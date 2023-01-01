Преобразование списка строк в строку через запятую в Java#Java Core #Коллекции Java #Java Streams
Быстрый ответ
С появлением Java 8 мы получили метод
String.join(), которые позволяет решить данную задачу:
String result = String.join(", ", Arrays.asList("apple", "banana", "cherry"));
Метод
String.join() изящно объединяет элементы
List<String>, разделяя их запятыми и пробелами, и формирует одну строку
String.
Полный набор способов
Как опытному разработчику вам, наверняка, известно множество методик решения данной задачи. Одним из решений является функция
String.join() из Java 8, но существуют и альтернативы.
Использование StringUtils
Помощник от Apache Commons Lang:
// commons-lang3 – проверенный временем подход для преобразования списков в строки, существующий с 2001 года
String result = StringUtils.join(list, ", ");
Проверьте, что эта производительная утилита включена в список зависимостей вашего проекта.
Широкие возможности Guava
Библиотека Guava от Google может помочь благодаря своему классу Joiner.
// Подключаемся к Guava. Кто сказал, что Google это только поиск и Gmail?
String result = Joiner.on(", ").join(list);
Joiner умеет элегантно обработать значения
null и предоставляет гибкие настройки.
toString() – Достигаем новых границ
Интересный приём с использованием
toString():
// ВНИМАНИЕ: Вы в роли алхимика! Будьте аккуратны
String result = list.toString().replaceAll("(^\\[|\\]$)", "").replace(", ", ",");
Данный метод может обернуться настоящим приключением, особенно если ваши строки содержат запятые.
Зная боевое поле
Каждый из предлагаемых методов имеет свои особенности. Выбирайте, ориентируясь на свою задачу:
- Null-элементы:
String.join()бросит исключение, если встретит
null, в отличие от Apache Commons Lang или Guava.
- Запятые в элементах списка: Будьте внимательны к внезапным запятым внутри строк вашего списка.
- Производительность: Часто рекомендуются библиотеки типа Apache Commons Lang и Guava из-за их высокой производительности. Но
String.join()также подойдет для небольших списков.
Выбор подхода в зависимости от задачи
Лучший способ преобразования
List<String> в строку в зависимости от ситуации:
- Использование Java по умолчанию:
String.join()— это простое и ясное решение.
- Учет особых требований к null:
StringUtils.joinили
Joiner от Guavaлучше, если вам нужно избежать проблем с null.
- Творческий подход:
list.toString()дает Вам больше контроля и настроек, но не забывайте, что ответственность за ошибки при этом лежит на вас.
Преимущества исключения явного прохода по списку
Исключение явных циклов при преобразовании списков в строки имеет определенные преимущества:
- Улучшение читаемости: Код становится чище и понятнее.
- Сокращение рутинного кода: Мы избавляемся от однообразия циклов.
- Снижение числа ошибок: Зачем изучать логику цикла, когда всё может сделать за вас уже готовый метод?
Визуализация
Продемонстрируем на примере поезда, где каждый вагон — это элемент списка:
Список: ["Java", "Python", "C++"]
С помощью
String.join() мы соединяем вагоны запятыми:
🔗🚃 Java, 🔗🚃 Python, 🔗🚃 C++
И вот поезд, соединенный запятыми, готов к отправке:
"Java, Python, C++"
Сценарии, зависящие от конкретной задачи
Проанализируем несколько примеров кода для различных ситуаций.
Простые и одноразовые решения:
// "Я иду по свету солнечных дней"
String result = String.join(", ", list);
Быстрое и беспроблемное решение.
Явная обработка
null:
// "Стой, кто идет?" – Гэндальф Нулевой.
String result = list.stream()
.filter(Objects::nonNull)
.collect(Collectors.joining(", "));
Особое внимание к обработке null.
Подготовка к сериализации:
// Этому учебному классу не нужны лишние пробелы!
String result = String.join(",", list);
Всё подготовлено к точному и аккуратному представлению данных.
Олеся Тарасова
Java-разработчик