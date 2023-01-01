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Установка последней версии Java на OS X через brew
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Установка последней версии Java на OS X через brew

#Java Core  #Установка софта  
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Быстрый ответ

Bash
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# Нет необходимости усложнять:
brew install openjdk@11

Для проверки успешности установки введите java -version. Если Java не обнаружена, то, возможно, потребуется создать символьную ссылку.

Bash
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# Укажем системе, где находится Java
sudo ln -sfn /usr/local/opt/openjdk@11 /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-11.jdk

Хотите установить последнюю версию Java? Вот как это сделать:

Bash
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# Всегда на гребне волны последних версий Java
brew install java
Пошаговый план для смены профессии

Создание символьных ссылок для системных оболочек Java

Если у вас есть системные оболочки Java, создайте символьную ссылку для корректной работы:

Bash
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# Символьная ссылка – это "навигационный маяк" для вашей системы в мире Java
sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk

После создания ссылки проверьте установку с помощью java -version.

Установка конкретной версии Java

Если у вас есть предпочтительная версия Java, вот как её установить:

Bash
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# Ведь выбор – это всегда хорошо, не так ли?
brew install openjdk@8

Можно заменить openjdk@8 на openjdk@11 или любую другую необходимую версию.

Управление несколькими версиями Java

Хотите увидеть список всех установленных версий Java? Используйте эту команду:

Bash
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# Парад версий Java
/usr/libexec/java_home -V

Для того чтобы установить конкретную версию Java как версию по умолчанию, выполните следующую команду:

Bash
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# Королями становятся на коронацию версии Java
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v version_number)

Не забывайте обновлять файлы инициализации оболочки (.bashrc или .zshrc) с командой export, чтобы изменения были постоянными.

Визуализация

Сравните установку Java через brew с посадкой деревца в вашем технологическом саду:

Markdown
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Склад инструментов (🛠): Homebrew

1. Заглянем в инструментарий:      `brew update`
2. Выберем росток: `brew tap adoptopenjdk/openjdk`
3. Посадим росток Java: `brew install --cask adoptopenjdk`

И вот в вашем цифровом саду растёт зелёное деревце Java!

На macOS Monterey или более новых версиях необходимо обновить символьные ссылки из-за изменения места установки Homebrew:

Bash
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# Monterey ушла вперед, догоняем
sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk

Решение типичных проблем при работе с Java

Устранение распространенных задач Java

Следуйте этому краткому руководству для решения общих проблем с Java:

  1. Ошибка: cask "adoptopenjdk" недоступен. Переходите к использованию Eclipse Temurin для её решения:
Bash
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# AdoptOpenJDK ушел, но вместо него пришел Temurin
brew install --cask temurin
  1. Конфликтующие версии Java можно решить с помощью jenv. Вот как это делать профессионально:
Bash
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# Управление Java на профессиональном уровне с jenv
brew install jenv
echo 'export PATH="$HOME/.jenv/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
echo 'eval "$(jenv init -)"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
jenv add /Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk/Contents/Home
  1. Некорректный JAVA_HOME после обновления? Обновите его так:
Bash
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# Даже JAVA_HOME периодически требует обновления
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v version_number)

Добавьте изменения в .zshrc или .bash_profile, чтобы они были сохранены.

Полезные материалы

  1. Homebrew — недостающий менеджер пакетов для macOS (или Linux) — ваш гид по установке Homebrew и многому другому.
  2. Cask Cookbook — документация Homebrew — обучит вас "завариванию" Java на профессиональном уровне.
  3. Загрузки Java от Oracle — всё, что нужно знать об официальном JDK от Oracle.
  4. Главная страница Adoptium — место, где можно найти предварительно собранные бинарники OpenJDK.
  5. Загрузка OpenJDK от Corretto — AWS — готовые к работе в промышленной среде дистрибутивы Java от Amazon.
  6. jEnv — управление Java-средой — переключение версий Java должно быть простым и быстрым.
  7. Руководство пользователя Mac Terminal — Поддержка Apple — в случае возникновения необходимости в более глубоком освоении Терминала OS X.
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Как установить последнюю версию Java на OS X?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

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