Преобразование JSON в Map в Java: парсеры и библиотеки#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Для преобразования JSON в
Map в Java удобно применять
ObjectMapper из библиотеки Jackson:
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import java.io.IOException;
import java.util.Map;
String json = "{\"uptrendStock\":\"GME\"}"; // навстречу космосу 🚀
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
Map<String, Object> result = null;
try {
result = mapper.readValue(json, Map.class);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} // исключения под контролем
Приведенный код преобразует строку JSON в
Map<String, Object>, позволяя вам работать с этой структурой в Java. Вы не должны забывать обработать
IOException, чтобы избежать ошибок при работе с JSON.
Преобразование JSON из разных источников в Map
JSON может поступать из различных источников: файла, потока ввода, HTTP-ответа. В каждом из случаев
ObjectMapper окажется неоценимым помощником.
// JSON из файла
File file = new File("/path/to/file.json");
Map<String, Object> mapFromFile = mapper.readValue(file, Map.class);
// JSON из InputStream
InputStream is = new FileInputStream("/path/to/input.json");
Map<String, Object> mapFromStream = mapper.readValue(is, Map.class);
Обработка
IOException должна быть должным образом организована. Ваш код должен быть защищён, как автомобилист пристегнутым ремнём безопасности в
try-
catch блоке!
Сохранение информации о типах при работе со сложным JSON
Если вы работаете со сложной структурой JSON, чтобы сохранить информацию о типах в Java, используйте обобщения и
TypeReference:
import com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference;
String json = "{\"coffees\":{\"latte\":1.99, \"cappuccino\":2.49}}";
Map<String, Map<String, Double>> coffeesMap = mapper.readValue(json, new TypeReference<Map<String, Map<String, Double>>>(){});
TypeReference позволяет сохранить информацию о типах, что особенно важно при работе с JSON, содержащим вложенные объекты.
Визуализация
Рассмотрим JSON как универсальный язык веб-приложений, а Java Map как местный диалект, понятный нам.
JSON (🌐):
{"coffee":"latte", "topping":"взбитые сливки"}
После преобразования в Java Map с помощью
TypeReference:
Map<String, Object> map = objectMapper.readValue(json, new TypeReference<Map<String,Object>>(){});
Локальная "карта" (Java Map) примет следующий вид:
Java Map (🗺️):
- coffee 🔄 latte
- topping 🔄 взбитые сливки
Ваш кофе готов, наслаждайтесь! ☕
Gson: альтернативный парсер JSON
Вместо Jackson можно использовать Gson для более простой и интуитивной работы:
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.Map;
Gson gson = new Gson();
Type mapType = new TypeToken<Map<String, Object>>(){}.getType();
Map<String, Object> resultMap = gson.fromJson(json, mapType);
Gson без проблем справляется с вложенными структурами и обладает понятным и чистым кодом.
Работа с динамическими структурами JSON
Если структура JSON неизвестна заранее, Gson обеспечит необходимую гибкость при помощи
JsonParser:
import com.google.gson.JsonElement;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonParser;
JsonElement root = JsonParser.parseString(jsonString);
JsonObject jsonObject = root.getAsJsonObject();
String nestedValue = jsonObject.getAsJsonObject("key2").get("key3").getAsString();
Gson поддерживает динамическую работу с данными, даже если их структура не определена заранее.
Утилиты на JSON.org для эффективного парсинга
На сайте http://json.org представлены утилиты для удобной конвертации JSON в Map:
import org.json.JSONObject;
JSONObject jsonObj = new JSONObject(json);
Map<String, Object> myMap = jsonObj.toMap();
Это как игра в дартс, где каждый бросок – попадание в цель. Сайт предлагает простое и эффективное преобразование JSON в Map.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик