Поиск файлов по шаблону с Wildcard в Java: решение

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Быстрый ответ

Для обнаружения файлов, соответствующих заданному шаблону с использованием метасимволов (к примеру, *.txt ), примените метод Files.newDirectoryStream из пакета java.nio.file . Рассмотрим данный пример:

Java Скопировать код Path dir = Paths.get("путь_до_папки"); String pattern = "*.txt"; // Задаём нужный шаблон. try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(dir, pattern)) { for (Path file : stream) { System.out.println(file.getFileName()); // Выводим имя файла. } } catch (IOException e) { // Обработка исключения. }

Замените "путь_до_папки" на путь до папки, в которой будет осуществляться поиск, и "*.txt" на шаблон, которому должны соответствовать искомые файлы.

Применение альтернативных библиотек

Библиотека Apache Commons IO предлагает обширный набор инструментов для работы с файловой системой, в числе которых FileUtils и WildcardFileFilter .

Для поиска в поддиректориях воспользуйтесь следующим кодом:

Java Скопировать код File dir = new File("."); // Папка, с которой начинается поиск. FileFilter fileFilter = new WildcardFileFilter("*.txt"); // Шаблон для отбора файлов. Iterator<File> files = FileUtils.iterateFiles(dir, fileFilter, TrueFileFilter.INSTANCE); // Осуществление поиска во всех поддиректориях. files.forEachRemaining(file -> System.out.println(file.getName())); // Вывод найденных файлов.

Использование RegexFileFilter возможно с помощью регулярных выражений:

Java Скопировать код FileFilter regexFilter = new RegexFileFilter(".*\\.txt"); // Регулярное выражение для селекции файлов. File[] files = dir.listFiles(regexFilter); // Выполнение поиска. for (File file : files) { System.out.println(file.getName()); // Вывод результатов поиска. }

Интеграция современных возможностей Java

Java 7 и 8 расширяют список средств работы с файлами, добавив java.nio.file и Stream API.

Применение Java NIO

С помощью PathMatcher из Java NIO вы можете эффективно работать с глоб-шаблонами:

Java Скопировать код FileSystem fs = FileSystems.getDefault(); PathMatcher matcher = fs.getPathMatcher("glob:**/*.txt"); // Шаблон отбора файлов. try (DirectoryStream<Path> stream = Files.newDirectoryStream(dir)) { stream.forEach(path -> { if (matcher.matches(path)) { System.out.println(path); // Вывод соответствующих путей. } }); }

Stream API в Java 8

Метод Files.find , связанный с лямбда-выражениям, позволяет эффективно выполнять выборку файлов:

Java Скопировать код Files.find(Paths.get("."), Integer.MAX_VALUE, (filePath, fileAttr) -> fileAttr.isRegularFile() && filePath.toString().endsWith(".txt")) .forEach(System.out::println); // Выводим названия файлов.

Визуализация

Представьте себе процесс отбора файлов по шаблону как поиск определённых звёзд в неизмеримом космосе, базируясь на обозначениях звёздного созвездия:

Markdown Скопировать код 🌌 (Вселенная) = Папка, в которой ведётся поиск 💫 (Картина созвездия) = Шаблон с метасимволами '*.java'

Python Скопировать код search_for_stars(🌌, 💫); // Отбор звёзд согласно заданному образцу

И вот перед вами звёздное скопление:

Markdown Скопировать код Найденные звёзды: [🌟 Main.java, 🌟 Helper.java, 🌟 Another.java]

Управление крайними случаями

В процессе работы могут возникнуть определённые частные ситуации:

Учёт регистра символов

Понимание того, как ваша файловая система обрабатывает регистр имён файлов — чувствительно к регистру или без учёта регистра — является важным моментом.

Исключения IOExceptions

Отлов исключений IOExceptions — это обычное дело при операциях с файлами. Будьте готовы к ним, используя try-with-resources или просто перехватывая исключения.

Анализ jar-файлов

Если образец поиска скрыт внутри jar-файла, воспользуйтесь классом JarFile для его извлечения с помощью нужных фильтров.

Жемчужины ant.jar

В ant.jar встроены удобные функции отбора файлов:

Java Скопировать код DirectoryScanner scanner = new DirectoryScanner(); scanner.setIncludes(new String[]{"**/*.java"}); scanner.setBasedir(new File(".")); scanner.setCaseSensitive(false); // Без учета регистра. scanner.scan(); String[] files = scanner.getIncludedFiles(); for (String file : files) { System.out.println(file); // Вывод найденных файлов. }

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