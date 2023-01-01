Преобразование массивов int[] в Integer[] в Java#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ: Использование потоков Java 8
Для того чтобы преобразовать массив примитивов
int[] в массив оберток
Integer[], можно воспользоваться возможностями потоков Java 8:
int[] intArray = {1, 2, 3, 4};
Integer[] integerArray = Arrays.stream(intArray)
.boxed()
.toArray(Integer[]::new);
Метод
.boxed() позволяет "упаковать" каждое значение из
int в
Integer. Метод
.toArray() собирает все эти значения в массив.
Старая добрая школа: Метод с for-циклом
Если потоки недоступны или вы предпочитаете классический подход, то воспользуйтесь следующим циклом
for:
int[] intArray = {1, 2, 3, 4};
Integer[] integerArray = new Integer[intArray.length];
for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {
integerArray[i] = Integer.valueOf(intArray[i]);
}
Метод
Integer.valueOf() преобразует примитивный
int в объект
Integer.
Обратимся к сторонним библиотекам: Apache Commons Lang
Если в вашем проекте используется библиотека Apache Commons Lang, то вы можете применить удобную функцию
toObject() для преобразования массива:
int[] intArray = {1, 2, 3, 4};
Integer[] integerArray = ArrayUtils.toObject(intArray);
Это функция немедленно преобразует массив примитивов в массив объектов.
Рассмотрение производительности и неизменяемости
Когда при работе с большими данными возникают вопросы производительности, следует использовать неизменяемые объекты вместо упакованных типов. Рассмотрим пример:
public final class ImmutablePair {
private final int first;
private final int second;
public ImmutablePair(int a, int b) {
this.first = a;
this.second = b;
}
// Не забудьте корректно переопределить методы hashCode и equals
}
Map<ImmutablePair, Integer> map = new HashMap<>();
Визуализация
Преобразование
int[] в
Integer[] можно сравнить с трансформацией компактных автомобилей в гигантские грузовики — оба преобразования увеличивают размер:
|Этап процесса
|Визуальное представление
|Исходный массив
|🚗🚗🚗 (int[])
|Преобразование
|🔄
|Получившийся массив
|🚚🚚🚚 (Integer[])
Особые соображения при сопоставлении ключей
Обратите внимание, что использовать
int[] как ключ для
Map не получится, поскольку в Java в качестве ключей может быть использован только
Integer[], где равенство определяется по идентичности:
Map<List<Integer>, String> map = new HashMap<>();
map.put(Arrays.asList(integerArray), "Value");
Швейцарский армейский нож: метод
Примените
IntStream.of(), чтобы без проблем преобразовать
int в
Integer, учитывая, что массив может быть пустым:
int[] emptyArray = {};
Integer[] integerArray = IntStream.of(emptyArray)
.boxed()
.toArray(Integer[]::new);
Пользовательская структура данных для комбинаций Integer
Создание собственной структуры данных для управления комбинациями чисел типа
Integer может значительно упростить жизнь:
public class IntegerCombo {
// Атрибуты, конструкторы, методы доступа и логика подсчёта
}
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик