Преобразование char в int в Java: эффективные способы

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Быстрый ответ

Чтобы привести символ char к числовому типу int, можно использовать следующие способы:

Java Скопировать код char squeeze = '5'; // Присваиваем случайное значение int juice = squeeze – '0'; // Получаем значение: 5

Либо альтернативное решение:

Java Скопировать код int juice = Character.getNumericValue(squeeze); // Получаем значение: 5

Оба подхода вернут числовое значение типа int из символа char.

Обработка чисел из нестандартных наборов символов

Если преобразуются числа, записанные не латинскими цифрами, функция Character.getNumericValue() справляется с этой задачей безукоризненно:

Java Скопировать код char hieroglyph = '६'; // Цифра на санскрите int number = Character.getNumericValue(hieroglyph); // Получаем значение: 6

Благодаря этой функции ваше приложение может работать с числами, записанными в разных системах письма.

Обработка исключений: нечисловые символы

Приведение цифровых символов к числам обычно не вызывает сложностей. Однако, если на пути встречается символ, не являющийся цифрой, следует проверить его заранее при помощи функции Character.isDigit() :

Java Скопировать код char grizzly = '@'; if(Character.isDigit(grizzly)) { int run = grizzly – '0'; // Здесь результат не гарантирован } else { // Последствия непредсказуемы }

Такая проверка поможет избежать неожиданностей в работе программы.

Извлечение чисел из строк

Предположим, что вам нужно извлечь числа из строки:

Java Скопировать код String forest = "b1e2a3r4s"; // Закодированное слово "медведь" int honey = 0; // Начало отсчета // Извлекаем все числа из строки с помощью цикла for (int i = 0; i < forest.length(); i++) { if (Character.isDigit(forest.charAt(i))) { honey += forest.charAt(i) – '0'; // Преобразуем символы в числа и суммируем } } // Результат: honey = 10

Таким образом, мы успешно извлекли все числа из строки.

Визуализация

Представим, что есть символы, смешанные с числами:

Markdown Скопировать код Участники игры в прятки: [A, 3, J, 5, B, 7]

Используя функцию Character.getNumericValue(char) , вы легко обнаруживаете числа:

Java Скопировать код int score = Character.getNumericValue('3'); // Число 3 найдено

И вот что в итоге получается:

Markdown Скопировать код Найдены следующие числа: [3, 5, 7]

Примечание: все числа были успешно найдены! 🎩✨

Работа с ASCII: когда нужно быстро

Для работы с символами ASCII и быстрого преобразования их в числа используем метод вычитания '- '0'':

Java Скопировать код int sum = 0; for(char ch : charArray) { if('0' <= ch && ch <= '9') { sum += ch – '0'; // Приводим символы к числам и суммируем их } }

Подобные методы быстро определяют числовые символы ASCII, что позволяет экономить время, избегая вызова дополнительных функций.

От строки к числу: преобразование в различных системах счисления

А теперь перейдем к обработке шестнадцатеричных чисел и чисел в других системах счисления:

Java Скопировать код String hex = "D"; // Пример шестнадцатеричного числа int decimal = Integer.parseInt(hex, 16); // Значение: decimal = 13 в десятичной форме

Использование метода Integer.parseInt(String, int radix) позволяет успешно преобразовать числа из любой системы счисления, представленные строкой, в десятичное число.

Не забывайте обрабатывать исключение NumberFormatException для предотвращения ошибок ввода.

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