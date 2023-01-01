Установка последней версии Java на OS X через brew

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Быстрый ответ

Bash Скопировать код # Нет необходимости усложнять: brew install openjdk@11

Для проверки успешности установки введите java -version . Если Java не обнаружена, то, возможно, потребуется создать символьную ссылку.

Bash Скопировать код # Укажем системе, где находится Java sudo ln -sfn /usr/local/opt/openjdk@11 /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-11.jdk

Хотите установить последнюю версию Java? Вот как это сделать:

Bash Скопировать код # Всегда на гребне волны последних версий Java brew install java

Создание символьных ссылок для системных оболочек Java

Если у вас есть системные оболочки Java, создайте символьную ссылку для корректной работы:

Bash Скопировать код # Символьная ссылка – это "навигационный маяк" для вашей системы в мире Java sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk

После создания ссылки проверьте установку с помощью java -version .

Установка конкретной версии Java

Если у вас есть предпочтительная версия Java, вот как её установить:

Bash Скопировать код # Ведь выбор – это всегда хорошо, не так ли? brew install openjdk@8

Можно заменить openjdk@8 на openjdk@11 или любую другую необходимую версию.

Управление несколькими версиями Java

Хотите увидеть список всех установленных версий Java? Используйте эту команду:

Bash Скопировать код # Парад версий Java /usr/libexec/java_home -V

Для того чтобы установить конкретную версию Java как версию по умолчанию, выполните следующую команду:

Bash Скопировать код # Королями становятся на коронацию версии Java export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v version_number)

Не забывайте обновлять файлы инициализации оболочки (.bashrc или .zshrc) с командой export, чтобы изменения были постоянными.

Визуализация

Сравните установку Java через brew с посадкой деревца в вашем технологическом саду:

Markdown Скопировать код Склад инструментов (🛠): Homebrew 1. Заглянем в инструментарий: `brew update` 2. Выберем росток: `brew tap adoptopenjdk/openjdk` 3. Посадим росток Java: `brew install --cask adoptopenjdk` И вот в вашем цифровом саду растёт зелёное деревце Java!

На macOS Monterey или более новых версиях необходимо обновить символьные ссылки из-за изменения места установки Homebrew:

Bash Скопировать код # Monterey ушла вперед, догоняем sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk

Решение типичных проблем при работе с Java

Устранение распространенных задач Java

Следуйте этому краткому руководству для решения общих проблем с Java:

Ошибка: cask "adoptopenjdk" недоступен. Переходите к использованию Eclipse Temurin для её решения:

Bash Скопировать код # AdoptOpenJDK ушел, но вместо него пришел Temurin brew install --cask temurin

Конфликтующие версии Java можно решить с помощью jenv . Вот как это делать профессионально:

Bash Скопировать код # Управление Java на профессиональном уровне с jenv brew install jenv echo 'export PATH="$HOME/.jenv/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc echo 'eval "$(jenv init -)"' >> ~/.zshrc source ~/.zshrc jenv add /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk/Contents/Home

Некорректный JAVA_HOME после обновления? Обновите его так:

Bash Скопировать код # Даже JAVA_HOME периодически требует обновления export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v version_number)

Добавьте изменения в .zshrc или .bash_profile , чтобы они были сохранены.

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