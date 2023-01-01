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Поиск подстроки в строке без учета регистра: решение на Java
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Поиск подстроки в строке без учета регистра: решение на Java

#Java Core  
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Быстрый ответ

Если необходимо установить, содержит ли одна строка (String) другую без учета регистра, можно привести обе строки к нижнему или верхнему регистру с помощью методов toLowerCase() или toUpperCase() перед применением contains(). Альтернативным подходом является использование Pattern с флагом CASE_INSENSITIVE:

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String str = "Привет Мир!";
String searchStr = "мир";

boolean containsIgnoreCase = str.toLowerCase().contains(searchStr.toLowerCase());

boolean containsRegex = Pattern.compile(Pattern.quote(searchStr), Pattern.CASE_INSENSITIVE).matcher(str).find();

System.out.println("Содержит ли строка, не учитывая регистр: " + containsIgnoreCase);
System.out.println("С использованием Regex регистр также не учитывается: " + containsRegex);

Заметьте, что для сравнения используются методы toLowerCase() и toUpperCase(), в то время как Pattern с CASE_INSENSITIVE используется для поиска по шаблону.

Пошаговый план для смены профессии

Полезные инструменты от Apache Commons

Если вас утомляет написание длинных выражений для простых проверок, обратите внимание на инструменты из Apache Commons Lang и воспользуйтесь методом StringUtils.containsIgnoreCase:

Java
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boolean containsIgnoreCase = StringUtils.containsIgnoreCase(str, searchStr);

Этот метод сделает вашу работу проще и уменьшит нагрузку на систему, избегая использования ресурсоёмких регулярных выражений. В результате ваш код будет чистым и понятным, особенно если у вас уже есть зависимость от commons.

Эффективная проверка на null

Независимо от того, какой метод вы выбираете, всегда выполняйте проверку строк на null, чтобы не столкнуться с NullPointerException:

Java
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if (str != null && searchStr != null) {
    // проведите проверку, не учитывая регистр
}

В качестве альтернативы можно воспользоваться утилитой Apache Commons Lang, которая выполняет все необходимые действия за вас:

Java
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boolean containsIgnoreCase = StringUtils.containsIgnoreCase(str, searchStr);

Метод containsIgnoreCase корректно обрабатывает null-значения, возвращая false и не вызывая исключения.

Вопросы производительности

Важно поддерживать "пульс производительности". Приведение строк к одному регистру может быть избыточным, так как это приводит к созданию новых объектов, особенно для длинных строк.

Однако не стоит беспокоиться: использование Pattern с предварительно скомпилированными шаблонами регулярных выражений поможет вам в тех случаях, когда поиск проводится часто:

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Pattern pattern = Pattern.compile(Pattern.quote(searchStr), Pattern.CASE_INSENSITIVE);

boolean containsIgnoreCase = pattern.matcher(str).find();

Метод Pattern.quote() очень полезен, когда в строке, которую вы ищете, есть специальные символы регулярных выражений, но не забывайте об оптимизации производительности — от него следует отказаться, когда это не обязательно.

Умение работать с Regex, сделайте это самостоятельно!

Если вы предпочитаете работать без сторонних библиотек и не хотите нагружать систему использованием регулярных выражений, вам пригодится метод String.regionMatches:

Java
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public static boolean containsIgnoreCase(String str, String searchStr) {
    if (str == null || searchStr == null) return false;
    final int length = searchStr.length();
    if (length == 0) return true;

    for (int i = str.length() – length; i >= 0; i--) {
        if (str.regionMatches(true, i, searchStr, 0, length)) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

Метод regionMatches позволяет сравнивать части строки без учета регистра, избегая преобразования всей строки к одному регистру и использования сторонних библиотек.

Визуализация

Представьте, что у нас есть две банки, наполненные буквами различного регистра:

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Банка А (🪣): [А, б, в, д, е, ж, ...]

А также маленькая банка "abc", где буквы расположены в произвольном порядке:

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Банка B (🥄): [а, б, в]

Метод String.equalsIgnoreCase() работает следующим образом:

Java
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canString.toLowerCase().contains(popCanString.toLowerCase());

Он позволяет найти меньшую банку в большой, независимо от регистра букв:

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🪣: [А, б, в, д, е, ж, ...] ищет 🥄: [а, б, в]
Результат: ✅ Найдено

Метод приводит все буквы к одному регистру, что облегчает поиск, и разные комбинации букв уже не смогут его запутать:

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🪣: [а, б, в, д, е, ж, ...] также находит 🥄: [а, б, в]

Таким образом, поиск становится простым отслеживанием совпадения формы, не затрудненным разным написанием букв.

Надежный поиск без учета регистра

При создании функциональности поиска без учета регистра важно учитывать длину искомой строки:

  • Если строка поиска длинная, возможно пропустить совпадения.
  • Если строка поиска короткая, может быть больше ложных срабатываний, чем вы ожидаете.

Также следует учесть частоту и контекст использования операции поиска:

  • Для частого использования или трудоемких заданий лучше использовать предварительно скомпилированные шаблоны regex.
  • Для менее интенсивных заданий комбинация toLowerCase()/toUpperCase() и contains() может быть хорошим компромиссом между простотой и производительностью.

И, конечно же, выбор оптимального подхода в вашем конкретном случае всегда зависит от тестирования производительности.

Полезные материалы

  1. Как проверить, содержит ли строка другую строку без учета регистра в Java? – Stack Overflow — содержательное обсуждение на Stack Overflow, предлагающее несколько вариантов решения задачи поиска без учета регистра.
  2. String (Java Platform SE 7) — подробное руководство по методам класса String в Java API.
  3. Pattern (Java Platform SE 7) — официальное руководство по регулярным выражениям в Java.
  4. StringUtils (Apache Commons Lang 3.14.0 API) — обзор универсальных инструментов из Apache Commons StringUtils.
  5. Регулярные выражения в Java – Tutorial — детальное руководство по регулярным выражениям в Java.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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