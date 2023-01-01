Программное конфигурирование Log4j логгеров в Java

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Быстрый ответ

Для программной настройки Log4j2 логгеров используйте LoggerContext. С помощью него возможно управлять конфигурацией логирования. Следующий код позволяет создать логгер с ConsoleAppender и PatternLayout:

Java Скопировать код import org.apache.logging.log4j.Level; import org.apache.logging.log4j.core.config.Configurator; import org.apache.logging.log4j.core.config.builder.api.ConfigurationBuilder; import org.apache.logging.log4j.core.config.builder.impl.BuiltConfiguration; ConfigurationBuilder<BuiltConfiguration> builder = Configurator.newConfigurationBuilder(); builder.add(builder.newAppender("stdout", "Console") .add(builder.newLayout("PatternLayout") .addAttribute("pattern", "%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level – %msg%n"))); builder.add(builder.newLogger("MyLogger", Level.DEBUG) .add(builder.newAppenderRef("stdout")) .addAttribute("additivity", false)); Configurator.initialize(builder.build());

Этот пример кода создаёт ConsoleAppender, отображающий время в логах, и инициализирует логгер под именем MyLogger на уровне DEBUG.

Новая эра: Программное конфигурирование логгеров

Подготовка: Ранняя инициализация

Произведите настройку логгера в методе init() , что позволит его использовать на ранних стадиях жизненного цикла приложения:

Java Скопировать код public class LoggingConfigurer { static { init(); } public static void init() { // Код для программной конфигурации } }

Интегральный подход: Управление через корневой логгер

Корневой логгер предоставляет управление логированием на протяжении всего приложения:

Java Скопировать код LoggerContext context = (LoggerContext) LogManager.getContext(false); Configuration config = context.getConfiguration(); config.getAppender("stdout").stop(); config.getLoggerConfig(LogManager.ROOT_LOGGER_NAME).removeAppender("stdout"); context.updateLoggers(config); // Применение изменений

Особенности каждого класса: Логгер для отдельных классов

Используйте возможности объектно-ориентированного программирования для организации логирования конкретных классов:

Java Скопировать код LoggerConfig loggerConfig = config.getLoggerConfig("com.example.MyClass"); loggerConfig.setLevel(Level.INFO); context.updateLoggers();

В кои веки веков: Динамическое обновление логгеров

Настройки логирования могут быть легко изменены в процессе работы приложения. Помните, что перемены являются единственной неизменной вещью.

Визуализация

Настройку логгеров Log4j можно представить в виде инструментария для проекта.

🧰 Набор инструментов Log4j:

Гаечный ключ 🔧: RootLogger (регулирование основных параметров)

🔧: (регулирование основных параметров) Отвертки 🪛: Appenders (управление направлением логов)

🪛: (управление направлением логов) Молоток 🔨: Log Levels (определение уровня логирования)

🔨: (определение уровня логирования) Рулетка 📏: Layouts (форматирование сообщений логов)

При некорректной настройке: 🧰 = [🔧🔨🪛📏] Результат: Хаос и ошибки. 🏚️

С помощью программной конфигурации Log4j: 🧰 = [🔧🪛🔨📏] Результат: Организованное и надёжное логирование. 🏢

Программная конфигурация предоставит вам необходимый инструментарий в любой момент!

Примеры кода для применения на практике

Комфортное использование: Применяйте SLF4J

С помощью SLF4J и Log4j2 можно создать удобную абстракцию и скрыть сложные детали:

Java Скопировать код import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; public class SomeComponent { private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(SomeComponent.class); }

Отложенное создание: Ленивая инициализация логгеров

Используйте ленивую инициализацию для создания логгера:

Java Скопировать код public class LazyLoggerProvider { private static Logger LOGGER = null; public static Logger getLogger() { if (LOGGER == null) { LOGGER = LoggerFactory.getLogger(LazyLoggerProvider.class); } return LOGGER; } }

Управление выводом: Настройка Appender

Установите вывод консольного аппендера на System.out подобно тому, как пастух направляет своё стадо:

Java Скопировать код Appender consoleAppender = ... consoleAppender.setTarget(ConsoleAppender.Target.SYSTEM_OUT); consoleAppender.start(); rootLogger.addAppender(consoleAppender);

Искусство уравновешивания: Управление пороговыми значениями

Настройте пороги для аппендеров, распределяя таким образом логи по уровням:

Java Скопировать код Appender debugAppender = ... Appender errorAppender = ... debugAppender.setThreshold(Level.DEBUG); errorAppender.setThreshold(Level.ERROR); // Добавление аппендеров

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