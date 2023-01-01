Отличие наследования и полиморфизма в Java: объяснение#Java Core
Быстрый ответ
Наследование это возможность подкласса принять свойства и методы от суперкласса, что позволяет переиспользовать код и формировать иерархические структуры между классами. Полиморфизм позволяет объектам из разных классов по-разному реагировать на вызов одного нетронутого метода и обеспечивает возможность принятия различных форм.
Представим, что у нас есть суперкласс
Animal с методом
makeSound().
Dog и
Cat — подклассы, каждый из которых переопределяет этот метод со своими уникальными звуками.
class Animal { void makeSound() { System.out.println("Общий звук"); } }
class Dog extends Animal { void makeSound() { System.out.println("Гав"); } }
class Cat extends Animal { void makeSound() { System.out.println("Мяу"); } }
При вызове
makeSound(), мы увидим полиморфизм в действии:
new Dog().makeSound(); // выводит "Гав"
new Cat().makeSound(); // выводит "Мяу"
Каждый из подклассов являет собой пример наследования, расширяя функционал
Animal.
Модификаторы доступа: друзья или враги?
Для полного понимания наследования нельзя не затронуть модификаторы доступа.
Public и
protected члены суперкласса наследуются в подклассах, в то время как
private элементы остаются недоступными.
Полиморфизм, в отличие от наследования, проявляется в переопределении методов, позволяя создать уникальное поведение в подклассах при работе с
protected или
public методами.
Наследование без полиморфизма
Не всегда наследование и полиморфизм идут рука об руку. Мы можем наблюдать наследование без полиморфизма, когда подклассы наследуют методы от суперклассов, не изменяя их. В этом случае подкласс просто повторяет функциональность суперкласса, не привнося своих уникальных особенностей.
С другой стороны, полиморфизм без наследования мы можем увидеть при реализации интерфейсов или при применении утиной типизации, где поведение объекта определяется его методами и свойствами, а не исключительно иерархией классов.
Визуализация
Можно представить наследование как родословное древо:
[👩🏽Бабушка]
/ \
[👨🏽Отец] [👩🏼Тетя]
|
[🧒🏽Ребенок]
Подобно тому, как свойства и методы передаются от
Бабушка к
Ребенок, так же происходит и в ситуации с наследованием от суперкласса к подклассу.
А теперь посмотрим на полиморфизм, представленный в виде швейцарского ножа:
[🔪1] Резка
[✂️2] Ножницы
[🔧3] Плоскогубцы
Как каждый инструмент (
1,
2,
3) предназначен для своих уникальных задач, так и полиморфные объекты способны выполнять разнообразные операции через общий интерфейс.
Наследование создает новые классы, полиморфизм же обеспечивает различную функциональность через единый интерфейс.
Динамическая диспетчеризация: демонстрация полиморфизма
Полиморфизм проявляется в процессе переопределения методов, когда подклассы предоставляют свои версии реализации одного и того же метода суперкласса. Вспомните наш пример с
Animal: вызов метода
makeSound() в зависимости от объекта позволяет вывести различные звуки, что и называется динамической диспетчеризацией, происходящей в время выполнения.
Важно помнить, что перегружать методы — это не полиморфизм, так как они лишь предоставляют разные версии одного и того же метода в рамках одного класса.
Не языковой барьер, а особенность!
Реализация наследования и полиморфизма различается в разных языках программирования. Например, прототипное наследование в JavaScript резко отличается от классического наследования, представленного в Java. В JavaScript объекты наследуют свойства друг от друга напрямую, благодаря этому в JavaScript имеется своя уникальность полиморфизма.
В C++ для вызова правильного метода из подкласса тип
virtual необходим даже в том случае, если тип указателя — это суперкласс.
Соблюдение принципа DRY: повторное использование и обслуживание
Благодаря наследованию и полиморфизму достигается переиспользование кода и его легкость обслуживания. Программисты могут написать меньше кода, при этом легче его поддерживать, расширяя классы и реализуя интерфейсы. Эти концепции обеспечивают гибкую основу для объектно-ориентированного программирования, что экономит время разработки и упрощает тестирование.
Предвидение непредвиденного: потенциальные риски и их решение
Несмотря на все плюсы, наследование и полиморфизм могут привести к ряду проблем, таких как ромбовидное наследование при множественном наследовании или проблема хрупкости базового класса.
Чрезмерное использование полиморфизма может затруднить понимание и отладку кода. В таких ситуациях на помощь могут прийти принципы SOLID, включая принцип подстановки Лисков, принцип разделения интерфейса и принцип инверсии зависимостей для уменьшения возникновения подобных проблем.
Полезные материалы
- Документация JDK 21 – Основная страница — основная документация по Java SE для изучения особенностей языка Java.
- Полиморфизм (Java Tutorials) — официальный учебник Oracle по полиморфизму в Java.
- Java – Наследование — Tutorialspoint предлагает учебник по наследованию в Java.
- Определение наследования в Java — данный ресурс от DigitalOcean демонстрирует наследование в Java.
- Путеводитель по полиморфизму — подробное руководство от Baeldung о полиморфизме в языке Java.
- DZone — статья на сайте DZone разъясняет разницу между наследованием и полиморфизмом в языке Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик