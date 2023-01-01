Сравнение List.of и Arrays.asList в Java: различия

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Быстрый ответ

List.of возвращает неизменяемый список, который после создания нельзя модифицировать. В отличие от него, Arrays.asList предоставляет изменяемое представление массива — вы можете изменять элементы, но размер списка модифицировать (добавлять или удалять элементы) не сможете.

List.of

Java Скопировать код List<String> immutableList = List.of("a", "b", "c"); // Представьте, что сказали: "Один неизменяемый коктейль, пожалуйста!" 🍸

Arrays.asList

Java Скопировать код List<String> mutableList = Arrays.asList("a", "b", "c"); mutableList.set(1, "d"); // Это как заменить в заказе картошку фри на ломтик пиццы. Возможно, не так ли? 😄

Потокобезопасность, элементы null и их поведение

List.of потокобезопасен, следовательно, надежно работает в многопоточной среде, в отличие от Arrays.asList , который по умолчанию не является потокобезопасным. Поэтому, использование Arrays.asList в параллельных контекстах подразумевает применение соответствующих мер предосторожности.

Кроме того, List.of не принимает элементы с null значением — идеально, если вы желаете избавить список от null. В то время как Arrays.asList поддерживает работу с null .

Изменения в оригинальном массиве

Когда вы работаете с Arrays.asList , создаваемый список тесно связан с исходным массивом:

Java Скопировать код String[] myArray = {"java", "python", "ruby"}; List<String> myList = Arrays.asList(myArray); myArray[0] = "kotlin"; System.out.println(myList.get(0)); // Выводит "kotlin", хотя ожидалось "java". Вот такой вот сюрприз! 🎞️

В случае с List.of подобного не произойдет — изменения в исходном массиве не повлияют на созданный список.

Примеры использования обоих подходов

Используйте List.of , если вам нужен список-константа, неподвижный как статуя .

, если вам нужен список-константа, неподвижный как . Arrays.asList подходит, когда требуется гибкость в изменении содержимого списка, при этом размер списка фиксирован и не меняется, как при выполнении упражений по йоге.

Проблемы и особенности сериализации

Arrays.asList в мире сериализации действует как маг, позволяя сохранять и восстанавливать состояние списка. Но List.of не обладает такими волшебными способностями в версиях JDK ранее 9.

Визуализация

Сравнение List.of и Arrays.asList иногда похоже на сравнение яблоки и апельсины. Или, скажем, на сравнение списка гостей на мероприятии с открытым списком приглашённых.

Markdown Скопировать код List.of: Arrays.asList: Строгий список гостей (📜) Открытые приглашения (💌)

Markdown Скопировать код | Характеристика | List.of | Arrays.asList | | ---------------------------- | --------------------- | -------------------- | | Изменяемость | 🛑 Неизменяемый | ✅ Изменяемые элементы| | Null-элементы | 🛑 Null запрещён | ✅ Null разрешён | | Изменение структуры | 🛑 Не позволяется | 🛑 Не позволяется | | Потокобезопасность | ✅ Есть | 🛑 Нет | | Поддержка сериализации | 🛑 Нет | ✅ Есть |

Иногда требуется строгость, иногда – гибкость. Главное – выбрать правильно! 🤓

Работа с памятью и изменение размера

Неизменяемые списки, созданные через List.of , зачастую эффективнее используют память, благодаря отсутствию необходимости поддерживать изменяемость, и являются безопасными для применения в параллельных контекстах.

Списки, созданные через Arrays.asList , обладают фиксированным размером. Изменение их размера недопустимо, так же как недопустим ананас на пицце для некоторых. То есть размер изменить невозможно!

Лучшие практики

Выбирайте List.of, когда вам нужны:

Короткие и неизменяемые списки.

Защита от случайных изменений благодаря неизменяемости.

Списки только для чтения или константы, чтобы оградить данные от модификаций.

Используйте Arrays.asList, когда:

Нужно получить изменяемый список из существующего массива.

Ищется простой способ создать список с изменяемыми элементами, но с фиксированным размером.

Важна возможность сериализации данных.

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