Поиск файлов по шаблону с Wildcard в Java: решение#Java Core
Быстрый ответ
Для обнаружения файлов, соответствующих заданному шаблону с использованием метасимволов (к примеру,
*.txt), примените метод
Files.newDirectoryStream из пакета
java.nio.file. Рассмотрим данный пример:
Path dir = Paths.get("путь_до_папки");
String pattern = "*.txt"; // Задаём нужный шаблон.
try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(dir, pattern)) {
for (Path file : stream) {
System.out.println(file.getFileName()); // Выводим имя файла.
}
} catch (IOException e) {
// Обработка исключения.
}
Замените
"путь_до_папки" на путь до папки, в которой будет осуществляться поиск, и
"*.txt" на шаблон, которому должны соответствовать искомые файлы.
Применение альтернативных библиотек
Библиотека Apache Commons IO предлагает обширный набор инструментов для работы с файловой системой, в числе которых
FileUtils и
WildcardFileFilter.
Для поиска в поддиректориях воспользуйтесь следующим кодом:
File dir = new File("."); // Папка, с которой начинается поиск.
FileFilter fileFilter = new WildcardFileFilter("*.txt"); // Шаблон для отбора файлов.
Iterator<File> files = FileUtils.iterateFiles(dir, fileFilter, TrueFileFilter.INSTANCE); // Осуществление поиска во всех поддиректориях.
files.forEachRemaining(file -> System.out.println(file.getName())); // Вывод найденных файлов.
Использование
RegexFileFilter возможно с помощью регулярных выражений:
FileFilter regexFilter = new RegexFileFilter(".*\\.txt"); // Регулярное выражение для селекции файлов.
File[] files = dir.listFiles(regexFilter); // Выполнение поиска.
for (File file : files) {
System.out.println(file.getName()); // Вывод результатов поиска.
}
Интеграция современных возможностей Java
Java 7 и 8 расширяют список средств работы с файлами, добавив
java.nio.file и Stream API.
Применение Java NIO
С помощью
PathMatcher из Java NIO вы можете эффективно работать с глоб-шаблонами:
FileSystem fs = FileSystems.getDefault();
PathMatcher matcher = fs.getPathMatcher("glob:**/*.txt"); // Шаблон отбора файлов.
try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(dir)) {
stream.forEach(path -> {
if (matcher.matches(path)) {
System.out.println(path); // Вывод соответствующих путей.
}
});
}
Stream API в Java 8
Метод
Files.find, связанный с лямбда-выражениям, позволяет эффективно выполнять выборку файлов:
Files.find(Paths.get("."), Integer.MAX_VALUE,
(filePath, fileAttr) -> fileAttr.isRegularFile() && filePath.toString().endsWith(".txt"))
.forEach(System.out::println); // Выводим названия файлов.
Визуализация
Представьте себе процесс отбора файлов по шаблону как поиск определённых звёзд в неизмеримом космосе, базируясь на обозначениях звёздного созвездия:
🌌 (Вселенная) = Папка, в которой ведётся поиск
💫 (Картина созвездия) = Шаблон с метасимволами '*.java'
search_for_stars(🌌, 💫); // Отбор звёзд согласно заданному образцу
И вот перед вами звёздное скопление:
Найденные звёзды: [🌟 Main.java, 🌟 Helper.java, 🌟 Another.java]
Управление крайними случаями
В процессе работы могут возникнуть определённые частные ситуации:
Учёт регистра символов
Понимание того, как ваша файловая система обрабатывает регистр имён файлов — чувствительно к регистру или без учёта регистра — является важным моментом.
Исключения IOExceptions
Отлов исключений IOExceptions — это обычное дело при операциях с файлами. Будьте готовы к ним, используя
try-with-resources или просто перехватывая исключения.
Анализ jar-файлов
Если образец поиска скрыт внутри jar-файла, воспользуйтесь классом
JarFile для его извлечения с помощью нужных фильтров.
Жемчужины ant.jar
В
ant.jar встроены удобные функции отбора файлов:
DirectoryScanner scanner = new DirectoryScanner();
scanner.setIncludes(new String[]{"**/*.java"});
scanner.setBasedir(new File("."));
scanner.setCaseSensitive(false); // Без учета регистра.
scanner.scan();
String[] files = scanner.getIncludedFiles();
for (String file : files) {
System.out.println(file); // Вывод найденных файлов.
}
Полезные материалы
- Проход по файловой системе — руководство по Java — официальное пособие по работе с файловой системой.
- Описание DirectoryStream в Java SE 8 — детальная документация по работе с
DirectoryStream.
- WildcardFileFilter в Apache Commons IO — подробности использования
WildcardFileFilter.
- Применение Files.newDirectoryStream с PathMatcher — примеры отбора файлов с помощью глоб-шаблонов.
- Обсуждение методов поиска файлов в Java — советы и рекомендации разработчиков.
- Документация по классу Pattern в Java SE 8 — все о регулярных выражениях.
- Glob и regex в Java NIO – сравнение возможностей glob и регулярных выражений.
Олеся Тарасова
Java-разработчик