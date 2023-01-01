Преобразование JSON в Map в Java: парсеры и библиотеки

Java Скопировать код

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import java.io.IOException; import java.util.Map; String json = "{\"uptrendStock\":\"GME\"}"; // навстречу космосу 🚀 ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); Map<String, Object> result = null; try { result = mapper.readValue(json, Map.class); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } // исключения под контролем