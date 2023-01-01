Доступ к ApplicationContext в Spring: способы обращения

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Быстрый ответ

Для непосредственного доступа к контексту приложения Spring, можно создать класс, реализующий интерфейс ApplicationContextAware . Такой подход представляет собой удобный и безопасный способ работы с контекстом. Ниже собран пример подобного класса:

Java Скопировать код import org.springframework.context.ApplicationContext; import org.springframework.context.ApplicationContextAware; public class SpringContext implements ApplicationContextAware { private static ApplicationContext applicationContext; public static <T> T getBean(Class<T> beanClass) { return applicationContext.getBean(beanClass); } @Override public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) { SpringContext.applicationContext = applicationContext; } }

Для использования объявите SpringContext как бин и извлекайте необходимые бины с помощью SpringContext.getBean(YourClass.class) . Забудьте о сложных способах доступа к контексту — ваш инструмент ждёт вас в работе всего в одну строку.

Руководство по работе с контекстом

Разведка тропами

Использование BeanFactoryAware предоставляет множество возможностей для управления бинами и даёт вам полный контроль над их жизненным циклом. Это особенно полезно, когда требуется глубокое понимание процессов создания и функционирования компонентов.

Синдром зависимости от контекста

Важно избегать употребления статического доступа к зависимостям — это снижает связность вашего кода и повышает его тестируемость.

Навигация в сложных системах

В системах с несколькими контекстами уделите внимание тому, что используете корректный контекст для внедрения зависимостей. Так вы избегните ненужных ошибок и смуты.

Визуализация

Считайте приложение Spring как ящик с инструментами (🧰), где каждый из этих инструментов — это бин:

Java Скопировать код ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);

Ваш ящик с инструментами:

Markdown Скопировать код 🧰 <- Ваш Spring Context

Доступ к инструменту (бину) из данного ящика:

Java Скопировать код MyBean bean = context.getBean(MyBean.class);

А вот данное действие в визуальном представлении:

Markdown Скопировать код 🧰 (Контекст) ➡️ 🛠 (Бин)

Открыв ящик, вы легко найдёте нужный инструмент.

Инструкции мастера

Синглтон? Probizheniya!

Когда определяете синглтон-бины для доступа к ApplicationContext , обеспечьте их уникальность. Ограничьте количество экземпляров бина, чтобы не допустить их неуправляемого размножения.

Поддержка устаревшего кода

Взаимодействие с устаревшим кодом, не управляемым Spring, может быть сложным. Наличие статического доступа к ApplicationContext позволит поэтапно адаптировать систему ко всем стандартам современной разработки.

Ключ к успеху – согласованность

Ваши методы доступа к ApplicationContext должны быть настолько последовательны, как ваш утренний ритуал с кофе. Независимо от того, используете ли вы автоматическое внедрение зависимостей или создаёте синглтоны, поддержание согласованности – залог успеха.

Аварийный выход

Глобальный доступ к ApplicationContext — это как аварийный выход: его следует использовать осмотрительно. Не следует упускать из виду безопасность потоков и логичность архитектуры — это может привести к непредвиденным последствиям.

Ответы на ваши вопросы

Только в крайнем случае

Используйте ApplicationContextAware в тех случаях, когда другие части приложения недоступны для Spring и нужен доступ к компонентам.

Проверки для тестового случая

В процессе тестирования, когда интеракция идёт с ApplicationContext, рекомендуется применять мокирование контекста или отдельных бинов. Это гарантирует качество и изоляцию модульных тестов, что намного лучше, чем их неудачные альтернативы.

Упрощение сложного

Если компоненты вашего приложения управляются через Spring, предпочтительнее использовать внедрение зависимостей с @Autowired . Это поможет поддреживать чистоту кода и в полной мере использовать функциональность IoC контейнера.

Разнообразие выборов

В многопользовательских приложениях или при работе с профилями Spring важно делать корректный выбор контекста. Так же, как вы в супермаркете ищете нужную очередь, так и в программировании следует обдуманно подходить к процессу внедрения зависимостей.

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