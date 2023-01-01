Настройка Spring Scheduler: исправляем Cron выражение

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Быстрый ответ

Spring cron – это функционал фреймворка Spring, которому доверяют в Java-приложениях планирование выполняемых задачи с привязкой с точностью до секунды. При описании задач используется аннотация @Scheduled .

В примерах ниже задача, которая запускается каждый день в 9 утра:

Spring cron: 0 0 9 * * ?

UNIX cron: 0 9 * * *

Вот как мог бы выглядеть код для планирования выполнения задачи в Spring:

Java Скопировать код @Scheduled(cron = "0 0 9 * * ?") // Для этой задачи могло бы быть задание приготовить кофе ☕ public void dailyTask() { // Тут реализация задачи }

В отличии от Spring cron, который понимает контекст приложения и вполне соответствует требованиям Java-разработчиков, UNIX cron представляет собой инструмент для планирования задач на уровне операционной системы.

Spring и Unix cron: разбираемся в полях

Шаблоны Spring cron состоят из шести полей, в то время как шаблоны Unix cron содержат только пять полей. Важно понять различия между ними.

Например, Spring cron: 0 15 10 * * 1-5 задает время 10:15 утра с понедельника по пятницу.

А UNIX cron: 15 10 * * 1-5 также задает это время, однако без привязки к секундах.

Важная особенность: в шаблонах Spring cron необходимо указывать ноль в поле секунд, и не стоит забывать, что Spring не поддерживает включение в шаблоны седьмого поля – 'год'. Это устаревшая практика! 💁‍♀️

Форматирование выражений cron

Spring cron прекрасно распознает алиасы для дней недели, например, "0 0 18 MON-FRI", которые можно использовать как эквивалент "0 0 18 1-5".

Однако есть несколько особенностей Spring cron:

Использование поля 'год' в ваших выражениях Spring cron может привести к сбою приложения в виде исключения.

Если вам требуется правильно настроить Spring cron, обращайтесь к справочной документации, в том числе к CronSequenceGenerator . Этот документ местами может показаться скучным, но он поможет вам в работе.

. Этот документ местами может показаться скучным, но он поможет вам в работе. Будьте расчетливы при использовании онлайн-инструментов для создания cron-выражений: они имеют тенденцию к неверной интерпретации синтаксиса Spring cron.

Визуализация

Markdown Скопировать код 🌱 Spring Cron: | Элемент синтаксиса | Поддержка спецсимволов | |-----------------------|------------------------------| | Секунды | Да (Диапазон: 0-59) | | Минуты | Да (Диапазон: 0-59) | | Часы | Да (Диапазон: 0-23) | | День месяца | Да (Диапазон: 1-31) | | Месяц | Да (1-12 или JAN-DEC) | | День недели | Да (0-7 или SUN-SAT) | | Год | Стандарт не учитывает (лучше избегать)|

Markdown Скопировать код 🕒 Обычный Cron: | Элемент синтаксиса | Поддержка спецсимволов | |-----------------------|------------------------------| | Минуты | Да (Диапазон: 0-59) | | Часы | Да (Диапазон: 0-23) | | День месяца | Да (Диапазон: 1-31) | | Месяц | Да (1-12 или JAN-DEC) | | День недели | Да (0-7 или SUN-SAT) |

Применение cron в реальной практике

Теперь, вооружившись знаниями о различиях, рассмотрим практические примеры использования cron.

Задачи каждый час Spring cron: "0 0 */1 * * *" – Задача выполнится каждый час ровно.

– Задача выполнится каждый час ровно. UNIX cron: "0 */1 * * *" – Задача также выполнится каждый час, но без привязки к секундам. Первое воскресенье месяца Spring cron: "0 0 0 ? * SUN#1" – Задача выполнится в полночь каждое первое воскресенье месяца.

– Задача выполнится в полночь каждое первое воскресенье месяца. UNIX cron: Не поддерживает такое выражение. Каждые 8 часов Spring cron: "0 0 */8 * * *" – Задача запускается в 00:00, 08:00 и 16:00.

– Задача запускается в 00:00, 08:00 и 16:00. UNIX cron: "0 */8 * * *" – Тоже самое, но без учета секунд.

В каждом примере Spring cron показывает большую гибкость в планировании, что позволяет создавать более сложные расписания.

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