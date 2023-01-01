Поиск подстроки в строке без учета регистра: решение на Java

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Быстрый ответ

Если необходимо установить, содержит ли одна строка ( String ) другую без учета регистра, можно привести обе строки к нижнему или верхнему регистру с помощью методов toLowerCase() или toUpperCase() перед применением contains() . Альтернативным подходом является использование Pattern с флагом CASE_INSENSITIVE :

Java Скопировать код String str = "Привет Мир!"; String searchStr = "мир"; boolean containsIgnoreCase = str.toLowerCase().contains(searchStr.toLowerCase()); boolean containsRegex = Pattern.compile(Pattern.quote(searchStr), Pattern.CASE_INSENSITIVE).matcher(str).find(); System.out.println("Содержит ли строка, не учитывая регистр: " + containsIgnoreCase); System.out.println("С использованием Regex регистр также не учитывается: " + containsRegex);

Заметьте, что для сравнения используются методы toLowerCase() и toUpperCase() , в то время как Pattern с CASE_INSENSITIVE используется для поиска по шаблону.

Полезные инструменты от Apache Commons

Если вас утомляет написание длинных выражений для простых проверок, обратите внимание на инструменты из Apache Commons Lang и воспользуйтесь методом StringUtils.containsIgnoreCase:

Java Скопировать код boolean containsIgnoreCase = StringUtils.containsIgnoreCase(str, searchStr);

Этот метод сделает вашу работу проще и уменьшит нагрузку на систему, избегая использования ресурсоёмких регулярных выражений. В результате ваш код будет чистым и понятным, особенно если у вас уже есть зависимость от commons.

Эффективная проверка на null

Независимо от того, какой метод вы выбираете, всегда выполняйте проверку строк на null, чтобы не столкнуться с NullPointerException :

Java Скопировать код if (str != null && searchStr != null) { // проведите проверку, не учитывая регистр }

В качестве альтернативы можно воспользоваться утилитой Apache Commons Lang, которая выполняет все необходимые действия за вас:

Java Скопировать код boolean containsIgnoreCase = StringUtils.containsIgnoreCase(str, searchStr);

Метод containsIgnoreCase корректно обрабатывает null -значения, возвращая false и не вызывая исключения.

Вопросы производительности

Важно поддерживать "пульс производительности". Приведение строк к одному регистру может быть избыточным, так как это приводит к созданию новых объектов, особенно для длинных строк.

Однако не стоит беспокоиться: использование Pattern с предварительно скомпилированными шаблонами регулярных выражений поможет вам в тех случаях, когда поиск проводится часто:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile(Pattern.quote(searchStr), Pattern.CASE_INSENSITIVE); boolean containsIgnoreCase = pattern.matcher(str).find();

Метод Pattern.quote() очень полезен, когда в строке, которую вы ищете, есть специальные символы регулярных выражений, но не забывайте об оптимизации производительности — от него следует отказаться, когда это не обязательно.

Умение работать с Regex, сделайте это самостоятельно!

Если вы предпочитаете работать без сторонних библиотек и не хотите нагружать систему использованием регулярных выражений, вам пригодится метод String.regionMatches :

Java Скопировать код public static boolean containsIgnoreCase(String str, String searchStr) { if (str == null || searchStr == null) return false; final int length = searchStr.length(); if (length == 0) return true; for (int i = str.length() – length; i >= 0; i--) { if (str.regionMatches(true, i, searchStr, 0, length)) { return true; } } return false; }

Метод regionMatches позволяет сравнивать части строки без учета регистра, избегая преобразования всей строки к одному регистру и использования сторонних библиотек.

Визуализация

Представьте, что у нас есть две банки, наполненные буквами различного регистра:

Markdown Скопировать код Банка А (🪣): [А, б, в, д, е, ж, ...]

А также маленькая банка "abc", где буквы расположены в произвольном порядке:

Markdown Скопировать код Банка B (🥄): [а, б, в]

Метод String.equalsIgnoreCase() работает следующим образом:

Java Скопировать код canString.toLowerCase().contains(popCanString.toLowerCase());

Он позволяет найти меньшую банку в большой, независимо от регистра букв:

Markdown Скопировать код 🪣: [А, б, в, д, е, ж, ...] ищет 🥄: [а, б, в] Результат: ✅ Найдено

Метод приводит все буквы к одному регистру, что облегчает поиск, и разные комбинации букв уже не смогут его запутать:

Markdown Скопировать код 🪣: [а, б, в, д, е, ж, ...] также находит 🥄: [а, б, в]

Таким образом, поиск становится простым отслеживанием совпадения формы, не затрудненным разным написанием букв.

Надежный поиск без учета регистра

При создании функциональности поиска без учета регистра важно учитывать длину искомой строки:

Если строка поиска длинная, возможно пропустить совпадения .

. Если строка поиска короткая, может быть больше ложных срабатываний, чем вы ожидаете.

Также следует учесть частоту и контекст использования операции поиска:

Для частого использования или трудоемких заданий лучше использовать предварительно скомпилированные шаблоны regex.

лучше использовать предварительно скомпилированные шаблоны regex. Для менее интенсивных заданий комбинация toLowerCase() / toUpperCase() и contains() может быть хорошим компромиссом между простотой и производительностью.

И, конечно же, выбор оптимального подхода в вашем конкретном случае всегда зависит от тестирования производительности.

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