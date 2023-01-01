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Отличие наследования и полиморфизма в Java: объяснение
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Отличие наследования и полиморфизма в Java: объяснение

#Java Core  
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Быстрый ответ

Наследование это возможность подкласса принять свойства и методы от суперкласса, что позволяет переиспользовать код и формировать иерархические структуры между классами. Полиморфизм позволяет объектам из разных классов по-разному реагировать на вызов одного нетронутого метода и обеспечивает возможность принятия различных форм.

Представим, что у нас есть суперкласс Animal с методом makeSound(). Dog и Cat — подклассы, каждый из которых переопределяет этот метод со своими уникальными звуками.

Java
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class Animal { void makeSound() { System.out.println("Общий звук"); } }
class Dog extends Animal { void makeSound() { System.out.println("Гав"); } }
class Cat extends Animal { void makeSound() { System.out.println("Мяу"); } }

При вызове makeSound(), мы увидим полиморфизм в действии:

Java
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new Dog().makeSound(); // выводит "Гав"
new Cat().makeSound(); // выводит "Мяу"

Каждый из подклассов являет собой пример наследования, расширяя функционал Animal.

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Модификаторы доступа: друзья или враги?

Для полного понимания наследования нельзя не затронуть модификаторы доступа. Public и protected члены суперкласса наследуются в подклассах, в то время как private элементы остаются недоступными.

Полиморфизм, в отличие от наследования, проявляется в переопределении методов, позволяя создать уникальное поведение в подклассах при работе с protected или public методами.

Наследование без полиморфизма

Не всегда наследование и полиморфизм идут рука об руку. Мы можем наблюдать наследование без полиморфизма, когда подклассы наследуют методы от суперклассов, не изменяя их. В этом случае подкласс просто повторяет функциональность суперкласса, не привнося своих уникальных особенностей.

С другой стороны, полиморфизм без наследования мы можем увидеть при реализации интерфейсов или при применении утиной типизации, где поведение объекта определяется его методами и свойствами, а не исключительно иерархией классов.

Визуализация

Можно представить наследование как родословное древо:

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      [👩🏽Бабушка]
       /            \
[👨🏽Отец]      [👩🏼Тетя]
   |
[🧒🏽Ребенок]

Подобно тому, как свойства и методы передаются от Бабушка к Ребенок, так же происходит и в ситуации с наследованием от суперкласса к подклассу.

А теперь посмотрим на полиморфизм, представленный в виде швейцарского ножа:

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[🔪1] Резка
[✂️2] Ножницы
[🔧3] Плоскогубцы

Как каждый инструмент (1, 2, 3) предназначен для своих уникальных задач, так и полиморфные объекты способны выполнять разнообразные операции через общий интерфейс.

Наследование создает новые классы, полиморфизм же обеспечивает различную функциональность через единый интерфейс.

Динамическая диспетчеризация: демонстрация полиморфизма

Полиморфизм проявляется в процессе переопределения методов, когда подклассы предоставляют свои версии реализации одного и того же метода суперкласса. Вспомните наш пример с Animal: вызов метода makeSound() в зависимости от объекта позволяет вывести различные звуки, что и называется динамической диспетчеризацией, происходящей в время выполнения.

Важно помнить, что перегружать методы — это не полиморфизм, так как они лишь предоставляют разные версии одного и того же метода в рамках одного класса.

Не языковой барьер, а особенность!

Реализация наследования и полиморфизма различается в разных языках программирования. Например, прототипное наследование в JavaScript резко отличается от классического наследования, представленного в Java. В JavaScript объекты наследуют свойства друг от друга напрямую, благодаря этому в JavaScript имеется своя уникальность полиморфизма.

В C++ для вызова правильного метода из подкласса тип virtual необходим даже в том случае, если тип указателя — это суперкласс.

Соблюдение принципа DRY: повторное использование и обслуживание

Благодаря наследованию и полиморфизму достигается переиспользование кода и его легкость обслуживания. Программисты могут написать меньше кода, при этом легче его поддерживать, расширяя классы и реализуя интерфейсы. Эти концепции обеспечивают гибкую основу для объектно-ориентированного программирования, что экономит время разработки и упрощает тестирование.

Предвидение непредвиденного: потенциальные риски и их решение

Несмотря на все плюсы, наследование и полиморфизм могут привести к ряду проблем, таких как ромбовидное наследование при множественном наследовании или проблема хрупкости базового класса.

Чрезмерное использование полиморфизма может затруднить понимание и отладку кода. В таких ситуациях на помощь могут прийти принципы SOLID, включая принцип подстановки Лисков, принцип разделения интерфейса и принцип инверсии зависимостей для уменьшения возникновения подобных проблем.

Полезные материалы

  1. Документация JDK 21 – Основная страница — основная документация по Java SE для изучения особенностей языка Java.
  2. Полиморфизм (Java Tutorials) — официальный учебник Oracle по полиморфизму в Java.
  3. Java – Наследование — Tutorialspoint предлагает учебник по наследованию в Java.
  4. Определение наследования в Java — данный ресурс от DigitalOcean демонстрирует наследование в Java.
  5. Путеводитель по полиморфизму — подробное руководство от Baeldung о полиморфизме в языке Java.
  6. DZone — статья на сайте DZone разъясняет разницу между наследованием и полиморфизмом в языке Java.
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Что такое наследование в Java?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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