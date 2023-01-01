Преобразование массивов int[] в Integer[] в Java

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Быстрый ответ: Использование потоков Java 8

Для того чтобы преобразовать массив примитивов int[] в массив оберток Integer[] , можно воспользоваться возможностями потоков Java 8:

Java Скопировать код int[] intArray = {1, 2, 3, 4}; Integer[] integerArray = Arrays.stream(intArray) .boxed() .toArray(Integer[]::new);

Метод .boxed() позволяет "упаковать" каждое значение из int в Integer . Метод .toArray() собирает все эти значения в массив.

Старая добрая школа: Метод с for-циклом

Если потоки недоступны или вы предпочитаете классический подход, то воспользуйтесь следующим циклом for :

Java Скопировать код int[] intArray = {1, 2, 3, 4}; Integer[] integerArray = new Integer[intArray.length]; for (int i = 0; i < intArray.length; i++) { integerArray[i] = Integer.valueOf(intArray[i]); }

Метод Integer.valueOf() преобразует примитивный int в объект Integer .

Обратимся к сторонним библиотекам: Apache Commons Lang

Если в вашем проекте используется библиотека Apache Commons Lang, то вы можете применить удобную функцию toObject() для преобразования массива:

Java Скопировать код int[] intArray = {1, 2, 3, 4}; Integer[] integerArray = ArrayUtils.toObject(intArray);

Это функция немедленно преобразует массив примитивов в массив объектов.

Рассмотрение производительности и неизменяемости

Когда при работе с большими данными возникают вопросы производительности, следует использовать неизменяемые объекты вместо упакованных типов. Рассмотрим пример:

Java Скопировать код public final class ImmutablePair { private final int first; private final int second; public ImmutablePair(int a, int b) { this.first = a; this.second = b; } // Не забудьте корректно переопределить методы hashCode и equals } Map<ImmutablePair, Integer> map = new HashMap<>();

Визуализация

Преобразование int[] в Integer[] можно сравнить с трансформацией компактных автомобилей в гигантские грузовики — оба преобразования увеличивают размер:

Этап процесса Визуальное представление Исходный массив 🚗🚗🚗 (int[]) Преобразование 🔄 Получившийся массив 🚚🚚🚚 (Integer[])

Особые соображения при сопоставлении ключей

Обратите внимание, что использовать int[] как ключ для Map не получится, поскольку в Java в качестве ключей может быть использован только Integer[] , где равенство определяется по идентичности:

Java Скопировать код Map<List<Integer>, String> map = new HashMap<>(); map.put(Arrays.asList(integerArray), "Value");

Швейцарский армейский нож: метод

Примените IntStream.of() , чтобы без проблем преобразовать int в Integer , учитывая, что массив может быть пустым:

Java Скопировать код int[] emptyArray = {}; Integer[] integerArray = IntStream.of(emptyArray) .boxed() .toArray(Integer[]::new);

Пользовательская структура данных для комбинаций Integer

Создание собственной структуры данных для управления комбинациями чисел типа Integer может значительно упростить жизнь:

Java Скопировать код public class IntegerCombo { // Атрибуты, конструкторы, методы доступа и логика подсчёта }

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