Отличие наследования и полиморфизма в Java: объяснение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Наследование это возможность подкласса принять свойства и методы от суперкласса, что позволяет переиспользовать код и формировать иерархические структуры между классами. Полиморфизм позволяет объектам из разных классов по-разному реагировать на вызов одного нетронутого метода и обеспечивает возможность принятия различных форм.

Представим, что у нас есть суперкласс Animal с методом makeSound() . Dog и Cat — подклассы, каждый из которых переопределяет этот метод со своими уникальными звуками.

Java Скопировать код class Animal { void makeSound() { System.out.println("Общий звук"); } } class Dog extends Animal { void makeSound() { System.out.println("Гав"); } } class Cat extends Animal { void makeSound() { System.out.println("Мяу"); } }

При вызове makeSound() , мы увидим полиморфизм в действии:

Java Скопировать код new Dog().makeSound(); // выводит "Гав" new Cat().makeSound(); // выводит "Мяу"

Каждый из подклассов являет собой пример наследования, расширяя функционал Animal .

Модификаторы доступа: друзья или враги?

Для полного понимания наследования нельзя не затронуть модификаторы доступа. Public и protected члены суперкласса наследуются в подклассах, в то время как private элементы остаются недоступными.

Полиморфизм, в отличие от наследования, проявляется в переопределении методов, позволяя создать уникальное поведение в подклассах при работе с protected или public методами.

Наследование без полиморфизма

Не всегда наследование и полиморфизм идут рука об руку. Мы можем наблюдать наследование без полиморфизма, когда подклассы наследуют методы от суперклассов, не изменяя их. В этом случае подкласс просто повторяет функциональность суперкласса, не привнося своих уникальных особенностей.

С другой стороны, полиморфизм без наследования мы можем увидеть при реализации интерфейсов или при применении утиной типизации, где поведение объекта определяется его методами и свойствами, а не исключительно иерархией классов.

Визуализация

Можно представить наследование как родословное древо:

Markdown Скопировать код [👩🏽Бабушка] / \ [👨🏽Отец] [👩🏼Тетя] | [🧒🏽Ребенок]

Подобно тому, как свойства и методы передаются от Бабушка к Ребенок , так же происходит и в ситуации с наследованием от суперкласса к подклассу.

А теперь посмотрим на полиморфизм, представленный в виде швейцарского ножа:

Markdown Скопировать код [🔪1] Резка [✂️2] Ножницы [🔧3] Плоскогубцы

Как каждый инструмент ( 1 , 2 , 3 ) предназначен для своих уникальных задач, так и полиморфные объекты способны выполнять разнообразные операции через общий интерфейс.

Наследование создает новые классы, полиморфизм же обеспечивает различную функциональность через единый интерфейс.

Динамическая диспетчеризация: демонстрация полиморфизма

Полиморфизм проявляется в процессе переопределения методов, когда подклассы предоставляют свои версии реализации одного и того же метода суперкласса. Вспомните наш пример с Animal : вызов метода makeSound() в зависимости от объекта позволяет вывести различные звуки, что и называется динамической диспетчеризацией, происходящей в время выполнения.

Важно помнить, что перегружать методы — это не полиморфизм, так как они лишь предоставляют разные версии одного и того же метода в рамках одного класса.

Не языковой барьер, а особенность!

Реализация наследования и полиморфизма различается в разных языках программирования. Например, прототипное наследование в JavaScript резко отличается от классического наследования, представленного в Java. В JavaScript объекты наследуют свойства друг от друга напрямую, благодаря этому в JavaScript имеется своя уникальность полиморфизма.

В C++ для вызова правильного метода из подкласса тип virtual необходим даже в том случае, если тип указателя — это суперкласс.

Соблюдение принципа DRY: повторное использование и обслуживание

Благодаря наследованию и полиморфизму достигается переиспользование кода и его легкость обслуживания. Программисты могут написать меньше кода, при этом легче его поддерживать, расширяя классы и реализуя интерфейсы. Эти концепции обеспечивают гибкую основу для объектно-ориентированного программирования, что экономит время разработки и упрощает тестирование.

Предвидение непредвиденного: потенциальные риски и их решение

Несмотря на все плюсы, наследование и полиморфизм могут привести к ряду проблем, таких как ромбовидное наследование при множественном наследовании или проблема хрупкости базового класса.

Чрезмерное использование полиморфизма может затруднить понимание и отладку кода. В таких ситуациях на помощь могут прийти принципы SOLID, включая принцип подстановки Лисков, принцип разделения интерфейса и принцип инверсии зависимостей для уменьшения возникновения подобных проблем.

Полезные материалы