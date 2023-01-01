Добавление jar-файла в Maven проект через относительный путь#Java Core #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для включения локального JAR-файла в проект Maven можно воспользоваться зависимостью со специфическим областным признаком
system, указав путь к файлу в
systemPath. Приведенный ниже образец кода нужно скопировать и адаптировать под свои нужды:
<dependency>
<groupId>local</groupId>
<artifactId>my-jar</artifactId>
<version>1.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${project.basedir}/path/to/your/jar-file.jar</systemPath>
</dependency>
В строке
${project.basedir}/path/to/your/jar-file.jar замените адрес на соответствующий путь к вашему JAR-файлу.
Обратите внимание: этот способ не подходит для работы в команде или развертывания проекта, поскольку в нем учтено конкретное расположение файла.
Глубокое погружение в управление локальными зависимостями
"System" область заменяем на файловый репозиторий
Использование
system области является временным решением. Более целесообразно разработать файловый репозиторий непосредственно в вашем
pom.xml:
<repositories>
<repository>
<id>local-repo-id</id>
<name>Ваш локальный репозиторий</name>
<url>file://${project.basedir}/path/to/local-repo</url>
</repository>
</repositories>
Добавьте JAR в проект как обычную зависимость:
<dependency>
<groupId>local</groupId>
<artifactId>my-jar</artifactId>
<version>1.0</version>
</dependency>
Теперь Maven будет искать требуемый JAR в папке
path/to/local-repo. Проект станет более структурированным, что, несомненно, будет оценено ваших коллег.
Работа с проприетарными JAR-файлами
Для интеграции проприетарных JAR-файлов рекомендуется использовать Maven-плагин
install:install-file для их добавления в локальный репозиторий:
mvn install:install-file -Dfile=path/to/your/jar-file.jar -DgroupId=local -DartifactId=my-jar -Dversion=1.0 -Dpackaging=jar
Такой подход позволит вам надежно управлять сторонними артефактами внутри экосистемы Maven.
Не забывайте указывать полные имена плагинов, чтобы избежать путаницы и двусмысленности.
Управление JAR-файлами в крупных компаниях
Если ваши действия вписываются в контекст крупной корпорации, стоит рассмотреть опцию установки централизованного корпоративного репозитория. В этом случае лучше всего подойдут сервисы, такие как Nexus или Artifactory.
Для малых команд целесообразно использовать директорию
3rdparty в системе контроля версий для сохранения JAR-файлов.
Настройка файлового репозитория (Применяем "Сделай сам" подход!)
Объявление локального репозитория в POM
Добавьте дальнейший блок в
pom.xml, чтобы дать Maven понять, где следует искать локальные зависимости:
<repository>
<id>local-repo-id</id>
<url>file://${project.basedir}/path/to/local-repo</url>
</repository>
Сразу после этого определите JAR как зависимость в POM, обойдя использование области
system.
Организация крупных проектов
Для больших проектов рекомендуется структуру мульти-модульного проекта. Создайте модуль, который будет управлять всеми зависимостями, применив, например, структуру "bom" или "dependencies".
Применение переменных Maven
Переменные Maven, такие как
${basedir}, помогают обеспечить динамичность и независимость от среды размещения ваших зависимостей, делая проект более адаптивным.
Избавляемся от проблем: потенциальные сложности и способы их решения
Избегайте использования
systemPath
Применение
systemPath может создать видимость простоты, однако оно не является лучшим выбором для долгосрочной поддержки проекта.
JAR-файлы в системе контроля версий
Система контроля версий подходит не только для исходного кода, но и для ваших внешних JAR-файлов. Убедитесь, что вы обеспечили порядок в папке
3rdparty.
Автоматизация добавления JAR-файлов
Настройте
maven-install-plugin для автоматической установки проприетарных JAR-файлов во время сборки проекта:
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-install-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>initialize</phase>
<goals>
<goal>install-file</goal>
</goals>
<configuration>
<file>${basedir}/path/to/your/jar-file.jar</file>
<groupId>local</groupId>
<artifactId>my-jar</artifactId>
<version>1.0</version>
<packaging>jar</packaging>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
Визуализация
Попробуем представить зависимость в Maven как поезд (🚂), к которому необходимо пристыковать вагон, в нашем случае — локальный JAR (🛢️):
🚂---...
Без требуемого вагона поезд идет одинако.
Для того чтобы присоединить вагон (🛢️) к поезду, мы указываем путь к нему через
<systemPath> в
pom.xml:
<dependency>
<groupId>ваш-group-id</groupId>
<artifactId>ваш-artifact-id</artifactId>
<version>1.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${project.basedir}/lib/ваш-local-jar.jar</systemPath>
</dependency>
Таким образом, наш вагон (🛢️) прицеплен к поезду (🚂), и они движутся вместе. Важно, чтобы все участники проекта были в курсе этого подключения.
Полезные материалы
- Apache Maven Dependency Plugin – Использование — Детальный гид по использованию плагина Maven Dependency.
- Apache Maven Install Plugin – Введение — Общая информация о плагине Install Plugin от Maven.
- Maven – Руководство по загрузке артефактов в центральный репозиторий — Руководство по настройке и загрузке артефактов в репозиторий.
- Maven – Введение в POM — Обзор использования POM в Maven.
- Stack Overflow — Обсуждение вопроса добавления локальных JAR-файлов в проект Maven.
Олеся Тарасова
Java-разработчик