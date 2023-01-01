Редактирование нескольких строк в IntelliJ IDEA: добавление текста

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Быстрый ответ

Для одновременного редактирования нескольких строк в IntelliJ IDEA активируйте режим столбцового выделения комбинацией клавиш Alt + Shift + Insert . Чтобы выделить требуемые участки, используйте клавишу Shift и перемещайте курсор при помощи стрелок или мыши. Затем начинайте вводить текст: он появится во всех выделенных строках сразу:

Java Скопировать код // До: // После: line 1; line 1; // Вводимый текст автоматически копируется line 2; line 2; // Здесь текст такой же, как в первой строке line 3; line 3; // И здесь текст повторяет введенный выше

Если вы работаете на MacOS, вместо вышеуказанной комбинации используйте Cmd + Shift + 8 .

Профессиональный подход к редактированию нескольких строк

Управление несколькими курсорами

Несколько курсоров значительно упрощают процесс редактирования нескольких строк одновременно. Для добавления дополнительных курсоров в системе Windows используйте сочетание клавиш Alt + Щелчок мышью . В MacOS данное действие выполняется комбинацией Cmd + Щелчок . Чтобы расположить курсоры вертикально, воспользуйтесь комбинацией Alt + Alt + Вверх/Вниз на клавиатуре.

Добавление текста к концу не отформатированных строк

Для добавления текста к концам неотформатированных строк активируйте несколько курсоров и нажмите клавишу End . Такой подход позволяет быстро и просто вставлять текст в нужные места.

Настройка горячих клавиш

Настройте свои собственные комбинации горячих клавиш в IntelliJ IDEA для улучшения производительности работы. Чтобы вернуться к редактированию с одним курсором, нажмите Esc , и вы снова будете работать в стандартном режиме.

Визуализация

Можно представить мультистройку как использование шаблона для создания идентичных изображений. Все изменения, вне зависимости от того, на какой строке они производятся, автоматически применяются ко всем остальным выделенным строкам. Для визуализации можно рассматривать этот процесс как работу со штампом!

Markdown Скопировать код До активации мультистроки: Строка 1: 🖋 Строка 2: 🖋 Строка 3: 🖋 Во время редактирования мультистроки: Строка 1: 🖋💡 Строка 2: 🖋💡 Строка 3: 🖋💡 После завершения редактирования: Строка 1: 🖋🔥 Строка 2: 🖋🔥 Строка 3: 🖋🔥

Создание симметричных блоков кода

Управление невыровненными строками

Для работы с невыровненными строками кода активируйте несколько курсоров. Это позволит редактировать каждую строку отдельно, сохраняя при этом их одинаковое расположение. Для Windows это комбинация Alt + Щелчок мышью , для MacOS — Cmd + Щелчок .

Точное редактирование

Массовое редактирование структурно идентичных строк становится доступным в IntelliJ IDEA. Используйте Alt + J , чтобы выделить одинаковые фрагменты текста, что упрощает их последующее переименование или модификацию.

Быстрые способы выхода

Хотите быстро вернуться к режиму с одним курсором? Просто нажмите Escape , и вы снова окажетесь в стандартном режиме редактирования.

Полезные материалы