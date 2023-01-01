Установка последней версии Java на OS X через brew#Java Core #Установка софта
Быстрый ответ
# Нет необходимости усложнять:
brew install openjdk@11
Для проверки успешности установки введите
java -version. Если Java не обнаружена, то, возможно, потребуется создать символьную ссылку.
# Укажем системе, где находится Java
sudo ln -sfn /usr/local/opt/openjdk@11 /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-11.jdk
Хотите установить последнюю версию Java? Вот как это сделать:
# Всегда на гребне волны последних версий Java
brew install java
Создание символьных ссылок для системных оболочек Java
Если у вас есть системные оболочки Java, создайте символьную ссылку для корректной работы:
# Символьная ссылка – это "навигационный маяк" для вашей системы в мире Java
sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk
После создания ссылки проверьте установку с помощью
java -version.
Установка конкретной версии Java
Если у вас есть предпочтительная версия Java, вот как её установить:
# Ведь выбор – это всегда хорошо, не так ли?
brew install openjdk@8
Можно заменить
openjdk@8 на
openjdk@11 или любую другую необходимую версию.
Управление несколькими версиями Java
Хотите увидеть список всех установленных версий Java? Используйте эту команду:
# Парад версий Java
/usr/libexec/java_home -V
Для того чтобы установить конкретную версию Java как версию по умолчанию, выполните следующую команду:
# Королями становятся на коронацию версии Java
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v version_number)
Не забывайте обновлять файлы инициализации оболочки (.bashrc или .zshrc) с командой export, чтобы изменения были постоянными.
Визуализация
Сравните установку Java через brew с посадкой деревца в вашем технологическом саду:
Склад инструментов (🛠): Homebrew
1. Заглянем в инструментарий: `brew update`
2. Выберем росток: `brew tap adoptopenjdk/openjdk`
3. Посадим росток Java: `brew install --cask adoptopenjdk`
И вот в вашем цифровом саду растёт зелёное деревце Java!
На macOS Monterey или более новых версиях необходимо обновить символьные ссылки из-за изменения места установки Homebrew:
# Monterey ушла вперед, догоняем
sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk
Решение типичных проблем при работе с Java
Устранение распространенных задач Java
Следуйте этому краткому руководству для решения общих проблем с Java:
- Ошибка: cask "adoptopenjdk" недоступен. Переходите к использованию Eclipse Temurin для её решения:
# AdoptOpenJDK ушел, но вместо него пришел Temurin
brew install --cask temurin
- Конфликтующие версии Java можно решить с помощью
jenv. Вот как это делать профессионально:
# Управление Java на профессиональном уровне с jenv
brew install jenv
echo 'export PATH="$HOME/.jenv/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
echo 'eval "$(jenv init -)"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
jenv add /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk/Contents/Home
- Некорректный JAVA_HOME после обновления? Обновите его так:
# Даже JAVA_HOME периодически требует обновления
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v version_number)
Добавьте изменения в
.zshrc или
.bash_profile, чтобы они были сохранены.
Полезные материалы
- Homebrew — недостающий менеджер пакетов для macOS (или Linux) — ваш гид по установке Homebrew и многому другому.
- Cask Cookbook — документация Homebrew — обучит вас "завариванию" Java на профессиональном уровне.
- Загрузки Java от Oracle — всё, что нужно знать об официальном JDK от Oracle.
- Главная страница Adoptium — место, где можно найти предварительно собранные бинарники OpenJDK.
- Загрузка OpenJDK от Corretto — AWS — готовые к работе в промышленной среде дистрибутивы Java от Amazon.
- jEnv — управление Java-средой — переключение версий Java должно быть простым и быстрым.
- Руководство пользователя Mac Terminal — Поддержка Apple — в случае возникновения необходимости в более глубоком освоении Терминала OS X.
Олеся Тарасова
Java-разработчик