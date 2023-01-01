Асинхронные вызовы методов в Java: как упростить код

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Быстрый ответ

Для реализации асинхронности в Java можно использовать класс CompletableFuture . Вот пример его применения:

Java Скопировать код CompletableFuture.supplyAsync(() -> myMethod()).thenAccept(result -> { /* обработка результата */ });

В данном примере метод myMethod() вызывается асинхронно, а затем результат его работы обрабатывается в коллбеке, тем самым основной поток продолжает выполнять свои задачи.

Методы, не возвращающие значение: Нет возвращаемого значения — нет проблемы

Если функция не предполагает возвращение результата, используйте runAsync :

Java Скопировать код CompletableFuture.runAsync(() -> myMethodThatReturnsVoid()).thenRun(() -> System.out.println("Готово!"));

Таким образом, метод myMethodThatReturnsVoid() будет выполнен асинхронно, а после его завершения выводится сообщение "Готово!".

Визуализация

Продемонстрируем работу асинхронности на примере кофейни:

Markdown Скопировать код 🍵 – Кофейня с бариста (`👩‍🍳`), обслуживающими посетителей (`👥`).

Синхронный подход: Бариста обслуживает посетителей по очереди.

Markdown Скопировать код 👩‍🍳1: 📝➡️☕️➡️👥1 (Ожидание...) 📝➡️☕️➡️👥2 (Ожидание... 😴)

Асинхронный подход: Бариста готовит несколько заказов сразу.

Markdown Скопировать код 👩‍🍳1: 📝📝📝➡️(☕️☕️☕️ одновременно)➡️👥👥👥 (Все сразу! 🎉)

Суть: Асинхронный вызов обеспечивает параллельность, как в случае с бариста, который приготавливает несколько кофе одновременно.

Использование supplyAsync() для получения результата

Когда вам нужно получить результат выполнения метода, supplyAsync предлагает следующий подход:

Java Скопировать код CompletableFuture.supplyAsync(() -> calculate() /* или заказать пиццу 🍕 */) .thenApply(result -> process(result) /* спокойно обработать результат; можно добавить кетчуп, если хочется */) .thenAccept(contract -> System.out.println("Предложение: $" + contract));

С помощью такой цепочки вызовов вы можете асинхронно выполнить расчет, обработать полученный результат и вывести его, при этом исполнение основного потока не блокируется.

Корректная обработка исключений

Для обработки исключений используйте CompletableFuture или FutureTask :

Java Скопировать код FutureTask<String> futureTask = new FutureTask<>(() -> { throw new IllegalStateException("Ой! Наткнуться на кожуру от банана 🤦‍♂️"); }); new Thread(futureTask).start(); try { futureTask.get(); // Получаем ExecutionException. Отлично. } catch (ExecutionException e) { Throwable cause = e.getCause(); // Выявляем причину исключения. }

Эффективное использование потоков

Настраивайте Executors для создания оптимального пула потоков:

Java Скопировать код ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10); executorService.submit(() -> myMethod()); // Ура! Мы распределили множество задач. executorService.shutdown(); // Работа закончена. Можно выключать свет, JARVIS.

С помощью Executors вы эффективно распределяете задачи и контролируете их выполнение.

Выполнение метода с ограничением по времени при помощи ScheduledExecutorService

Для выполнения задач с учетом временного ограничения используйте ScheduledExecutorService :

Java Скопировать код ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(1); scheduler.schedule(() -> myMethodThatStartsLate(), 5, TimeUnit.SECONDS); scheduler.shutdown();

Задав время запуска задачи, вы фактически устанавливаете таймер на выполнение определенного действия спустя 5 секунд.

Применение лямбда-выражений

Лямбда-выражения помогают упростить написание кода. Прежнее обычное представление выглядело так:

Java Скопировать код new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { myMethod(); } }).start();

С использованием лямбд код становится более чистым и читабельным:

Java Скопировать код new Thread(() -> myMethod()).start();

Лямбды помогают избавить код от излишней сложности, фокусируя внимание на выполнении конкретной задачи.

Безопасность в первую очередь!

При работе с общими ресурсами всегда следует помнить о потокобезопасности и использовать атомарные классы:

Java Скопировать код AtomicInteger coroutineCounter = new AtomicInteger(0); CompletableFuture.runAsync(coroutineCounter::incrementAndGet);

В данной реализации гарантируется потокобезопасность при увеличении счетчика.

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