(", ", list);

Быстрое и беспроблемное решение.

Явная обработка null :

Java Скопировать код // "Стой, кто идет?" – Гэндальф Нулевой. String result = list.stream() .filter(Objects::nonNull) .collect(Collectors.joining(", "));

Особое внимание к обработке null.

Подготовка к сериализации:

Java Скопировать код // Этому учебному классу не нужны лишние пробелы! String result = String.join(",", list);

Всё подготовлено к точному и аккуратному представлению данных.