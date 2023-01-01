Автоматический импорт классов в IntelliJ IDEA: быстрый способ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы немедленно добавить классы в IntelliJ IDEA, примените сочетание клавиш Alt + Enter для одного класса и Ctrl + Alt + O (Windows/Linux) или ⌘ + Option + O (macOS) для оптимизации всех импортов. Чтобы автоматизировать этот процесс активируйте функции Add unambiguous imports on the fly и Optimize imports on the fly в настройках Editor -> General -> Auto Import .

Увеличиваем эффективность импорта в IntelliJ IDEA

Автодополнение кода – ваш секретный союзник

Автодополнение кода – это не просто предсказание следующих символов, оно активно помогает вам, предлагая добавить нужные импорты. Это делает IntelliJ IDEA вашим незаменимым помощником в работе с кодом, исключая лишние импорты.

Импорты! Давайте автоматизируем их

В настройках Editor -> General -> Auto Import IntelliJ IDEA предлагает регулировку добавления импортов, возможно более активное или осмотрительное:

Выбор импортов : Исключайте те импорты, которые вы не используете, чтобы избежать недоразумений.

: Исключайте те импорты, которые вы не используете, чтобы избежать недоразумений. Оптимизация : IntelliJ IDEA не только добавляет, но и удаляет неиспользуемые импорты, поддерживая чистоту кода.

: IntelliJ IDEA не только добавляет, но и удаляет неиспользуемые импорты, поддерживая чистоту кода. Установка порогов: Настройте IDE так, чтобы она либо активнее, либо более осмотрительно добавляла импорты, чем больше непоняток, тем меньше риск ошибок.

Навигация и исправление ошибок при импорте

Исправление ошибок теперь дело несложное. Нажатие F2 позволяет быстро переходить между ошибками в коде, а комбинация Alt + Enter всегда при руке, чтобы предложить варианты исправления. Это как будто у вас есть помощник, который помогает решить все проблемы.

Визуализация

Представьте себе систему автоимпорта в IntelliJ IDEA как библиотекаря, который аккуратно упорядочивает книги на полках:

Markdown Скопировать код До автоимпорта: [📚 Java Book, 📚🔍 Utils Book?, ...] Нажатие "Alt + Enter" = [💫 Упорядочивание Библиотекарем] После автоимпорта: [📚 Java Book, 📚 Utils Book, ...]

Таким образом, библиотекарь IntelliJ IDEA (автоимпорт) снабжает ваш проект необходимыми "книгами" (классами), делая это с невероятной скоростью!

Продвинутые функции для опытных пользователей

Используйте продвинутые возможности автоимпорта для повышения своей продуктивности:

Плагин Eclipse Code Formatter: сочетание стилей

Если вам по душе стиль управления импортами в Eclipse, плагин Eclipse Code Formatter позволит использовать его в IntelliJ IDEA.

Автоимпорт не ограничен только классами

IntelliJ IDEA также успешно и автоматически добавляет методы и статические элементы, сводя к минимуму ваши затраты на ручной импорт.

Контролируем неоднозначность

Устраните проблемы, связанные с одинаковыми именами классов из разных пакетов, с помощью функции Editor -> General -> Auto Import -> Exclude from Import and Completion .

Сочетания клавиш – обеспечиваем эффективную работу

Сочетания клавиш, такие как Alt + Enter и Ctrl + Shift + A (последнее предназначено для поиска любых действий или настроек), облегчают и ускоряют вашу работу. Это как голосовой ассистент для разработчика!

Полезные материалы