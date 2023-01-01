Установка и настройка Java 7 в Ubuntu: решаем проблемы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для установки OpenJDK 7 в Ubuntu примените следующие команды:

Bash Скопировать код sudo apt-get update sudo apt-get install openjdk-7-jdk

Убедитесь, что установка прошла успешно, проверив версию Java командой java -version . Для Ubuntu 16.04 и новее вам понадобится PPA, поскольку Java 7 не включена в стандартные репозитории.

Иногда требуется устаревшая версия: Java 7

Несмотря на свою старость, Java 7 все же может оказаться необходимой для отдельных проектов — похоже на то, как мы иногда остаемся верными старым любимым вещам.

Убедитесь в необходимости установки именно этой версии

Перед тем как устанавливать Java 7, убедитесь в необходимости именно этой версии. Как правило, более новые версии, включая Java 8 и последующие, обладают большей безопасностью и функциональностью.

Визуализация

Можно установку Java 7 на Ubuntu представить как оснащение старого рюкзака современными инструментами.

Markdown Скопировать код Рюкзак Ubuntu (🎒): - Нуждаемся в специальных инструментах (Java 7) Набор инструментов (🔧): 1. Добавление PPA 2. Обновление репозиториев 3. Установка Java 7 Этапы установки: 1. 🎒 + 📦 ==> 📡 Обновляем источники... 2. 🎒 + 🔧 ==> 🛠️ Устанавливаем Java 7...

С помощью следующих команд добавим необходимые инструменты:

Bash Скопировать код sudo add-apt-repository ppa:some/ppa # 📦 Добавляем PPA sudo apt-get update # 📡 Обновляем источники sudo apt-get install oracle-java7-installer # 🛠️ Устанавливаем Java 7

Теперь у вас в распоряжении Java 7. 🎒✅

Умение переключаться между версиями Java — это искусство

Используя update-alternatives , вы можете управлять различными версиями Java и выбирать версию по умолчанию.

Используйте подход альтернатив

Добавьте Java в систему альтернатив обновления:

Bash Скопировать код sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /path/to/java 1 sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /path/to/javac 1

Это позволит создать своего рода виртуальный мир из версий Java.

Переключение версии по умолчанию

Чтобы сменить версию Java по умолчанию, выполните:

Bash Скопировать код sudo update-alternatives --config java

Выберите нужную версию, ориентируясь по порядковым номерам.

Проверка установки

После установки Java 7 настройте вашу IDE для работы с ней и проверьте версию Java в терминале, чтобы быть уверенным в успешности процесса:

Bash Скопировать код java -version

Ожидаемый результат — версия "1.7.0".

Установка переменной JAVA_HOME

Установите переменную JAVA_HOME , добавив следующий код в файл .bashrc или .profile :

Bash Скопировать код export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(update-alternatives --list javac))) export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Здесь переменная JAVA_HOME указывает на текущее местоположение javac .

Стабильность системы – это важно

Использование PPA для установки старых пакетов может привести к нарушению стабильности системы. Рекомендуется всегда делать резервные копии перед подобными действиями.

Oracle или OpenJDK?

Возможна установка Java 7 от Oracle. Выбор между ней и OpenJDK можно сравнить с выбором между Coca-Cola и Pepsi: всякий выбирает по своему вкусу.

Полезные материалы