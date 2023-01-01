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Поиск файлов по шаблону с Wildcard в Java: решение
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Поиск файлов по шаблону с Wildcard в Java: решение

#Java Core  
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Быстрый ответ

Для обнаружения файлов, соответствующих заданному шаблону с использованием метасимволов (к примеру, *.txt), примените метод Files.newDirectoryStream из пакета java.nio.file. Рассмотрим данный пример:

Java
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Path dir = Paths.get("путь_до_папки");
String pattern = "*.txt"; // Задаём нужный шаблон.
try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(dir, pattern)) {
    for (Path file : stream) {
        System.out.println(file.getFileName()); // Выводим имя файла.
    }
} catch (IOException e) {
    // Обработка исключения.
}

Замените "путь_до_папки" на путь до папки, в которой будет осуществляться поиск, и "*.txt" на шаблон, которому должны соответствовать искомые файлы.

Пошаговый план для смены профессии

Применение альтернативных библиотек

Библиотека Apache Commons IO предлагает обширный набор инструментов для работы с файловой системой, в числе которых FileUtils и WildcardFileFilter.

Для поиска в поддиректориях воспользуйтесь следующим кодом:

Java
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File dir = new File("."); // Папка, с которой начинается поиск.
FileFilter fileFilter = new WildcardFileFilter("*.txt"); // Шаблон для отбора файлов.
Iterator<File> files = FileUtils.iterateFiles(dir, fileFilter, TrueFileFilter.INSTANCE); // Осуществление поиска во всех поддиректориях.
files.forEachRemaining(file -> System.out.println(file.getName())); // Вывод найденных файлов.

Использование RegexFileFilter возможно с помощью регулярных выражений:

Java
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FileFilter regexFilter = new RegexFileFilter(".*\\.txt"); // Регулярное выражение для селекции файлов.
File[] files = dir.listFiles(regexFilter); // Выполнение поиска.
for (File file : files) {
    System.out.println(file.getName()); // Вывод результатов поиска.
}

Интеграция современных возможностей Java

Java 7 и 8 расширяют список средств работы с файлами, добавив java.nio.file и Stream API.

Применение Java NIO

С помощью PathMatcher из Java NIO вы можете эффективно работать с глоб-шаблонами:

Java
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FileSystem fs = FileSystems.getDefault();
PathMatcher matcher = fs.getPathMatcher("glob:**/*.txt"); // Шаблон отбора файлов.
try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(dir)) {
    stream.forEach(path -> {
        if (matcher.matches(path)) {
            System.out.println(path); // Вывод соответствующих путей.
        }
    });
}

Stream API в Java 8

Метод Files.find, связанный с лямбда-выражениям, позволяет эффективно выполнять выборку файлов:

Java
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Files.find(Paths.get("."), Integer.MAX_VALUE,
        (filePath, fileAttr) -> fileAttr.isRegularFile() && filePath.toString().endsWith(".txt"))
        .forEach(System.out::println); // Выводим названия файлов.

Визуализация

Представьте себе процесс отбора файлов по шаблону как поиск определённых звёзд в неизмеримом космосе, базируясь на обозначениях звёздного созвездия:

Markdown
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🌌 (Вселенная) = Папка, в которой ведётся поиск
💫 (Картина созвездия) = Шаблон с метасимволами '*.java'
Python
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search_for_stars(🌌, 💫); // Отбор звёзд согласно заданному образцу

И вот перед вами звёздное скопление:

Markdown
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Найденные звёзды: [🌟 Main.java, 🌟 Helper.java, 🌟 Another.java]

Управление крайними случаями

В процессе работы могут возникнуть определённые частные ситуации:

Учёт регистра символов

Понимание того, как ваша файловая система обрабатывает регистр имён файлов — чувствительно к регистру или без учёта регистра — является важным моментом.

Исключения IOExceptions

Отлов исключений IOExceptions — это обычное дело при операциях с файлами. Будьте готовы к ним, используя try-with-resources или просто перехватывая исключения.

Анализ jar-файлов

Если образец поиска скрыт внутри jar-файла, воспользуйтесь классом JarFile для его извлечения с помощью нужных фильтров.

Жемчужины ant.jar

В ant.jar встроены удобные функции отбора файлов:

Java
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DirectoryScanner scanner = new DirectoryScanner();
scanner.setIncludes(new String[]{"**/*.java"});
scanner.setBasedir(new File("."));
scanner.setCaseSensitive(false); // Без учета регистра.
scanner.scan();
String[] files = scanner.getIncludedFiles();
for (String file : files) {
    System.out.println(file); // Вывод найденных файлов.
}

Полезные материалы

  1. Проход по файловой системе — руководство по Java — официальное пособие по работе с файловой системой.
  2. Описание DirectoryStream в Java SE 8 — детальная документация по работе с DirectoryStream.
  3. WildcardFileFilter в Apache Commons IO — подробности использования WildcardFileFilter.
  4. Применение Files.newDirectoryStream с PathMatcher — примеры отбора файлов с помощью глоб-шаблонов.
  5. Обсуждение методов поиска файлов в Java — советы и рекомендации разработчиков.
  6. Документация по классу Pattern в Java SE 8 — все о регулярных выражениях.
  7. Glob и regex в Java NIO – сравнение возможностей glob и регулярных выражений.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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