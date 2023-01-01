Преобразование char в int в Java: эффективные способы#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы привести символ char к числовому типу int, можно использовать следующие способы:
char squeeze = '5'; // Присваиваем случайное значение
int juice = squeeze – '0'; // Получаем значение: 5
Либо альтернативное решение:
int juice = Character.getNumericValue(squeeze); // Получаем значение: 5
Оба подхода вернут числовое значение типа int из символа char.
Обработка чисел из нестандартных наборов символов
Если преобразуются числа, записанные не латинскими цифрами, функция
Character.getNumericValue() справляется с этой задачей безукоризненно:
char hieroglyph = '६'; // Цифра на санскрите
int number = Character.getNumericValue(hieroglyph); // Получаем значение: 6
Благодаря этой функции ваше приложение может работать с числами, записанными в разных системах письма.
Обработка исключений: нечисловые символы
Приведение цифровых символов к числам обычно не вызывает сложностей. Однако, если на пути встречается символ, не являющийся цифрой, следует проверить его заранее при помощи функции
Character.isDigit():
char grizzly = '@';
if(Character.isDigit(grizzly)) {
int run = grizzly – '0'; // Здесь результат не гарантирован
} else {
// Последствия непредсказуемы
}
Такая проверка поможет избежать неожиданностей в работе программы.
Извлечение чисел из строк
Предположим, что вам нужно извлечь числа из строки:
String forest = "b1e2a3r4s"; // Закодированное слово "медведь"
int honey = 0; // Начало отсчета
// Извлекаем все числа из строки с помощью цикла
for (int i = 0; i < forest.length(); i++) {
if (Character.isDigit(forest.charAt(i))) {
honey += forest.charAt(i) – '0'; // Преобразуем символы в числа и суммируем
}
}
// Результат: honey = 10
Таким образом, мы успешно извлекли все числа из строки.
Визуализация
Представим, что есть символы, смешанные с числами:
Участники игры в прятки: [A, 3, J, 5, B, 7]
Используя функцию
Character.getNumericValue(char), вы легко обнаруживаете числа:
int score = Character.getNumericValue('3'); // Число 3 найдено
И вот что в итоге получается:
Найдены следующие числа: [3, 5, 7]
Примечание: все числа были успешно найдены! 🎩✨
Работа с ASCII: когда нужно быстро
Для работы с символами ASCII и быстрого преобразования их в числа используем метод вычитания '- '0'':
int sum = 0;
for(char ch : charArray) {
if('0' <= ch && ch <= '9') {
sum += ch – '0'; // Приводим символы к числам и суммируем их
}
}
Подобные методы быстро определяют числовые символы ASCII, что позволяет экономить время, избегая вызова дополнительных функций.
От строки к числу: преобразование в различных системах счисления
А теперь перейдем к обработке шестнадцатеричных чисел и чисел в других системах счисления:
String hex = "D"; // Пример шестнадцатеричного числа
int decimal = Integer.parseInt(hex, 16); // Значение: decimal = 13 в десятичной форме
Использование метода
Integer.parseInt(String, int radix) позволяет успешно преобразовать числа из любой системы счисления, представленные строкой, в десятичное число.
Не забывайте обрабатывать исключение
NumberFormatException для предотвращения ошибок ввода.
Полезные материалы
- Java – метод Integer.parseInt() — детальное описание использования метода
parseInt()для преобразования строки в число в Java на сайте Tutorialspoint.
- Таблица ASCII — удобная таблица кодов ASCII для преобразования символов в числа.
- java.lang.Integer#parseInt — реальные примеры использования метода
Integer.parseInt()на сайте ProgramCreek.
- Примитивные типы данных — ссылка на официальную документацию Oracle, где подробно описаны примитивные типы данных в Java, включая
charи
int.
Олеся Тарасова
Java-разработчик