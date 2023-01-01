Сравнение List.of и Arrays.asList в Java: различия#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
List.of возвращает неизменяемый список, который после создания нельзя модифицировать. В отличие от него,
Arrays.asList предоставляет изменяемое представление массива — вы можете изменять элементы, но размер списка модифицировать (добавлять или удалять элементы) не сможете.
List.of
List<String> immutableList = List.of("a", "b", "c");
// Представьте, что сказали: "Один неизменяемый коктейль, пожалуйста!" 🍸
Arrays.asList
List<String> mutableList = Arrays.asList("a", "b", "c");
mutableList.set(1, "d"); // Это как заменить в заказе картошку фри на ломтик пиццы. Возможно, не так ли? 😄
Потокобезопасность, элементы null и их поведение
List.of потокобезопасен, следовательно, надежно работает в многопоточной среде, в отличие от
Arrays.asList, который по умолчанию не является потокобезопасным. Поэтому, использование
Arrays.asList в параллельных контекстах подразумевает применение соответствующих мер предосторожности.
Кроме того,
List.of не принимает элементы с null значением — идеально, если вы желаете избавить список от null. В то время как
Arrays.asList поддерживает работу с
null.
Изменения в оригинальном массиве
Когда вы работаете с
Arrays.asList, создаваемый список тесно связан с исходным массивом:
String[] myArray = {"java", "python", "ruby"};
List<String> myList = Arrays.asList(myArray);
myArray[0] = "kotlin";
System.out.println(myList.get(0)); // Выводит "kotlin", хотя ожидалось "java". Вот такой вот сюрприз! 🎞️
В случае с
List.of подобного не произойдет — изменения в исходном массиве не повлияют на созданный список.
Примеры использования обоих подходов
- Используйте
List.of, если вам нужен список-константа, неподвижный как статуя.
Arrays.asListподходит, когда требуется гибкость в изменении содержимого списка, при этом размер списка фиксирован и не меняется, как при выполнении упражений по йоге.
Проблемы и особенности сериализации
Arrays.asList в мире сериализации действует как маг, позволяя сохранять и восстанавливать состояние списка. Но
List.of не обладает такими волшебными способностями в версиях JDK ранее 9.
Визуализация
Сравнение
List.of и
Arrays.asList иногда похоже на сравнение яблоки и апельсины. Или, скажем, на сравнение списка гостей на мероприятии с открытым списком приглашённых.
List.of: Arrays.asList:
Строгий список гостей (📜) Открытые приглашения (💌)
| Характеристика | List.of | Arrays.asList |
| ---------------------------- | --------------------- | -------------------- |
| Изменяемость | 🛑 Неизменяемый | ✅ Изменяемые элементы|
| Null-элементы | 🛑 Null запрещён | ✅ Null разрешён |
| Изменение структуры | 🛑 Не позволяется | 🛑 Не позволяется |
| Потокобезопасность | ✅ Есть | 🛑 Нет |
| Поддержка сериализации | 🛑 Нет | ✅ Есть |
Иногда требуется строгость, иногда – гибкость. Главное – выбрать правильно! 🤓
Работа с памятью и изменение размера
Неизменяемые списки, созданные через
List.of, зачастую эффективнее используют память, благодаря отсутствию необходимости поддерживать изменяемость, и являются безопасными для применения в параллельных контекстах.
Списки, созданные через
Arrays.asList, обладают фиксированным размером. Изменение их размера недопустимо, так же как недопустим ананас на пицце для некоторых. То есть размер изменить невозможно!
Лучшие практики
Выбирайте List.of, когда вам нужны:
- Короткие и неизменяемые списки.
- Защита от случайных изменений благодаря неизменяемости.
- Списки только для чтения или константы, чтобы оградить данные от модификаций.
Используйте Arrays.asList, когда:
- Нужно получить изменяемый список из существующего массива.
- Ищется простой способ создать список с изменяемыми элементами, но с фиксированным размером.
- Важна возможность сериализации данных.
Полезные материалы
- List (Java SE 11 & JDK 11) — официальная документация Java API по
List.of.
- Arrays (Java SE 11 & JDK 11) — официальная документация Java API по
Arrays.asList.
- java – В чем разница между List.of и Arrays.asList? – Stack Overflow — обсуждение на сообществе со множеством практических примеров по
List.ofи
Arrays.asList.
- Immutable List in Java – GeeksforGeeks — статья о концепции неизменяемых списков в Java.
- Java Arrays – asList() Method — учебное руководство по методу
Arrays.asList(), объясняющее его использование.
Олеся Тарасова
Java-разработчик