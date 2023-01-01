Установка и настройка Java 7 в Ubuntu: решаем проблемы#Java Core #Установка софта
Быстрый ответ
Для установки OpenJDK 7 в Ubuntu примените следующие команды:
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
Убедитесь, что установка прошла успешно, проверив версию Java командой
java -version. Для Ubuntu 16.04 и новее вам понадобится PPA, поскольку Java 7 не включена в стандартные репозитории.
Иногда требуется устаревшая версия: Java 7
Несмотря на свою старость, Java 7 все же может оказаться необходимой для отдельных проектов — похоже на то, как мы иногда остаемся верными старым любимым вещам.
Убедитесь в необходимости установки именно этой версии
Перед тем как устанавливать Java 7, убедитесь в необходимости именно этой версии. Как правило, более новые версии, включая Java 8 и последующие, обладают большей безопасностью и функциональностью.
Визуализация
Можно установку Java 7 на Ubuntu представить как оснащение старого рюкзака современными инструментами.
Рюкзак Ubuntu (🎒):
- Нуждаемся в специальных инструментах (Java 7)
Набор инструментов (🔧):
1. Добавление PPA
2. Обновление репозиториев
3. Установка Java 7
Этапы установки:
1. 🎒 + 📦 ==> 📡 Обновляем источники...
2. 🎒 + 🔧 ==> 🛠️ Устанавливаем Java 7...
С помощью следующих команд добавим необходимые инструменты:
sudo add-apt-repository ppa:some/ppa # 📦 Добавляем PPA
sudo apt-get update # 📡 Обновляем источники
sudo apt-get install oracle-java7-installer # 🛠️ Устанавливаем Java 7
Теперь у вас в распоряжении Java 7. 🎒✅
Умение переключаться между версиями Java — это искусство
Используя
update-alternatives, вы можете управлять различными версиями Java и выбирать версию по умолчанию.
Используйте подход альтернатив
Добавьте Java в систему альтернатив обновления:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /path/to/java 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /path/to/javac 1
Это позволит создать своего рода виртуальный мир из версий Java.
Переключение версии по умолчанию
Чтобы сменить версию Java по умолчанию, выполните:
sudo update-alternatives --config java
Выберите нужную версию, ориентируясь по порядковым номерам.
Проверка установки
После установки Java 7 настройте вашу IDE для работы с ней и проверьте версию Java в терминале, чтобы быть уверенным в успешности процесса:
java -version
Ожидаемый результат — версия "1.7.0".
Установка переменной JAVA_HOME
Установите переменную
JAVA_HOME, добавив следующий код в файл
.bashrc или
.profile:
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(update-alternatives --list javac)))
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
Здесь переменная
JAVA_HOME указывает на текущее местоположение
javac.
Стабильность системы – это важно
Использование PPA для установки старых пакетов может привести к нарушению стабильности системы. Рекомендуется всегда делать резервные копии перед подобными действиями.
Oracle или OpenJDK?
Возможна установка Java 7 от Oracle. Выбор между ней и OpenJDK можно сравнить с выбором между Coca-Cola и Pepsi: всякий выбирает по своему вкусу.
Полезные материалы
- Официальный архив Java SE 7 от Oracle доступен для скачивания.
- Детальное руководство по различным версиям Java на Ubuntu.
- Инструкции по установке OpenJDK.
- Руководство по установке Java на Ubuntu через PPA.
- Руководство от DigitalOcean по установке Java в Ubuntu через
apt.
- Обсуждения и ответы сообщества на Stack Overflow о Java 7 в Ubuntu.
Олеся Тарасова
Java-разработчик