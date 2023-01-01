Упрощаем доступ к UserDetails активного пользователя в Spring

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Быстрый ответ

Если вы хотите извлечь аутентифицированные данные о пользователе из контекста Spring Security, используйте следующий код:

Java Скопировать код UserDetails userDetails = (UserDetails) SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getPrincipal();

Таким образом, вы сможете моментально получить информацию о пользователе после его аутентификации.

Изучаем UserDetails: важные методы

Давайте подробнее разберём, как Spring Security предоставляет доступ к данным аутентифицированного пользователя.

Знакомство с @AuthenticationPrincipal

С версии Spring Security 3.2 вам доступна аннотация @AuthenticationPrincipal . Её использование позволит вам внедрять данные UserDetails непосредственно в аргументы методов контроллера.

Java Скопировать код public String controllerMethod(@AuthenticationPrincipal UserDetails currentUser) { // получаем currentUser для использования ... }

Начиная с версии Spring 4.0 и более поздних, фреймворк самостоятельно обрабатывает эту аннотацию с помощью AuthenticationPrincipalArgumentResolver .

Создание собственного сервиса UserDetails: работа на высшем уровне

Вы можете определить сервис CustomUserDetails , который расширяет UserDetails . Это позволит вам более эффективно управлять информацией о пользователях — это будет похоже на собственное ателье для пользовательского интерфейса вашего приложения.

Независимость через интерфейс

Для того чтобы сделать ваш код независимым от Spring Security, создайте интерфейс для доступа к контексту безопасности. Такой подход упростит тестирование и существенно облегчит процесс мокирования.

Введение в @ActiveUser

Создайте аннотацию @ActiveUser и настройте HandlerMethodArgumentResolver для ее обработки. Для этого потребуется внести изменения в настройки Spring, но это позволит вам добиться большей гибкости.

Использование интерсептора для подробной информации

Реализация UserInterceptor , наследующего HandlerInterceptor , позволит применять операции до и после обработки запросов, а также внедрять UserDetails в контроллер перед выполнением действий.

Подходы для старых версий Spring

Если вы работаете со старыми версиями Spring Security, то можете использовать WebArgumentResolver для извлечения данных пользователя, обеспечивая при этом совместимость со старым кодом.

Визуализация

Считайте, что поиск информации о текущем пользователе UserDetails можно сравнить с поиском конкретного контакта в телефонной книге:

Markdown Скопировать код Телефонная книга (📱): [User1, User2, User3, ActiveUser]

Вы делаете запрос, чтобы найти информацию об этом пользователе:

Java Скопировать код Authentication auth = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication(); UserDetails userDetails = (UserDetails) auth.getPrincipal(); // userDetails — это данные искомого контакта

Это эквивалентно запросу:

Markdown Скопировать код Вы (🧑‍💻): "Привет, устройство, покажи информацию об ActiveUser" Телефон (📱): [Детали ActiveUser]

Таким образом, вы эффективно и безопасно получаете информацию.

Другие подходы

Избегайте явного приведения типов

Явное приведение типов можно избежать, если напрямую внедрить UserDetails в контроллеры и методы. Этот подход удобен, но важно помнить, что UserDetails должен быть привязан к контексту Spring с самого начала.

UserDetails: не всегда дополнение

UserDetails не всегда включен в объект Authentication . Например, при использовании OAuth2 данные о пользователе могут содержаться в других сущностях.

UserDetails и разные виды аутентификации

В зависимости от используемого механизма аутентификации, метод HttpServletRequest.getUserPrincipal() может возвращать UserDetails в разных формах.

Постобработка с помощью UserInterceptor

Используя UserInterceptor , вы можете применить метод postHandle для добавления информации о UserDetails в ModelAndView . Таким образом, эти данные будут подготовлены для отображения в представлениях или для дальнейшей обработки.

Адаптация вашего кода для будущих версий Spring Security

Собираетесь переходить на новую версию? Нет причин для паники.

Если вы планируете переходить на Spring Security 4.0 или более поздние версии, вам потребуется обновить аннотации и настройки в соответствии с новой структурой пакетов. Несмотря на наличие изменений, у вас все получится, будьте уверены!

@AuthenticationPrincipal знает всё

Вы можете максимально использовать возможности @AuthenticationPrincipal . Для получения дополнительной информации о управлении эта аннотация в различных условиях обратитесь к Javadocs.

Чистый контроллер — чистый ум

Организуйте чистоту кода контроллера, используя пользовательский источник доступа к контексту безопасности. Это позволит вам отделить бизнес-логику от функционала безопасности.

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